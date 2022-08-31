Рыбакина проиграла в первом круге US Open, в Италии смеются над Кокориным. Главное к утру

Победительница Уимблдона Елена Рыбакина проиграла в первом круге Открытого чемпионата США, в Италии смеются над российским нападающим «Фиорентины» Александром Кокориным, бывший президент «Спартака» Леонид Федун чувствует себя прекрасно в новом статусе. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Чемпионка Уимблдона Рыбакина проиграла 131-й ракетке мира в первом круге US Open — 2022.

2. «Он над нами прикалывается». Итальянский журналист — о срыве перехода Кокорина в «Арис».

3. Леонид Федун: как мне в новом статусе? Прекрасно.

4. Карацев вёл в два сета, но уступил итальянцу Фоньини и завершил выступление на US Open.

5. Мелёшин забил в дебютном матче, Овсянников отразил пенальти. Фото победы «Спартака».

6. «Челси» потерпел второе поражение в пяти турах АПЛ, проиграв «Саутгемптону».

7. Андрей Рублёв с трудом одолел 64-ю ракетку мира в первом круге Открытого чемпионата США.

8. Йоханнес Клебо рассказал, желает ли он видеть российских лыжников на международных стартах.

9. Бразильский вингер «Эшторила» Артур Гомес отказался играть в России. Его хотел «Краснодар».

10. Надаль с победы стартовал на Открытом чемпионате США.