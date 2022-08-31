Рыбакина проиграла в первом круге US Open, в Италии смеются над Кокориным. Главное к утру

Победительница Уимблдона Елена Рыбакина проиграла в первом круге Открытого чемпионата США, в Италии смеются над российским нападающим «Фиорентины» Александром Кокориным, бывший президент «Спартака» Леонид Федун чувствует себя прекрасно в новом статусе. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Чемпионка Уимблдона Рыбакина проиграла 131-й ракетке мира в первом круге US Open — 2022.
2. «Он над нами прикалывается». Итальянский журналист — о срыве перехода Кокорина в «Арис».
3. Леонид Федун: как мне в новом статусе? Прекрасно.
4. Карацев вёл в два сета, но уступил итальянцу Фоньини и завершил выступление на US Open.
5. Мелёшин забил в дебютном матче, Овсянников отразил пенальти. Фото победы «Спартака».
6. «Челси» потерпел второе поражение в пяти турах АПЛ, проиграв «Саутгемптону».
7. Андрей Рублёв с трудом одолел 64-ю ракетку мира в первом круге Открытого чемпионата США.
8. Йоханнес Клебо рассказал, желает ли он видеть российских лыжников на международных стартах.
9. Бразильский вингер «Эшторила» Артур Гомес отказался играть в России. Его хотел «Краснодар».
10. Надаль с победы стартовал на Открытом чемпионате США.
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