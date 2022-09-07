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Хачанов впервые вышел в полуфинал US Open, неудачный старт «Челси» в ЛЧ. Главное к утру

Хачанов впервые вышел в полуфинал US Open, неудачный старт «Челси» в ЛЧ. Главное к утру
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Российский теннисист Карен Хачанов впервые в карьере пробился в полуфинал Открытого чемпионата США, «Челси» сенсационно уступил загребскому «Динамо» в 1-м туре нового розыгрыша Лиги чемпионов, хавбек «Ростова» Матиас Норманн стал футболистом столичного «Динамо». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Карен Хачанов вышел в полуфинал US Open, обыграв Ника Кирьоса в пятисетовом матче.

2. «Челси» проиграл загребскому «Динамо» в матче Лиги чемпионов.

3. Матиас Норманн перешёл в «Динамо» из «Ростова».

4. Определились все пары 1/4 финала мужского чемпионата мира по волейболу.

5. «Шахтёр» разгромил «РБ Лейпциг» Тедеско в Лиге чемпионов.

6. Даниил Медведев опустится на четвёртое место в рейтинге ATP после US Open — 2022.

7. В матче «Куньлунь» — «Сибирь» произошла массовая драка, когда игроки уходили в раздевалки.

8. Инвестор «Химок» Садыгов решил отправить в отставку менеджмент клуба.

9. Винер ответила Касаткиной, поддержавшей отстранение национальных команд.

10. Дубль Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Ювентус».

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