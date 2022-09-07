Хачанов впервые вышел в полуфинал US Open, неудачный старт «Челси» в ЛЧ. Главное к утру

Российский теннисист Карен Хачанов впервые в карьере пробился в полуфинал Открытого чемпионата США, «Челси» сенсационно уступил загребскому «Динамо» в 1-м туре нового розыгрыша Лиги чемпионов, хавбек «Ростова» Матиас Норманн стал футболистом столичного «Динамо». Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
1. Карен Хачанов вышел в полуфинал US Open, обыграв Ника Кирьоса в пятисетовом матче.
2. «Челси» проиграл загребскому «Динамо» в матче Лиги чемпионов.
3. Матиас Норманн перешёл в «Динамо» из «Ростова».
4. Определились все пары 1/4 финала мужского чемпионата мира по волейболу.
5. «Шахтёр» разгромил «РБ Лейпциг» Тедеско в Лиге чемпионов.
6. Даниил Медведев опустится на четвёртое место в рейтинге ATP после US Open — 2022.
7. В матче «Куньлунь» — «Сибирь» произошла массовая драка, когда игроки уходили в раздевалки.
8. Инвестор «Химок» Садыгов решил отправить в отставку менеджмент клуба.
9. Винер ответила Касаткиной, поддержавшей отстранение национальных команд.
10. Дубль Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Ювентус».
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