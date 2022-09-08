Рублёв уступил Тиафо на US Open, «Ливерпуль» снова не победил «Наполи». Главное к утру

Российский теннисист Андрей Рублёв не сумел выйти в полуфинал US Open – 2022, проиграв американцу Фрэнсису Тиафо, «Ливерпуль» потерпел разгромное поражение от «Наполи» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023, «Челси» уволил Томаса Тухеля с поста главного тренера команды. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
1. Андрей Рублёв не сумел пробиться в полуфинал Открытого чемпионата США — 2022.
2. Голевая Кварацхелии помогла «Наполи» разгромить «Ливерпуль».
3. «Челси» объявил об увольнении главного тренера Томаса Тухеля.
4. Белоруска Арина Соболенко вышла в полуфинал Открытого чемпионата США — 2022.
5. Сборная России объявила расширенный состав на сентябрьские сборы и матч с Киргизией.
6. Сборная Словении не пустила Украину в полуфинал чемпионата мира по волейболу.
7. «Авангард» потерпел третье поражение в сезоне, проиграв в матче со СКА.
8. Сборная Словении одолела Францию на Евробаскете, у Дончича 47 очков.
9. Доменико Тедеско уволен с поста главного тренера «Лейпцига».
10. В Москве попытались поджечь «Хрустальный». Видео.
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