Рублёв уступил Тиафо на US Open, «Ливерпуль» снова не победил «Наполи». Главное к утру

Российский теннисист Андрей Рублёв не сумел выйти в полуфинал US Open – 2022, проиграв американцу Фрэнсису Тиафо, «Ливерпуль» потерпел разгромное поражение от «Наполи» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023, «Челси» уволил Томаса Тухеля с поста главного тренера команды. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».



1. Андрей Рублёв не сумел пробиться в полуфинал Открытого чемпионата США — 2022.

2. Голевая Кварацхелии помогла «Наполи» разгромить «Ливерпуль».

3. «Челси» объявил об увольнении главного тренера Томаса Тухеля.

4. Белоруска Арина Соболенко вышла в полуфинал Открытого чемпионата США — 2022.

5. Сборная России объявила расширенный состав на сентябрьские сборы и матч с Киргизией.

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7. «Авангард» потерпел третье поражение в сезоне, проиграв в матче со СКА.

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9. Доменико Тедеско уволен с поста главного тренера «Лейпцига».

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