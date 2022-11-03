Определились все обладатели путёвок в плей-офф ЛЧ, Рублёв — на Итоговом. Главное к утру

Стали известны все команды, которые сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2022/2023, российский теннисист Андрей Рублёв официально квалифицировался на Итоговый турнир ATP, чемпион US Open – 2021 Даниил Медведев зачехлил ракетку уже во втором круге турнира серии «Мастерс» в Париже. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Определились все участники плей-офф Лиги чемпионов.
2. Андрей Рублёв и Феликс Оже-Альяссим отобрались на Итоговый турнир АТР.
3. Медведев не сумел выйти в третий круг «Мастерса» в Париже, проиграв де Минору.
4. Два очка Гусева помогли СКА одержать восьмую победу подряд в матче с «Сочи».
5. «Сочи» уволил Вадима Гаранина с поста тренера клуба.
6. Стали известны результаты жеребьёвки 1/8 финала Пути регионов Кубка России.
7. Мозес вернулся в расположение «Спартака».
8. Проведение Гран-при Бразилии под угрозой из-за беспорядков в стране.
9. Мбаппе побил рекорд Месси в Лиге чемпионов.
10. Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер перенёс три операции из-за рака кожи.
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