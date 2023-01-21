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C «Ювентуса» сняли 15 очков, Рублёв — в 1/8 АО. Главное к утру

C «Ювентуса» сняли 15 очков, Рублёв — в 1/8 АО. Главное к утру
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С туринского «Ювентуса» сняли 15 очков из-за дела о фиктивном приросте капитала, шестая ракетка мира Андрей Рублёв пробился в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии, известного бразильского защитника Дани Алвеса заключили под стражу без права внесения залога по обвинению в изнасиловании. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. С «Ювентуса» сняли 15 очков в чемпионате Италии из-за финансовых махинаций.
  2. Андрей Рублёв обыграл Даниэля Эванса и вышел в 4-й круг Australian Open.
  3. Суд заключил Алвеса под стражу без права внесения залога.
  4. Даниил Медведев в трёх сетах проиграл Себастьяну Корде и покинул Australian Open.
  5. Расшифрованы 4 слова, которые прошептал Месси перед решающим пенальти в финале ЧМ-2022.
  6. Хачанов в четырёх сетах обыграл Тиафо и вышел в 1/8 финала Australian Open.
  7. «Бавария» поделила очки с «Лейпцигом» в дебютном матче Зоммера.
  8. РФС и УЕФА 24 января обсудят вопрос возвращения российских команд к международным турнирам.
  9. «Ак Барс» всухую обыграл «Авангард». Казанцы одержали восемь побед в девяти матчах.
  10. Болгарский «Левски» выступил с заявлением об отмене матчей со «Спартаком» и «Уралом».
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