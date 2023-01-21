C «Ювентуса» сняли 15 очков, Рублёв — в 1/8 АО. Главное к утру

С туринского «Ювентуса» сняли 15 очков из-за дела о фиктивном приросте капитала, шестая ракетка мира Андрей Рублёв пробился в четвёртый круг Открытого чемпионата Австралии, известного бразильского защитника Дани Алвеса заключили под стражу без права внесения залога по обвинению в изнасиловании. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

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