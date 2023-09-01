Победы Медведева и Касаткиной, Севикян отказался играть за Россию. Главное к утру

Россияне Даниил Медведев и Дарья Касаткина выиграли свои матчи на US Open, полузащитник «Пари Нижний Новгород» Эдгар Севикян отказался от выступлений за сборную России, российский форвард Александр Кокорин вместе с «Фиорентиной» вышел в групповой этап Лиги конференций. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Медведев в четырёх сетах обыграл О’Коннелла на US Open.
2. Эдгар Севикян отказался выступать за сборную России и выбрал Армению.
3. Касаткина одержала волевую победу над Кенин и вышла в третий круг US Open.
4. «Фиорентина» с Кокориным обыграла «Рапид» и вышла в групповой этап Лиги конференций.
5. Рублёв обыграл Монфиса и вышел в 1/16 финала US Open.
6. «Аль-Иттихад» согласовал с «Ливерпулем» сделку по переходу Мохамеда Салаха.
7. Павлюченкова в борьбе уступила украинке Свитолиной во втором круге US Open — 2023.
8. Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи ответил на вопрос о будущем Килиана Мбаппе.
9. Оздоев выступит с ПАОКом в групповом этапе Лиги конференций.
10. Александрова разгромила украинку Цуренко во втором круге US Open — 2023.
- 1 сентября 2023
-
09:00
-
08:30
-
08:12
-
07:43
-
06:48
-
06:41
-
06:36
-
05:42
-
04:49
-
04:44
-
03:52
-
03:22
-
03:14
-
03:03
-
03:00
-
02:38
-
02:37
-
02:09
-
01:40
-
01:17
-
00:59
-
00:50
- 31 августа 2023
-
23:45
-
23:24
-
23:13
-
23:05
-
22:54
-
22:51
-
22:24
-
22:14
-
22:06
-
22:01
-
21:57
-
21:54
-
21:42