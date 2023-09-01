Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Победы Медведева и Касаткиной, Севикян отказался играть за Россию. Главное к утру

Россияне Даниил Медведев и Дарья Касаткина выиграли свои матчи на US Open, полузащитник «Пари Нижний Новгород» Эдгар Севикян отказался от выступлений за сборную России, российский форвард Александр Кокорин вместе с «Фиорентиной» вышел в групповой этап Лиги конференций. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Медведев в четырёх сетах обыграл О’Коннелла на US Open.

2. Эдгар Севикян отказался выступать за сборную России и выбрал Армению.

3. Касаткина одержала волевую победу над Кенин и вышла в третий круг US Open.

4. «Фиорентина» с Кокориным обыграла «Рапид» и вышла в групповой этап Лиги конференций.

5. Рублёв обыграл Монфиса и вышел в 1/16 финала US Open.

6. «Аль-Иттихад» согласовал с «Ливерпулем» сделку по переходу Мохамеда Салаха.

7. Павлюченкова в борьбе уступила украинке Свитолиной во втором круге US Open — 2023.

8. Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи ответил на вопрос о будущем Килиана Мбаппе.

9. Оздоев выступит с ПАОКом в групповом этапе Лиги конференций.

10. Александрова разгромила украинку Цуренко во втором круге US Open — 2023.