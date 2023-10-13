Касаткина вышла в полуфинал в Чжэнчжоу, «Даллас» обыграл «Сент-Луис». Главное к утру

Россиянка Дарья Касаткина вышла в полуфинал теннисного турнира в Чжэнчжоу, «Даллас» переиграл «Сент-Луис» в серии послематчевых буллитов, сборная Бразилии сыграла вничью с командой Венесуэлы в рамках квалификации чемпионата мира – 2026. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Дарья Касаткина вышла в полуфинал турнира на отказе Онс Жабер.
2. «Даллас» в серии буллитов обыграл «Сент-Луис».
3. Сборная Бразилии не смогла удержать победу в матче с командой Венесуэлы.
4. Сборная России одержала победу над Камеруном.
5. МОК временно отстранил Олимпийский комитет России.
6. «Реал» ведёт переговоры с Зиданом о его возвращении на пост главного тренера команды.
7. Президент РФС Дюков ответил, доволен ли он работой главы департамента судейства Мажича.
8. Сборная Испании обыграла Шотландию в матче 7-го тура квалификации к Евро-2024.
9. Результаты предсезонных матчей НБА 13 октября.
10. Людмила Самсонова проиграла во втором круге турнира в Чжэнчжоу.