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Касаткина вышла в полуфинал в Чжэнчжоу, «Даллас» обыграл «Сент-Луис». Главное к утру

Россиянка Дарья Касаткина вышла в полуфинал теннисного турнира в Чжэнчжоу, «Даллас» переиграл «Сент-Луис» в серии послематчевых буллитов, сборная Бразилии сыграла вничью с командой Венесуэлы в рамках квалификации чемпионата мира – 2026. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Дарья Касаткина вышла в полуфинал турнира на отказе Онс Жабер.

2. «Даллас» в серии буллитов обыграл «Сент-Луис».

3. Сборная Бразилии не смогла удержать победу в матче с командой Венесуэлы.

4. Сборная России одержала победу над Камеруном.

5. МОК временно отстранил Олимпийский комитет России.

6. «Реал» ведёт переговоры с Зиданом о его возвращении на пост главного тренера команды.

7. Президент РФС Дюков ответил, доволен ли он работой главы департамента судейства Мажича.

8. Сборная Испании обыграла Шотландию в матче 7-го тура квалификации к Евро-2024.

9. Результаты предсезонных матчей НБА 13 октября.

10. Людмила Самсонова проиграла во втором круге турнира в Чжэнчжоу.