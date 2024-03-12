Джокович покинул турнир в Индиан-Уэллсе, Овечкин прервал очковую серию. Главное к утру

Первая ракетка мира Новак Джокович покинул теннисный турнир категории Masters в Индиан-Уэллсе, проиграв в третьем круге 123-й ракетке мира итальянцу Луке Нарди (4:6, 6:3, 3:6), российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прервал свою результативную серию в матче с «Виннипег Джетс» (0:3), нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил в матче с «Аль-Айном» и оформил 750-й мяч в клубной карьере. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

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