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12 марта главные новости спорта, футбольные трансферы, результаты НХЛ, результаты НБА

Джокович покинул турнир в Индиан-Уэллсе, Овечкин прервал очковую серию. Главное к утру
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Первая ракетка мира Новак Джокович покинул теннисный турнир категории Masters в Индиан-Уэллсе, проиграв в третьем круге 123-й ракетке мира итальянцу Луке Нарди (4:6, 6:3, 3:6), российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прервал свою результативную серию в матче с «Виннипег Джетс» (0:3), нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил в матче с «Аль-Айном» и оформил 750-й мяч в клубной карьере. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Новак Джокович сенсационно проиграл в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе.
  2. Овечкин не смог продлить свою пятиматчевую очковую серию.
  3. Криштиану Роналду забил 750-й гол на клубном уровне.
  4. Касаткина обыграла Стивенс и вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе.
  5. Овечкин сравнялся с легендой «Вашингтона» по матчам в НХЛ.
  6. «Челси» обыграл «Ньюкасл» в АПЛ благодаря голу Михаила Мудрика.
  7. «Виннипег» всухую обыграл дома «Вашингтон», у Овечкина «-1».
  8. Итоги игрового дня плей-офф КХЛ 11 марта, турнирная сетка Кубка Гагарина.
  9. Анна Блинкова не смогла выйти в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе.
  10. Гол Торопченко и передача Бучневича помогли «Сент-Луису» обыграть «Бостон».
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