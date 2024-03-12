Джокович покинул турнир в Индиан-Уэллсе, Овечкин прервал очковую серию. Главное к утру
Первая ракетка мира Новак Джокович покинул теннисный турнир категории Masters в Индиан-Уэллсе, проиграв в третьем круге 123-й ракетке мира итальянцу Луке Нарди (4:6, 6:3, 3:6), российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прервал свою результативную серию в матче с «Виннипег Джетс» (0:3), нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил в матче с «Аль-Айном» и оформил 750-й мяч в клубной карьере. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Новак Джокович сенсационно проиграл в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе.
- Овечкин не смог продлить свою пятиматчевую очковую серию.
- Криштиану Роналду забил 750-й гол на клубном уровне.
- Касаткина обыграла Стивенс и вышла в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе.
- Овечкин сравнялся с легендой «Вашингтона» по матчам в НХЛ.
- «Челси» обыграл «Ньюкасл» в АПЛ благодаря голу Михаила Мудрика.
- «Виннипег» всухую обыграл дома «Вашингтон», у Овечкина «-1».
- Итоги игрового дня плей-офф КХЛ 11 марта, турнирная сетка Кубка Гагарина.
- Анна Блинкова не смогла выйти в четвёртый круг турнира в Индиан-Уэллсе.
- Гол Торопченко и передача Бучневича помогли «Сент-Луису» обыграть «Бостон».
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