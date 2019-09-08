Фергюсон с Кушанашвили на плоту. Прогнозы на бой Хабиб — Порье пробили дно

Уже за сутки до боя Хабиб Нурмагомедов — Дастин Порье на UFC 242 прогнозами можно было обложиться примерно так, как средний американский чернокожий рэпер обкладывается пачками долларов в инстаграме. Ставку на поединок в Абу-Даби в субботу 7 сентября не дал только ленивый: в ход шли звезды UFC и российской эстрады, спецы в боевых искусствах и футбольные эксперты «Матч ТВ». Почему-то прогнозировать бой не стал Владимир Жириновский, зато Валерий Газзаев защитил честь власть имущих.

Коэффициентом самого крупного зашедшего прогноза от известных экспертов стал 10.00, а самая крупная проигравшая ставка имела коэффициент 250.00. «Чемпионат» подготовил для вас обзор того, что говорили и какие прогнозы давали специалисты (и не очень) на бой Хабиб —Порье на UFC 242.

Результаты боя Хабиб — Порье по выигравшим прогнозам

Победителем здесь вышел не кто иной как Отар Кушанашвили — телеведущий, шоумен и журналист (не спортивный). Ему удалось предсказать победу Хабиба Нурмагомедова в третьем раунде. Вот что говорил Кушанашвили в своем прогнозе:

«Я ничего не знаю о Порье. Кроме того, что это очень крепкий и выносливый паренёк, как я образца сороколетней давности. Порье — это не Макгрегор. Макгрегор — это сотрясание воздуха и пассивный анальный секс на Рождество…

По моим соображениям, в третьем раунде Порье поймет, что лучше бы сдох младенцем. Умнее Хабиба нет бойца, так что для Порье все окрасится в черный цвет, как поется в песне его кумира Филиппа Отаровны Киркорошвили».

Вот так, за разговорами о сексуальных предпочтениях Конора эксперт Кушанашвили сделал лучший прогноз на бой Хабиба с Дастином Порье.

Успешен был и Юрий Лоза, известный эксперт по MMA (зачеркнуто) певец (зачеркнуто) автор хита «Плот». У него зашла ставка на победу Хабиба удушающим, болевым или добровольную сдачу соперника с коэффициентом 2.30-2.50. Вот что он говорил:

«К сожалению, не смогу посмотреть бой, буду на концерте. Но потом в записи посмотрю. Хабиб должен победить, но уверенным в этом быть нельзя… Сколько раз уже ставили на того же Фёдора Емельяненко, но пропускает один удар — и нет человека, а дальше уже добивают. В этом весе один пропущенный удар может всё решить.

Будем надеяться, что наш парень победит. Должен придушить».

Валерий Газзаев вторил успешным аналитикам:

«Я не думаю — я знаю, что Хабиб выиграет! Да, соперник — парень непростой, но мастерство, честь, воспитание и поддержка целой страны обязательно помогут Нурмагомедову. Симпатии всей России на его стороне!».

Среди бывших и нынешних бойцов верными прогнозами отметились российский боец ММА Вячеслав Василевский (повторил прогноз Юрия Лозы), Андрей Корешков из Bellator и самбист Иван Штырков (досрочная победа Хабиба с коэффициентом 1.70), бойцы MMA Пётр Ян и Эдуард Вартанян, тайский боксер и медиаперсона Вячеслав Дацик и Николай Валуев — все эти эксперты ставили на любую победу Нурмагомедова.

Среди спортивных журналистов верные прогнозы на бой Хабиб — Порье дали редактор отдела «Бокс» «Чемпионата» Иван Ковалев для нашего раздела «Ставки» и комментатор Роман Мазуров с «Матч ТВ» и «Силы ТВ». Первый ставил на победу дагестанского бойца удушающим, болевым или сдачу оппонента, а второй — на досрочную.

Результаты боя Хабиб — Порье по проигравшим прогнозам

Крупнейшим провалом отметился Тони Фергюсон, вероятный следующий соперник Хабиба Нурмагомедова в UFC. Он поставил на ничью двойным нокаутом с коэффициентом 250.00. Видимо, в момент звонка журналиста Фергюсон дегустировал виски Конора Макгрегора где-нибудь в Дублине, свободная Ирландия:

«Желаю отличного боя Дастину Порье и Хабибу Нурмагомедову на турнире UFC 242. Ребята, наслаждайтесь битвой и оставьте немного для меня. Ожидаю двойного нокаута, как и всегда. Не разочаруйте. Один из вас будет следующим. Пришло время почувствовать настоящую чемпионскую мощь!».

Более реалистичные, но не менее ошибочные прогнозы многие эксперты сделали на победу Хабиба Нурмагомедова решением судей. Таковых было большинство: бойцы MMA Альберт Туменов и Алексей Махно, Александр Грозин и американец Бен Аскрен. Не хочу спамить вас ссылками — вы найдете эти прогнозы в ленте новостей раздела «Ставки», которую мы специально для вас обновляли в субботу целый день до часу ночи. Надеюсь, вы не успели увидеть их раньше, во благо вашего собственного кармана.

Ошибочными прогнозами отметились теле- и радиоведущий, обладатель 1-го дана по карате киокусинкай Игорь Рязанцев и звезда букмекерской рекламы Джефф Монсон. Первый присоединился к мнению о победе Хабиба по очкам, а второй ставил просто на полный бой из пяти раундов.

Многие американские звезды UFC решили поддержать Дастина Порье и в едином порыве наделали совсем уж неудачных прогнозов — например, Тиаго Сантос и Хорхе Масвидаль. Но интернет все помнит. Вот так высказался Масвидаль о Хабибе:

«Ааа, блин. Хабиб просто монстр! Он так хорош, у него такая бешеная борьба.

Дастин Порье — мой одноклубник. Он тоже активно работает над борьбой. И точно скажу про Дастина: он пёс, он не сдается. Он не знает, как сдаваться. Хабибу в прямом смысле придется убить Дастина, чтобы выиграть этот поединок. Это будет офигенный поединок. Я жестко за своего парня DP (Дастина Порье), чтобы он сделал апсет. Я думаю, он будет андердогом. Но Хабиб неоднократно показывал, что его стиль борьбы просто не по силам большинству людей.

Но Порье сможет найти путь к победе. Я не думаю, что он бился с таким жестким псом, как DP. Чтобы его одолеть, тебе, Хабиб, придётся убить его».

К счастью, никто никого не убил. Здоровья спортсменам! И добавляйте раздел «Ставки» в закладки, чтобы в следующий раз узнать о крутых прогнозах до начала боя (или матча).