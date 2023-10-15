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Цзю одолел Мендосу и отстоял чемпионство, гол и передача Малкина. Главное к утру

Австралийский боец Тимофей Цзю оказался сильнее Брайана Мендосы и отстоял титулы, гол и передача российского хоккеиста Евгения Малкина помогли «Питтсбург Пингвинз» одолеть «Калгари Флэймз», сборная Дании по футболу обыграла Казахстан (3:1). Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Тим Цзю оказался сильнее Брайана Мендосы единогласным решением судей и отстоял титулы.

2. Гол и передача Малкина помогли «Питтсбургу» обыграть «Калгари».

3. Дания уверенно обыграла Казахстан в матче отбора на Евро-2024.

4. Две передачи Тарасенко в матче с «Флайерз» помогли «Оттаве» одержать первую победу в сезоне.

5. Ирина Алексеева проиграла Мелиссе Диксон на UFC Fight Night 230.

6. «Торонто» выиграл у «Миннесоты» благодаря хет-трику Мэттьюса и дублю Нюландера.

7. Дани Алвес, обвинённый в изнасиловании, пойдёт на сделку со следствием.

8. «Спорт должен объединять». Доротея Вирер высказалась о бане российских спортсменов.

9. «Манчестер Сити» будущим летом хочет подписать Крооса.

10. Логан Пол победил Диллона Дэниса.