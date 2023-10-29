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Фьюри одолел Нганну, несмотря на нокдаун, Леклер выиграл квалификацию. Главное к утру

Действующий чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри оказался сильнее камерунского бойца Фрэнсиса Нганну раздельным решением, Пилот «Феррари» Шарль Леклер выиграл квалификацию Гран-при Мексики, передача Владимира Тарасенко помогла «Оттаве Сенаторз» одолеть «Питтсбург Пингвигз» со счётом 5:2. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Фьюри победил Нганну в боксёрском поединке.

2. Леклер выиграл квалификацию Гран-при Мексики, Ферстаппен — 3-й, Риккардо — 4-й.

3. «Питтсбург» с Малкиным проиграл «Оттаве», у Тарасенко — передача.

4. Полузащитник «Реала» Джуд Беллингем пошутил над «Барселоной» после победы в «эль класико».

5. Сослан Асбаров победил Алексея Папина единогласным решением.

6. Торнтон объявил о завершении карьеры.

7. Игрок «Реала» Винисиус подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов «Барселоны».

8. «Зенит» одержал волевую победу над «Ахматом» и приблизился к «Краснодару» в таблице РПЛ.

9. Руне уступил Оже-Альяссиму в полуфинале турнира в Базеле.

10. Варламов обогнал Бобровского по матчам на ноль за карьеру в НХЛ.