Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Аспиналл нокаутировал Павловича, Овечкин оформил дубль. Главное к утру

Аспиналл нокаутировал Павловича, Овечкин оформил дубль. Главное к утру
Аудио-версия:
Комментарии

Британский боец Том Аспиналл нокаутировал россиянина Сергея Павловича в соглавном бою турнира UFC 295, российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в победном матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1), «Гавр» с российским футболистом Далером Кузяевым сыграл вничью с «Монако» Александра Головина (0:0). Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Том Аспиналл нокаутировал Сергея Павловича в первом раунде и забрал временный пояс UFC.

2. Дубль Овечкина и пас Кузнецова помогли «Вашингтону» одолеть «Айлендерс».

3. «Гавр» с Кузяевым и «Монако» с Головиным сыграли вничью 0:0.

4. Алекс Перейра нокаутировал Иржи Прохазку и стал чемпионом UFC в полутяжёлом весе.

5. Гол плюс пас Малкина и дубль Карлссона помогли «Питтсбургу» всухую обыграть «Баффало».

6. Усман Нурмагомедов провалил тест на допинг, результат боя с Примусом отменён.

7. Три гола Бучневича и один гол Торопченко помогли «Сент-Луису» разгромить «Колорадо».

8. Бой Борщёва и Садыхова на турнире UFC 295 завершился вничью.

9. «Каролина» уверенно переиграла «Тампу», Свечников отметился результативной передачей.

10. Экс-игрок сборной Ганы Рафаэль Двамена потерял сознание на поле и умер в возрасте 28 лет.

Главные события дня:
14 топ-событий воскресенья: бой Павловича за пояс, «Спартак» — «Ростов» и яркие дерби
14 топ-событий воскресенья: бой Павловича за пояс, «Спартак» — «Ростов» и яркие дерби
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android