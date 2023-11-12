Аспиналл нокаутировал Павловича, Овечкин оформил дубль. Главное к утру

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Британский боец Том Аспиналл нокаутировал россиянина Сергея Павловича в соглавном бою турнира UFC 295, российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в победном матче с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1), «Гавр» с российским футболистом Далером Кузяевым сыграл вничью с «Монако» Александра Головина (0:0). Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

1. Том Аспиналл нокаутировал Сергея Павловича в первом раунде и забрал временный пояс UFC.

2. Дубль Овечкина и пас Кузнецова помогли «Вашингтону» одолеть «Айлендерс».

3. «Гавр» с Кузяевым и «Монако» с Головиным сыграли вничью 0:0.

4. Алекс Перейра нокаутировал Иржи Прохазку и стал чемпионом UFC в полутяжёлом весе.

5. Гол плюс пас Малкина и дубль Карлссона помогли «Питтсбургу» всухую обыграть «Баффало».

6. Усман Нурмагомедов провалил тест на допинг, результат боя с Примусом отменён.

7. Три гола Бучневича и один гол Торопченко помогли «Сент-Луису» разгромить «Колорадо».

8. Бой Борщёва и Садыхова на турнире UFC 295 завершился вничью.

9. «Каролина» уверенно переиграла «Тампу», Свечников отметился результативной передачей.

10. Экс-игрок сборной Ганы Рафаэль Двамена потерял сознание на поле и умер в возрасте 28 лет.