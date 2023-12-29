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Лучшие сериалы 2023 года: «Слово пацана», «Джек Ричер», «Волшебный участок», «Ведьмак», «Одни из нас» и другие

Лучшие сериалы 2023 года. Они все крутые, и их нельзя пропускать
Слава Петров
Лучшие сериалы 2023 года
Аудио-версия:
Комментарии
Экранизации игр, выдающиеся драмы и российские хиты.

В 2023-м вышло много примечательных сериалов. Даже если вы весь год сидели дома, вряд ли успели посмотреть все. Но какая новинка была лучшей? Это предстоит решать вам, смотрите наш список лучших шоу и отдайте голос своим фаворитам

Ниже новый функционал «Рейтинги»: список формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».
  • Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Лучшие сериалы 2023 года
Фото: Start
1 место

«Слово пацана»

Где смотреть: Start, Wink
Режиссёр: Жора Крыжовников
Актёры: Иван Янковский, Рузиль Минекаев, Леон Кемстач
Рейтинг: 8,6 из 10

Настолько популярного сериала в России не выходило давно. Только в «Яндексе» у «Слова пацана» 100 млн запросов в месяц! Секрет в сюжете, где правдиво показали наше прошлое с гопниками, драками стенка на стенку и прочим беспределом. Одни зрители будто заново пережили молодость, другие — возненавидели сериал за информационный шум. Зато равнодушным никто не остался.

Видео доступно на YouTube-канале Start. Права на видео принадлежат Start.

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Фото: Wink
2 место

«Фишер»

Где смотреть: «Кинопоиск», Wink
Режиссёры: Сергей Тарамаев, Любовь Львова
Актёры: Иван Янковский, Александра Бортич, Александр Яценко
Рейтинг: 7,8 из 10

Мрачный сериал о серийном маньяке, который орудовал в СССР. Остановить его пытается звезда «Слова пацана» Иван Янковский. В плане сюжета, атмосферы и ужасов «Фишер» ничем не уступает нашумевшей «Истории Джеффри Дамера».

Видео доступно на YouTube-канале Wink. Права на видео принадлежат Wink.

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Фото: Okko
3 место

«Волшебный участок»

Где смотреть: Okko
Режиссёр: Степан Гордеев
Актёры: Николай Наумов, Ева Смирнова, Филипп Янковский, Татьяна Догилева
Рейтинг: 8,1 из 10

Необычный взгляд на детские сказки, которые просочились в реальность. Баба-Яга, Змей Горыныч и другие предстают в «Волшебном участке» в более реалистичном амплуа, а главному герою пришлось искать ответы на нетривиальные вопросы о местном быте.

Видео доступно на YouTube-канале «Онлайн-кинотеатр Okko». Права на видео принадлежат Okko.

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Фото: Apple
4 место

«Тед Лассо» (третий сезон)

Где смотреть: Apple TV+
Режиссёры: Деклан Лауни, М.Дж. Делани, Мэтт Липси
Актёры: Джейсон Судейкис, Бретт Голдстин, Ханна Уэддингхэм
Рейтинг: 8,5 из 10

Третий сезон завершил историю чудного, но крайне харизматичного тренера. Финал «Теда Лассо» оказался таким же гениальным, как и начало. Перед нами по-прежнему самый добрый и искромётный сериал, от которого на сердце становится теплее.

Видео доступно на YouTube-канале Kino Dizzeness. Права на видео принадлежат Apple.

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Фото: Disney
5 место

«Локи» (второй сезон)

Где смотреть: Disney+
Режиссёры: Кейт Херрон, Джастин Бенсон, Аарон Мурхед
Актёры: Том Хиддлстон, Гугу Эмбата-Ро, Вунми Мосаку
Рейтинг: 7,7 из 10

В 2023 году «Локи» стал редким успехом среди бесконечных провалов Marvel. Сериал про Бога обмана выделился драматичной историей и роскошной актёрской игрой, где все — от Тома Хиддлстона до Оуэна Уилсона — вызывают бурю эмоций. В финале многие фанаты вообще пустили слезу. Похоже, в Marvel ещё остались талантливые люди!

Видео доступно на YouTube-канале «топкино». Права на видео принадлежат Disney.

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6 место

«Захваченный рейс»

Где смотреть: Apple TV+
Режиссёры: Джим Филд Смит, Мо Али
Актёры: Идрис Эльба, Арчи Панджаби, Макс Бисли
Рейтинг: 7,5 из 10

Интригующий триллер о переговорщике, который оказывается на борту захваченного самолёта. Основные события разворачиваются на камерной локации, поэтому сериал цепляет сюжетом, напряжением и актёрской игрой. Задумка удалась, ведь оторваться от просмотра невозможно!

Видео доступно на YouTube-канале kinoman. Права на видео принадлежат Apple.

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7 место

«Фарго» (пятый сезон)

Где смотреть: FX
Режиссёр: Ной Хоули
Звёзды: Джуно Темпл, Дженнифер Джейсон Ли, Джо Кири
Рейтинг: 8,4 из 10

От сезона к сезону «Фарго» становился всё скучнее. К счастью, новая история вернула сериалу популярность. Режиссёр мастерски создаёт напряжение, злодей напрягает, на актёрскую игру Джуно Темпл можно смотреть вечно — она убедительно слетает с катушек, забывая о роли обычной домохозяйки. Поэтому пятый сезон стоит советовать всем фанатам триллеров.

Видео доступно на YouTube-канале LandFM. Права на видео принадлежат FX.

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Фото: Apple
8 место

«Монарх: Наследие монстров»

Где смотреть: Apple TV+
Режиссёры: Майрзи Алмас, Джулиан Холмс, Хироми Камата
Актёры: Анна Саваи, Кирси Клемонс, Рэн Ватабэ
Рейтинг: 6,5 из 10

Последние фильмы про Годзиллу приучили к несусветной глупости, от которой становится дурно. В «Монархе» всё изменилось: это приятная история, в центре которой люди с интересными характерами и большими целями. Впрочем, монстров в сериале тоже много — только в первых эпизодах показывают Годзиллу, Ионного дракона и прочих кайдзю.

Видео доступно на YouTube-канале kinoman. Права на видео принадлежат Apple.

Фото: Showtime
9 место

«Шершни» (второй сезон)

Где смотреть: Netflix, Showtime
Режиссёры: Эва Сёрхёуг, Дэйзи фон Шерлер Майер, Бенджамин Семанофф
Актёры: Мелани Лински, Тони Сайпресс, Софи Нелисс
Рейтинг: 7,4 из 10

Пожалуй, главный преемник культовых «Остаться в живых». Здесь есть упавший в странном месте самолёт, мистика, десятки загадок и хорошие люди, которые в суровых условиях превращаются в монстров. Ради этих особенностей на «Шершней» стоит обратить внимание.

Видео доступно на YouTube-канале «Мир Кино Трейлеры». Права на видео принадлежат Showtime.

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Фото: HBO
10 место

«Одни из нас» (The Last of Us)

Где смотреть: HBO
Режиссёры: Крэйг Мэйзин, Али Аббаси, Джереми Уэбб
Актёры: Педро Паскаль, Белла Рэмзи, Анна Торв
Рейтинг: 8,0 из 10

Неидеальная, но всё-таки удачная экранизация культовой игры. Герои вызывали симпатию, зомби круто выглядели, а люди пугали сильнее монстров — всё по канону. К тому же сценаристы расширили вселенную и раскрыли пару секретов. К примеру, мы увидели, как родилась Элли и откуда взялся её иммунитет.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат HBO.

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Фото: Disney+
11 место

«Асока»

Где смотреть: Disney+
Режиссёры: Дэйв Филони, Стеф Грин, Рик Фамуйива
Актёры: Розарио Доусон, Дэвид Теннант, Наташа Лю Бордиццо
Рейтинг: 7,0 из 10

В прошлом году Disney приятно удивила фанатов «Андором», в этом — «Асокой». В новом сериале полно достоинств: Розарио Доусон крайне грациозна, бои на световых мечах красивые, а пришествия культового злодея опасаешься. В итоге получилась приятная сказка, которая возвращает веру в «Звёздные войны».

Видео доступно на YouTube-канале SWEROK. Права на видео принадлежат Disney.

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Фото: Кинопоиск
12 место

«Король и Шут»

Где смотреть: «Кинопоиск»
Режиссёр: Рустам Мосафир
Актёры: Константин Плотников, Влад Коноплёв, Евгений Ткачук
Рейтинг: 8,2 из 10

Многие из нас выросли на песнях «Короля и Шута» — неудивительно, что сериал о группе стал хитом. Нам показали трагичную историю Горшка, отвязные концерты, разногласия музыкантов и много чего ещё. Нашлось даже место для фэнтези, основанного на легендарных треках! Этого хватило, чтобы заслужить народную любовь.

Видео доступно на YouTube-канале «Кинопоиск Премьеры». Права на видео принадлежат «Кинопоиск».

Фото: NHK
13 место

«Атака титанов» (четвёртый сезон)

Где смотреть: «Кинопоиск»
Режиссёр: Тэцуро Араки, Масаси Коидзука, Хироюки Танака
Актёры: Юки Кадзи, Юи Исикава, Марина Иноуэ
Рейтинг: 8,7 из 10

Трудно поверить, но «Атака титанов» наконец завершилась — и сделала это на высокой ноте. Фанаты лили слёзы, спорили о мотивации героев и радовались, что критические ошибки из манги были исправлены.

Видео доступно на YouTube-канале kinoman. Права на видео принадлежат NHK.

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Фото: Netflix
14 место

«Падение дома Ашеров»

Где смотреть: Netflix
Режиссёр: Майк Флэнаган, Майкл Фимоньяри
Актёры: Брюс Гринвуд, Карл Ламбли, Карла Гуджино
Рейтинг: 7,5 из 10

Очередной хит от мастера ужасов Майка Флэнагана. В этот раз он экранизировал популярную историю Эдгара Аллана По — при этом перенёс события в наше время и добавил много креативных идей. Сюжет рассказывает о влиятельном семействе Ашеров, все наследники которого начинают умирать при странных обстоятельствах. За счёт загадки, мрачной атмосферы и крутой актёрской игры сериал кажется одним из лучших в году.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Netflix.

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Фото: Apple
15 место

«Укрытие»

Где смотреть: Apple TV+
Режиссёры: Адам Бернштейн, Мортен Тильдум, Берт
Актёры: Ребекка Фергюсон, Коммон, Тим Роббинс
Рейтинг: 7,8 из 10

Сериал о постапокалиптическом обществе, где люди покинули поверхность и спрятались в бункерах. Проблема в том, что власти ведут себя странно: хранят секреты прошлого, устраняют излишне любопытных людей, пристально за всеми следят. Точно ли на поверхности всё плохо? Героиня Ребекки Фергюсон собирает единомышленников и ищет ответы.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Apple.

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Фото: Netflix
16 место

«Скотт Пилигрим жмёт на газ»

Где смотреть: Netflix
Режиссёр: Абель Гонгора
Актёры: Майкл Сера, Мэри Элизабет Уинстэд, Крис Эванс
Рейтинг: 7,8 из 10

Креативное переосмысление истории Скотта Пилигрима, который дерётся с бывшими очаровательной Рамоны. В первом эпизоде повторяется сюжет оригинала, но затем всё резко меняется. Стильного визуала, интересных сражений и свежего взгляда на сюжет хватило, чтобы увлечь как фанатов Пилигрима, так и новых зрителей.

Видео доступно на YouTube-канале AniRise. Права на видео принадлежат Hetflix.

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Фото: Hulu
17 место

«Медведь» (второй сезон)

Где смотреть: Hulu
Режиссёры: Кристофер Сторер, Джоэнна Кало, Рами Юссеф
Актёры: Джереми Аллен Уайт, Эбон Мосс-Бакрак, Айо Эдебири
Рейтинг: 7,7 из 10

Драма о гениальном поваре, который покинул пафосный ресторан и поднимает забегаловку почившего брата. На кухне всегда стресс, персонал не поддерживает нововведения, личные проблемы сводят с ума — в такой обстановке и работает шеф в исполнении Джереми Аллена Уайта. Старания актёра уже отметили «Золотым глобусом» за лучшую мужскую роль.

Видео доступно на YouTube-канале «СубВидео». Права на видео принадлежат Hulu.

Фото: HBO
18 место

«Наследники» (четвёртый сезон)

Где смотреть: HBO, Амедиатека
Режиссёры: Марк Майлод, Андрий Парекх, Шари Спрингер Берман
Актёры: Брайан Кокс, Джереми Стронг, Киран Калкин
Рейтинг: 8,2 из 10

Один из лучших сериалов поколения рассказывает о крупной компании, которую возглавляет старик-тиран. Он плохо себя чувствует, поэтому ищет наследника: это запускает серьёзный конфликт между детьми. Герои строят заговоры, рвут отношения, сближаются с врагами семьи — следить за этим дико интересно. К слову, четвёртый сезон стал последним.

Видео доступно на YouTube-канале Amediateka. Права на видео принадлежат HBO.

Фото: Amazon
19 место

«Джек Ричер» (второй сезон)

Где смотреть: Prime Video
Режиссёры: Сэм Хилл, Омар Мадха, Кэрол Бенкер
Актёры: Алан Ричсон, Мария Стэн, Малкольм Гудвин
Рейтинг: 7,3 из 10

Стильный боевик о солдате, который круто выглядит, эффектно дерётся и впечатляет сообразительностью. Враги у него тоже серьёзные — чтобы победить их, Джеку Ричеру придётся попотеть.

Видео доступно на YouTube-канале kinoman. Права на видео принадлежат Amazon.

Фото: Apple
20 место

«Терапия»

Где смотреть: Apple TV+
Режиссёры: Джеймс Понсольдт, Рэндолл Кинан Уинстон
Актёры: Джейсон Сигел, Джессика Уильямс, Харрисон Форд
Рейтинг: 7,6 из 10

Жизнеутверждающая драма, пришедшая на смену «Теду Лассо». В центре сюжета терапевт, который пережил трагедию и теперь говорит клиентам только правду. Это приводит к курьёзным ситуациям, откровениям и серьёзным проблемам.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Apple.

Фото: Amazon
21 место

«Поколение Ви»

Где смотреть: Prime Video
Режиссёры: Нельсон Крегг, Стив Бойум, Рэйчел Голдберг
Актёры: Джаз Синклер, Чэнс Пердомо, Лиззи Бродвей
Рейтинг: 7,3 из 10

Удивительно, но спин-офф «Пацанов» ничем не уступает оригиналу. Авторы сериала придумали запоминающихся персонажей, показали много кровавой жести и удивили безбашенными камео. Причём новинка двигает основной сюжет вперёд, передавая в руки Бутчера пару козырей.

Видео доступно на YouTube-канале kinoman. Права на видео принадлежат Amazon.

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Фото: Netflix
22 место

«Ведьмак» (третий сезон)

Где смотреть: Netflix
Режиссёры: Стивен Серджик, Алик Сахаров, Шарлотта Брандстром
Актёры: Генри Кавилл, Фрейя Аллан, Аня Чалотра
Рейтинг на «Кинопоиске»: 7,2 из 10

В третьем сезоне «Ведьмака» хватало проблем, но ведь и достоинства были. Кавилл красиво размахивал клинком, злодеи плели сложные интриги, виды порой впечатляли — это ли не повод отдать сериалу свой голос?

Видео доступно на YouTube-канале kinoman. Права на видео принадлежат Netflix.

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Фото: Disney
23 место

«Мандалорец» (третий сезон)

Где смотреть: Disney+
Режиссёры: Рик Фамуйива, Брайс Даллас Ховард, Дэйв Филони
Актёры: Педро Паскаль, Джина Карано, Джанкарло Эспозито
Рейтинг: 8,1 из 10

В «Мандалорце» хватало странных эпизодов, где герои занимались ерундой и не двигали сюжет вперёд. Но когда сценаристы вспоминали о противостоянии с Империей и Моффе Гидеоне, становилось интересно. Поэтому у сериала по-прежнему высокие оценки.

Видео доступно на YouTube-канале kinomax. Права на видео принадлежат Disney.

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Фото: AMC
24 место

«Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон»

Где смотреть: AMC
Режиссёры: Дэниэл Персивал, Тим Соутэм
Актёры: Норман Ридус, Клеманс Поэзи, Анн Шаррье
Рейтинг: 7,1 из 10

Вселенная «Ходячих мертвецов» переживает тяжёлые времена, но спин-офф про Дэрила Диксона не даёт ей угаснуть. В сольной истории молчаливый байкер попал во Францию, взял под опеку избранного ребёнка и отправился в длинное путешествие. Получилось круто!

Видео доступно на YouTube-канале kinoman. Права на видео принадлежат AMC.

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Фото: Netflix
25 место

«Ты» (четвёртый сезон)

Где смотреть: Netflix
Режиссёры: Сильвер Три, Джон Скотт, Гарри Жиержиан
Актёры: Пенн Бэджли, Виктория Педретти, Тати Габриэль
Рейтинг: 7,4 из 10

Популярный сериал о харизматичном маньяке, который влюбляется в девушек и неизбежно ломает им жизни. Благодаря сценаристам «Ты» до сих пор удивляет — шоу превращается то в детектив, то в психологический триллер. Вот почему рейтинги до сих пор бешеные.

Видео доступно на YouTube-канале LandFM. Права на видео принадлежат Netflix.

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Фото: Netflix
26 место

«Грызня»

Где смотреть: Netflix
Режиссёры: Джейк Шрейер, Киёка Миядзаки, Ли Сон-джин
Актёры: Стивен Ян, Али Вонг, Джозеф Ли
Рейтинг: 7,8 из 10

Трогательный сериал о паре доведённых до ручки незнакомцев. Однажды они случайно грубят друг другу, а затем начинают настоящую войну — всё ради того, чтобы хоть на мгновение почувствовать себя живыми. Этот конфликт ломает судьбы, приводит к неожиданным откровениям и сильно завораживает.

Видео доступно на YouTube-канале Kino Dizzeness. Права на видео принадлежат Netflix.

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Фото: Кинопоиск
27 место

«Кибердеревня»

Где смотреть: «Кинопоиск»
Режиссёр: Сергей Васильев
Актёры: Сергей Чихачёв, Григорий Скряпкин, Сергей Бурунов
Рейтинг: 8,2 из 10

Главная особенность «Кибердеревни» — в сеттинге. В мире сериала привычные русские вещи вроде разваливающихся деревень и вредных кассирш соседствуют с крутыми технологиями. Вокзалы построены посреди космоса, роботы трудятся в поле на поверхности Марса, а сознание можно загружать в железяки. Вокруг такого креатива и построен сюжет о битве простого мужика с корпорацией.

Видео доступно на YouTube-канале «Кинопоиск Премьеры». Права на видео принадлежат «Кинопоиск».

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Фото: Netflix
28 место

«Ван-Пис: Большой куш»

Где смотреть: Netflix
Режиссёры: Тим Соутэм, Эмма Салливан
Актёры: Иньяки Годой, Эмили Радд, Макэню
Рейтинг: 8,0 из 10

Фанаты боялись, что Netflix снова выпустит паршивую экранизацию аниме, — в этот раз зря. «Ван-Пис» оказался хитом, где и персонажи влюбляют, и визуал роскошный. Ещё и сюжет так цепляет, что весь сезон хочется посмотреть залпом.

Видео доступно на YouTube-канале «Обитель Зёмы». Права на видео принадлежат Netflix.

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Фото: Amazon
29 место

«Благие знамения» (второй сезон)

Где смотреть: Amazon Prime Video
Режиссёр: Дуглас Маккиннон
Актёры: Майкл Шин, Дэвид Теннант, Джон Хэмм
Рейтинг: 7,8 из 10

Продолжение истории об ангеле и демоне, которые защищают Землю от апокалипсиса. В прошлый раз всё чудом удалось, но в этот раз ситуация ещё хуже — к примеру, архангел Габриэль потерял память, а силы Ада что-то замышляют. Благодаря таланту Майкла Шина и Дэвида Теннанта следить за приключениями интересно.

Видео доступно на YouTube-канале kinoman. Права на видео принадлежат Amazon.

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Фото: BBC
30 место

«Доктор Кто» (юбилей на 60 лет)

Где смотреть: BBC и Disney+
Режиссёр: Чания Баттон
Звёзды: Дэвид Теннант, Шути Гатва, Нил Патрик Харрис и другие
Рейтинг: 8 из 10

В 2023 году сериалу «Доктор Кто» исполнилось 60 лет, а вместе с этим к его созданию вернулся автор перезапуска 2005 года Рассел Т. Дэвис. Он подготовил сразу четыре эпизода: три закрывали 18-летнюю историю современного шоу, а последний запустил новую ветку. Получилось круто, а первый новый сезон выйдет в мае 2024 года.

Видео доступно на YouTube-канале «Неофициальный русскоязычный канал по Доктору Кто». Права на видео принадлежат BBC.

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Фото: Shogakukan
31 место

«Провожающая в последний путь Фрирен»

Режиссёры: Кэйитиро Саито, Даики Харасина
Актёры: Ацуми Танэдзаки, Кана Итиносэ, Ёдзи Уэда
Рейтинг: 8,8 из 10

Аниме только вышло, но уже стало хитом. Секрет в завораживающем визуале и необычной героине, которая топчет землю вот уже сотни лет — в отличие от её быстро умирающих друзей. Скоротечность чужих жизней заставляет много думать о смысле бытия и истинных ценностях — в перерывах между драками с монстрами, конечно же.

Видео доступно на YouTube-канале ASU Media Channel. Права на видео принадлежат Shogakukan.

Фото: Apple
32 место

«Основание» (второй сезон)

Где смотреть: Apple TV+
Режиссёры: Алекс Грейвз, Роксанн Доусон, Дэвид С. Гойер
Актёры: Джаред Харрис, Ли Пейс, Лу Льобелл
Рейтинг: 7,0 из 10

Во втором сезоне «Основания» сценаристы ещё дальше ушли от оригинальной истории Азимова, но это не проблема. Чего стоит невероятная арка императоров, где Ли Пейс выдаёт блестящий перформанс. Добавьте сюда эпическую историю и отличный визуал — получите один из лучших фантастических сериалов года.

Видео доступно на YouTube-канале «Мир Кино Трейлеры». Права на видео принадлежат Apple.

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