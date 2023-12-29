Лучшие сериалы 2023 года. Они все крутые, и их нельзя пропускать

В 2023-м вышло много примечательных сериалов. Даже если вы весь год сидели дома, вряд ли успели посмотреть все. Но какая новинка была лучшей? Это предстоит решать вам, смотрите наш список лучших шоу и отдайте голос своим фаворитам

Ниже новый функционал «Рейтинги»: список формируется в соответствии с голосами пользователей в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять своего фаворита в рейтинге, нажимайте на стрелочку вверх «↑».

Если считаете, что какой-то вариант должен быть в списке ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.