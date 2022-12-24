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«Бабочка» Валиевой на ЧР, победный дебют сына Кадырова в MMA. Главное к утру

«Бабочка» Валиевой на ЧР, победный дебют сына Кадырова в MMA. Главное к утру
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Олимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире, российская фигуристка Камила Валиева сделала «бабочку» вместо тройного акселя и получила за элемент 0 баллов на чемпионате России, сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Эли Кадыров стартовал в профессиональных смешанных единоборствах с уверенной победы, российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал вторым снайпером в истории НХЛ. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. Камила Валиева объяснила «бабочку» в короткой программе на чемпионате России.
  2. Сын Рамзана Кадырова победил Ислама Акбарова в дебютном бою по правилам ММА.
  3. Александр Овечкин обогнал Горди Хоу по голам в НХЛ.
  4. Президент РФС: Азиатская конфедерация футбола готова принять Россию.
  5. Дубль и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Виннипег».
  6. Акатьева лидирует после короткой программы на ЧР, Валиева — четвёртая.
  7. Мбаппе — самый дорогой футболист мира по версии Transfermarkt после ЧМ-2022.
  8. Евгений Семененко стал чемпионом России в мужском одиночном катании.
  9. «Локомотив» прервал победную серию ХК ЦСКА.
  10. Гол Ришарлисона ударом через себя в ворота Сербии признан лучшим на ЧМ-2022.
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