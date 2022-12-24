«Бабочка» Валиевой на ЧР, победный дебют сына Кадырова в MMA. Главное к утру
Поделиться
Олимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире, российская фигуристка Камила Валиева сделала «бабочку» вместо тройного акселя и получила за элемент 0 баллов на чемпионате России, сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Эли Кадыров стартовал в профессиональных смешанных единоборствах с уверенной победы, российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал вторым снайпером в истории НХЛ. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- Камила Валиева объяснила «бабочку» в короткой программе на чемпионате России.
- Сын Рамзана Кадырова победил Ислама Акбарова в дебютном бою по правилам ММА.
- Александр Овечкин обогнал Горди Хоу по голам в НХЛ.
- Президент РФС: Азиатская конфедерация футбола готова принять Россию.
- Дубль и передача Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Виннипег».
- Акатьева лидирует после короткой программы на ЧР, Валиева — четвёртая.
- Мбаппе — самый дорогой футболист мира по версии Transfermarkt после ЧМ-2022.
- Евгений Семененко стал чемпионом России в мужском одиночном катании.
- «Локомотив» прервал победную серию ХК ЦСКА.
- Гол Ришарлисона ударом через себя в ворота Сербии признан лучшим на ЧМ-2022.
Комментарии
- 24 декабря 2022
-
10:30
-
09:30
-
08:00
-
07:00
-
06:00
-
00:01
- 23 декабря 2022
-
23:49
-
23:05
-
22:45
-
22:35
-
22:21
-
22:01
-
21:45
-
21:38
-
21:14
-
20:40
-
20:24
-
20:20
-
20:03
-
20:01
-
19:49
-
19:45
-
19:40
-
19:07
-
18:45
-
18:44
-
18:40
-
18:34
-
18:24
-
18:08
-
18:04
-
17:54
-
17:39
-
17:08
-
16:54
Партнерский контент