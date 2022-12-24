«Бабочка» Валиевой на ЧР, победный дебют сына Кадырова в MMA. Главное к утру

Олимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире, российская фигуристка Камила Валиева сделала «бабочку» вместо тройного акселя и получила за элемент 0 баллов на чемпионате России, сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова Эли Кадыров стартовал в профессиональных смешанных единоборствах с уверенной победы, российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин стал вторым снайпером в истории НХЛ. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».