Бразилия – самая сбалансированная. Она и станет чемпионом?
На чемпионате мира определилась ещё одна четвертьфинальная пара – Бельгия – Бразилия. Об этом и другом — в обзоре дня.
Утро понедельника оказалось вовсе не тяжелым. И «виной» тому – победа сборной России над Испанией, состоявшаяся накануне. Вспомним, как это было.
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Ночью центр Москвы превратился в огромную футбольную вечеринку. Как болельщики праздновали победу сборной России – в нашем фотообзоре.
Вспомним и о том, как хоронили нашу сборную перед чемпионатом мира. Но не с целью задним умом поиздеваться над авторами некоторых высказываний, а чтобы понять, насколько непредсказуем может быть футбол. Тем он и интересен.
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Главные красавицы матча Испания — Россия. Фото
Самые красивые болельщицы матча Испания — Россия.
Ну и, конечно, много приятных слов совершенно заслуженно было сказано в адрес главного героя матча – Игоря Акинфеева. Ведь когда играет сборная, большинство болельщиков отодвигают клубные пристрастия на второй план.
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О преображении сборной России с неожиданного ракурса.
Что же касается 18-го игрового дня на чемпионате мира, то он состоял из двух матчей 1/8 финала: Бразилия – Мексика и Бельгия – Япония. Зная уже их результаты, интересно будет проследить за борьбой в конкурсе прогнозов. Кто оказался удачливей — специалисты, журналисты или читатели «Чемпионата»?
«Почти все фавориты уже дома, пора и Бразилии собираться»
Прогнозы на матчи 1/8 финала ЧМ-2018 Бразилия — Мексика и Бельгия — Япония.
Бразильцы, ведомые Неймаром, относительно легко оформили свой выход в четвертьфинал. Хотя поначалу мексиканцы потрепали им нервы.
Неймара бьют, а он крепчает! Бразилия – в четвертьфинале
Как ни силились мексиканцы, «вырубить» бразильского лидера не смогли.
А вот игра Бельгия – Япония вылилась в настоящий триллер. К середине второго тайма бельгийцы уступали 0:2, затем в течение пяти минут восстановили равновесие, а за 15 секунд до окончания компенсированного времени вырвали победу. В 1/4 финала сборная Бельгии сыграет с Бразилией.
Камбек в Ростове! Бельгия побеждает, уступая 0:2 к середине второго тайма
Как же не повезло сборной Японии в Ростове!
Теперь ждём заключительных матчей 1/8 финала, в которых встретятся Швеция – Швейцария и Колумбия – Англия. Они состоятся сегодня, 3 июля.