3 июля на чемпионате мира определилась последняя пара четвертьфиналистов. Её составят сборные Англии и Швеции. Об этом – в обзоре дня.

Паровозик Англию не вывез, но в серии пенальти ей повезло

Между тем, в предматчевых прогнозах на «Чемпионате» симпатии предсказателей больше были на стороне колумбийцев. Уж очень не понравился публике последний матч англичан в группе – против Бельгии.

«Англичане в последнем туре валяли дурака. Футбол такого не прощает» Прогнозы на матчи 1/8 финала ЧМ-2018 Швеция – Швейцария и Колумбия – Англия.

Первыми на поле вышли футболисты Швеции и Швейцарии. Судьбу их поединка решил единственный мяч, побывавший в сетке ворот швейцарцев после рикошета.

ЧМ-2018. Швеция в 1/4 финала, помог рикошет. Как это было Онлайн-трансляция матча 1/8 финала чемпионата мира Швеция — Швейцария.

Желтое счастье! Гранквист и Классон — в четвертьфинале ЧМ! Сборная Швеции ждёт в четвертьфинале Англию. Или Колумбию?

А затем в московском районе Тушино состоялось сражение Англии и Колумбии. Британских болельщиков, не побоявшихся приехать в Россию, оказалось не так уж и мало!

«Мама отговаривала, но я всё равно поехал». Что англичане думают о России Болельщики со всех уголков Англии приехали на ЧМ, чтобы поболеть за свою команду.

В самой игре британцы открыли счёт после оригинально разыгранного углового.

Английский паровозик. Как британцы круто разыграли голевой стандарт Необычный розыгрыш едва не принёс Англии победу в основное время.

Родоначальники футбола вели вплоть до последней минуты, но южноамериканцам удалось избежать поражения в основное время. Дополнительное время удачи никому не принесло, а вот в серии пенальти она улыбнулась англичанам.

Англия поборола проклятье пенальти. И вышла в четвертьфинал Мало футбола, много стыков, стандартов и пенальти. Стандартный матч плей-офф с нестандартной для Англии концовкой.

ЧМ-2018. Англия идёт дальше! Как это было Онлайн-трансляция матча 1/8 финала чемпионата мира Колумбия — Англия.

Если вам интересно, откуда пошла идея выявлять победителя матча в серии пенальти, то вам вот сюда.

Пенальти придумали англичане. И жалели об этом 130 лет Всё, что нужно знать о пенальти.

Между тем, сразу после матча соцсети высмеяли склонность английских футболистов к симуляциям.

«Англии должно быть стыдно». Три льва превратились в сборище симулянтов Соцсети обсуждают симуляции игроков сборной Англии, жаркую обстановку на поле и победу британцев в серии пенальти.

Не обошлось и без небольшого инцидента на стадионе, где проходила игра Англия – Колумбия. Но всё закончилось хорошо.

Англичанин написал England на памятнике Черенкову. Его задержали Виновный задержан.

Ну и напоследок интересный материал, не касающийся напрямую минувшего игрового дня. Сборная Нигерии не сумела выйти из группы, но только теперь выяснилось под каким психологическим давлением выходил на поле один из её лидеров Джон Оби Микел. Правда всплыла только сейчас.

Он играл на ЧМ-2018, пока его отца пытали. Трагедия Джона Оби Микела Его отца похитили и неделю подвергали пыткам. Но всё закончилось хорошо.

Итак, на чемпионате мира наступила короткая пауза. Перевариваем первый раунд плей-офф и настраиваемся на предстоящие четвертьфиналы. Они будут сыграны 6 и 7 июля.

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