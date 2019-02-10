С ним всё в порядке.

Ничего себе эмоции! Игрок «Лидса» упал в обморок, находясь на скамейке запасных

18-летний игрок «Лидса» упал в обморок, находясь на скамейке запасных



В концовке матча 31-го тура английского Чемпионшипа «Мидлсбро» — «Лидс» одному из игроков гостей, находившихся на скамейке запасных, стало плохо. 18-летний Джэк Кларк потерял сознание, медики оказали экстренную помощь футболисту, после чего игрока увезли в больницу прямо со стадиона, сообщает The Sun.



Из-за инцидента судья был вынужден ненадолго прервать матч. В результате арбитр добавил к основному времени 12 минут. Встреча завершилась со счётом 1:1, гости сумели сравнять счёт в самой концовке.

«Спартак» проиграл «Словану» в товарищеском матче со счётом 1:3

Московский «Спартак» провёл товарищеский матч с братиславским «Слованом». Встреча завершилась победой словацкого клуба со счётом 3:1.



Автором первого гола стал нападающий Андраж Шпорар, отличившийся на 20-й минуте. До перерыва преимущество «Слована» удвоил полузащитник Давид Хольман. В начале второго тайма Шпорар оформил дубль. Единственный мяч в составе красно-белых забил форвард Георгий Мелкадзе на 84-й минуте.

Проверка философии. Задача «Спартака» — не «поплыть» В матче со «Слованом» вместо стеночек и забеганий была конвульсивная «тики-така».

В матче 18-го тура чемпионата России подопечные Олега Кононова сыграют с «Краснодаром». Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Арена» 3 марта и начнётся в 19:00 мск.

«Ливерпуль» разгромил «Борнмут» и вернулся на первое место в турнирной таблице



«Ливерпуль» в матче 26-го тура английской Премьер-лиги разгромил «Борнмут». Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

«Ливерпуль» открыл счёт на 24-й минуте, отличился Садио Мане. Ещё через 10 минут преимущество хозяев удвоил Жоржиньо Вейналдум. Сразу после перерыва точку в матче поставил Мохамед Салах.

«Ливерпуль» в кризисе? Нет, он разгромил «Борнмут» и вернул лидерство! Фирмино с Салахом сотворили красивый гол.

Мерсисайдцы набрали 65 очков и вернулись на первое место. На втором в турнирной таблице АПЛ — «Манчестер Сити», действующие чемпионы Англии набрали 62 очка. Завтра, 10 февраля, «Манчестер Сити» в 26-м туре АПЛ сыграет с «Челси». «Борнмут» (33) занимает 11-е место в турнирной таблице.



«Бавария» сократила отставание от «Боруссии» Д до 5 очков, обыграв «Шальке-04»

В матче 21-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» принимала «Шальке-04» из Гельзенкирхена. Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.



Автором первого гола стал защитник «Шальке-04» Джеффри Брума, отправивший мяч в свои ворота на 11-й минуте. В середине первого тайма нападающий гостей Ахмед Кутуджу сравнял счёт. Спустя две минуты «Бавария» снова вышла вперёд благодаря голу Роберта Левандовского. В начале второй половины отличился нападающий мюнхенского клуба Серж Гнабри.

Невероятный матч в Дортмунде! Лидер Бундеслиги упустил победу, ведя 3:0 «Боруссия» забыла, что с «Хоффенхаймом» никогда нельзя расслабляться.

«Бавария», набрав 45 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. Отставание команды Нико Ковача от лидирующей «Боруссии» Д, которая сегодня, 9 февраля, на своём поле сыграла вничью с «Хоффенхаймом» (3:3), сократилось до 5 очков.

«Реал» нанёс поражение «Атлетико» и одержал пятую победу подряд в Примере

«Реал» в матче 23-го тура испанской Примеры нанёс поражение «Атлетико». Мадридское дерби, проходившее на стадионе «Ванда Метрополитано», завершилось победой гостей со счётом 3:1.



Гости открыли счёт на 13-й минуте. После углового Серхио Рамос скинул мяч головой Каземиро, а бразилец ударом через себя с близкого расстояния пробил голкипера «Атлетико». Хозяева отыгрались на 25-й минуте, Антуан Гризманн реализовал выход один на один. В концовке первого тайма Винисиус Жуниор заработал пенальти для «Реала», его точно исполнил Серхио Рамос. Третий мяч «Реал» забил в середине второго тайма, точный удар удался Гарету Бэйлу. «Атлетико» заканчивал матч в меньшинстве, на 80-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён Томас Парти.

«Атлетико» и «Реал» сыграли потрясающе. Всё испортил судья Теперь, когда ввели VAR, может, уже можно убрать судей?

«Реал» набрал 45 очков и вышел на второе место в турнирной таблице. Мадридцы одержали в Примере пятую победу подряд. «Атлетико» (44) занимает третье место, лидирует «Барселона», набравшая 50 очков. Каталонцы в 23-м туре Примеры сыграют с «Атлетиком», матч состоится завтра, 10 февраля.