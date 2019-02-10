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«Лидс», «Спартак», «Ливерпуль», «Реал». Обзор дня

Обзор дня
«Чемпионат»
Фото: Nigel Roddis/Getty Images
Ничего себе эмоции! Игрок «Лидса» упал в обморок, находясь на скамейке запасных
С ним всё в порядке.
Футбол

18-летний игрок «Лидса» упал в обморок, находясь на скамейке запасных

В концовке матча 31-го тура английского Чемпионшипа «Мидлсбро» — «Лидс» одному из игроков гостей, находившихся на скамейке запасных, стало плохо. 18-летний Джэк Кларк потерял сознание, медики оказали экстренную помощь футболисту, после чего игрока увезли в больницу прямо со стадиона, сообщает The Sun.

Из-за инцидента судья был вынужден ненадолго прервать матч. В результате арбитр добавил к основному времени 12 минут. Встреча завершилась со счётом 1:1, гости сумели сравнять счёт в самой концовке.

«Спартак» проиграл «Словану» в товарищеском матче со счётом 1:3

Московский «Спартак» провёл товарищеский матч с братиславским «Слованом». Встреча завершилась победой словацкого клуба со счётом 3:1.

Автором первого гола стал нападающий Андраж Шпорар, отличившийся на 20-й минуте. До перерыва преимущество «Слована» удвоил полузащитник Давид Хольман. В начале второго тайма Шпорар оформил дубль. Единственный мяч в составе красно-белых забил форвард Георгий Мелкадзе на 84-й минуте.

Проверка философии. Задача «Спартака» — не «поплыть»
В матче со «Слованом» вместо стеночек и забеганий была конвульсивная «тики-така».

В матче 18-го тура чемпионата России подопечные Олега Кононова сыграют с «Краснодаром». Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Арена» 3 марта и начнётся в 19:00 мск.

Товарищеские матчи (клубы)
09 февраля 2019, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
1 : 3
Слован Бр
Братислава, Словакия
0:1 – Шпорар – 20, 0:2 – Хольман – 31, 0:3 – Шпорар – 47, 1:3 – Мелкадзе – 84

«Ливерпуль» разгромил «Борнмут» и вернулся на первое место в турнирной таблице

«Ливерпуль» в матче 26-го тура английской Премьер-лиги разгромил «Борнмут». Встреча завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

«Ливерпуль» открыл счёт на 24-й минуте, отличился Садио Мане. Ещё через 10 минут преимущество хозяев удвоил Жоржиньо Вейналдум. Сразу после перерыва точку в матче поставил Мохамед Салах.

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Фирмино с Салахом сотворили красивый гол.

Мерсисайдцы набрали 65 очков и вернулись на первое место. На втором в турнирной таблице АПЛ — «Манчестер Сити», действующие чемпионы Англии набрали 62 очка. Завтра, 10 февраля, «Манчестер Сити» в 26-м туре АПЛ сыграет с «Челси». «Борнмут» (33) занимает 11-е место в турнирной таблице.

Англия - Премьер-лига. 26-й тур
09 февраля 2019, суббота. 18:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
3 : 0
Борнмут
Борнмут
1:0 – Мане – 24, 2:0 – Вейналдум – 34, 3:0 – Салах – 48

«Бавария» сократила отставание от «Боруссии» Д до 5 очков, обыграв «Шальке-04»

В матче 21-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» принимала «Шальке-04» из Гельзенкирхена. Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Автором первого гола стал защитник «Шальке-04» Джеффри Брума, отправивший мяч в свои ворота на 11-й минуте. В середине первого тайма нападающий гостей Ахмед Кутуджу сравнял счёт. Спустя две минуты «Бавария» снова вышла вперёд благодаря голу Роберта Левандовского. В начале второй половины отличился нападающий мюнхенского клуба Серж Гнабри.

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«Боруссия» забыла, что с «Хоффенхаймом» никогда нельзя расслабляться.

«Бавария», набрав 45 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Германии. Отставание команды Нико Ковача от лидирующей «Боруссии» Д, которая сегодня, 9 февраля, на своём поле сыграла вничью с «Хоффенхаймом» (3:3), сократилось до 5 очков.

Германия - Бундеслига. 21-й тур
09 февраля 2019, суббота. 20:30 МСК
Бавария
Мюнхен
3 : 1
Шальке-04
Гельзенкирхен
1:0 – Брума – 11 (автогол), 1:1 – Кутуджу – 25, 2:1 – Левандовски – 27, 3:1 – Гнабри – 57

«Реал» нанёс поражение «Атлетико» и одержал пятую победу подряд в Примере

«Реал» в матче 23-го тура испанской Примеры нанёс поражение «Атлетико». Мадридское дерби, проходившее на стадионе «Ванда Метрополитано», завершилось победой гостей со счётом 3:1.

Гости открыли счёт на 13-й минуте. После углового Серхио Рамос скинул мяч головой Каземиро, а бразилец ударом через себя с близкого расстояния пробил голкипера «Атлетико». Хозяева отыгрались на 25-й минуте, Антуан Гризманн реализовал выход один на один. В концовке первого тайма Винисиус Жуниор заработал пенальти для «Реала», его точно исполнил Серхио Рамос. Третий мяч «Реал» забил в середине второго тайма, точный удар удался Гарету Бэйлу. «Атлетико» заканчивал матч в меньшинстве, на 80-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён Томас Парти.

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«Реал» набрал 45 очков и вышел на второе место в турнирной таблице. Мадридцы одержали в Примере пятую победу подряд. «Атлетико» (44) занимает третье место, лидирует «Барселона», набравшая 50 очков. Каталонцы в 23-м туре Примеры сыграют с «Атлетиком», матч состоится завтра, 10 февраля.

Испания - Примера. 23-й тур
09 февраля 2019, суббота. 18:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
1 : 3
Реал Мадрид
Мадрид
0:1 – Каземиро – 16, 1:1 – Гризманн – 25, 1:2 – Рамос – 42 (пен), 1:3 – Бэйл – 74
Удаления: Парти, 80 – нет
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