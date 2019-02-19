Заболотного остановил манекен. Дзюба плачет от смеха!

СМИ: Зидан готов возглавить «Челси» при выполнении двух условий



Французский специалист Зинедин Зидан готов возглавить «Челси», но при соблюдении двух условий, сообщает The Sun. По информации издания, он хотел бы получить на покупку новичков как минимум € 220 млн. Второе условие – сохранение в составе полузащитника Эдена Азара, ранее заявлявшего о желании покинуть лондонский клуб.



В 2018 году Зидан вместе с «Реалом» в третий раз подряд выиграл Лигу чемпионов. Француз стал первым в истории футбола специалистом, кто выиграл этот турнир три раза подряд. После завершения сезона-2017/18 Зидан покинул пост наставника «сливочных».



После 26 туров «Челси», набрав 50 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги. От четвёртого места, которое даёт право сыграть в квалификационном раунде Лиги чемпионов, лондонский клуб отстаёт всего на одно очко.

Теперь Зидана хочет ещё и «Челси». Но куда он вообще пропал? Француз уже почти год бездельничает и кайфует. Но готов вернуться к работе.

Дзюба — о столкновении Заболотного с манекеном: до слёз, просто кайф



Нападающий «Зенита» Артём Дзюба прокомментировал забавный эпизод на тренировке команды, в котором форвард Антон Заболотный врезался в манекен.



«До слёз, просто кайф», — написал Дзюба в своём «инстаграме», прикрепив видео инцидента.

В этом эпизоде Заболотный врывался в штрафную после передачи партнёра и упал, зацепившись за тренировочный манекен.

«Про Пьяченца» исключена из Серии С после поражения со счётом 0:20



«Про Пьяченца» была исключена из Серии С после разгрома со счётом 0:20 в матче с «Кунео». Об этом сообщает официальный «твиттер» турнира.



Напомним, «Про Пьяченцу» из-за финансовых проблем покинули все основные футболисты. В итоге на поле в матче с «Кунео» вышли только семеро молодых футболистов, среди которых — массажист команды. Клуб был вынужден провести матч в таком составе, так как ему грозило исключение из турнира в случае неявки на игру.



У «Про Пьяченцы» нет тренера, поэтому 19-летний футболист был вынужден зарегистрироваться в качестве наставника команды.



«Это было невероятным нарушением основ спортивных принципов. Я был в ужасе от того, что родители этих детей позволили им выйти и поиграть, просто чтобы рассказать друзьям, что они дебютировали в профессиональном футболе», — приводит слова президента Серии С Франческо Джирелли Football Italia со ссылкой на Radio Rai.

Фирмино не примет участия в первом матче 1/8 финала ЛЧ «Ливерпуль» — «Бавария»



Нападающий «Ливерпуля» Роберто Фирмино пропустит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Баварией», сообщает Sky Sports.



По информации источника, 27-летний бразильский форвард подхватил вирусную инфекцию и пропустил тренировку «Ливерпуля», которая состоялась сегодня, 18 февраля. Ранее стало известно, что защитник мерсисайдцев Деян Ловрен не успел восстановиться после травмы и также не сможет принять участие в первой игре с мюнхенской командой. Вирджил ван Дейк пропустит встречу из-за дисквалификации.



В нынешнем сезоне Фирмино принял участие в 26 матчах за «Ливерпуль» в чемпионате Англии, забил 9 голов и отдал 5 результативных передач.

Аршавин забрал у жены общий автомобиль, оставив только детское кресло



Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин забрал у своей супруги Алисы автомобиль, несмотря на то что их брак ещё не расторгнут официально.



Как сообщает Super.ru в «Инстаграме», экс-нападающий приехал к жене и забрал машину Mercedes GL350, оставив лишь детское кресло. При этом автомобиль является общим и предназначен для перевозки детей.



Ранее стало известно, что жена Аршавина подала на него заявление в полицию Санкт-Петербурга. Алиса обвинила экс-футболиста в том, что он забрал у неё автомобиль, и в угрозах. По её словам, Аршавин по телефону угрожал ей тюрьмой, если она не вернёт ему деньги.



В конце 2018 года форвард принял решение завершить футбольную карьеру, после чего получил работу в «Зените».

На Аршавина подали заявление в полицию. Он угрожал своей жене В этой истории очень много знакомых сюжетов.

«Далянь Ифань» объявил о подписании контракта с Гамшиком



«Далянь Ифань» объявил о подписании контракта со словацким полузащитником Мареком Гамшиком, который ранее защищал цвета итальянского «Наполи». Об этом информировала пресс-служба китайского клуба.



Ранее в СМИ сообщалось, что «Наполи» получит за переход Гамшика € 20 млн. В новой команде футболист будет зарабатывать по € 9 млн за сезон в течение трёх лет.

Словацкий футболист выступал за «Наполи» с 2007 года. В нынешнем сезоне чемпионата Италии 31-летний полузащитник принял участие в 13 матчах (12 — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями.



По итогам прошлого сезона «Далянь Ифань» занял в турнирной таблице китайской Суперлиги 11-е место, набрав 35 очков.

Гол Кудряшова принёс победу «Истанбул Башакшехир» в матче с «Антальяспором»



В матче 22-го тура чемпионата Турции «Истанбул Башакшехир» обыграл «Антальяспор» со счётом 1:0. Встреча состоялась в Анталии на стадионе «Анталия Арена».



Единственный гол на 33-й минуте забил российский защитник Фёдор Кудряшов, ему ассистировал Ирфан Джан Кавечи. Для Кудряшова этот матч стал дебютным за турецкий клуб.



«Истанбул Башакшехир» набрал 48 очков и по-прежнему лидирует в турнирной таблице турецкого национального чемпионата. Отрыв клуба от идущего вторым «Галатасарая» составляет шесть очков. «Антальяспор» (29) остался на девятом месте в таблице.

«Зенит» интересуется Пасторе



«Зенит» проявляет интерес к аргентинскому полузащитнику «Ромы» Хавьеру Пасторе. Об этом сообщает Calciomercatoweb.



По данным источника, санкт-петербургский клуб хочет оформить переход аргентинца до закрытия трансферного окна. В России трансферы возможны до 26 февраля. Впрочем, самого Пасторе не привлекает вариант с Российской Премьер-Лигой, так как он хочет остаться в Италии как минимум до лета.



29-летний Пасторе перешёл в «Рому» прошлым летом из «ПСЖ». Сумма трансфера составила € 24,7 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 10 матчах итальянского национального чемпионата (пять — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей. Его контракт с римским клубом действует до лета 2023 года.