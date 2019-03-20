Игрокам сборной Украины не хватает Ракицкого

CAS удовлетворил апелляцию «ПСЖ» по делу о нарушении финансового фэйр-плей

Спортивный арбитражный суд (CAS) вынес решение в пользу «Пари Сен-Жермен» после того, как клуб подал апелляцию в связи с проверкой на соответствие правилам финансового фэйр-плей представителями УЕФА, сообщает Mundo Deportivo.

Ещё в июле УЕФА начал новую проверку в отношении «ПСЖ», несмотря на то что парижский клуб выполнил условия организации и продал футболистов за сумму в € 50 млн. Ранее сообщалось, что продажа футболистов поможет «ПСЖ» избежать санкций за нарушения в финансовые периоды 2015-2017 годов.



Таким образом, CAS принял решение аннулировать решение УЕФА о возобновлении проверки «ПСЖ». Решение УЕФА об отсутствии нарушений правил финансового фэйр-плей со стороны французского клуба от 13 июня является окончательным.

«ПСЖ» соответствует правилам финансового фэйр-плей. Кто-то удивлён? CAS на стороне парижан. Чудеса ФФП, бомбардирские подвиги Комличенко и сомнения в величии Неймара — в дайджесте футбольных событий пятницы.

Богатейший человек Англии хочет купить «Челси»

Английский бизнесмен Джим Рэтклифф хочет купить лондонский «Челси». Об этом сообщает The Times.



По сведениям издания, нынешний владелец «Челси» Роман Абрамович оценивает клуб в € 2,2 млрд. Данная сумма смущает Рэтклиффа, к тому же на него лягут расходы по реконструкции стадиона «Стэмфорд Бридж».



Рэтклифф является богатейшим человеком в Англии, а в рейтинге Forbes занимает 110-е место, отставая от Абрамовича на три позиции.

66-летний Рэтклифф является основателем одной из крупнейших в мире нефтехимических компаний Ineos. Бизнесмен владеет швейцарским клубом «Лозанна», а в декабре приобрел британскую шоссейную велокоманду Team Sky.

Самый богатый человек Англии хочет купить «Челси». Абрамович готов продать Цена вопроса около 2,2 млрд фунтов стерлингов.

Зобнин будет прооперирован 20 марта, восстановление займёт не менее месяца

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин получил травму в домашнем матче Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1), и по итогам проведённого обследования было принято решение об операции, которая будет сделана завтра в Москве.



«На восстановление футболиста уйдёт не менее месяца. Желаем Роману скорейшего возвращения в строй!» — говорится на официальном сайте красно-белых.



Таким образом, Зобнин не сможет помочь сборной России в матчах отборочного турнира чемпионата Европы против Бельгии и Казахстана из-за перелома костей правой кисти.

«Зобнин заснул здоровым, а проснулся с переломом». Ещё не все доехали до сборной Головин забыл бутсы, Черчесов собирается погладить Газинского, а Ахметов и Караваев отвечают на вопросы СМИ. Россия готовится к Бельгии.

Коноплянка: мне не хватает Ракицкого в сборной, каждый поддержит мои слова

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка прокомментировал переход Ярослава Ракицкого в «Зенит».



Ранее главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не вызвал защитника «Зенита» на матчи отборочного турнира чемпионата Европы—2020 с командами Португалии (22 марта) и Люксембурга (25 марта).

«Как воспринимаю то, что в сборной уже нет Ракицкого? Говорил с ним после перехода. Мне его не хватает. Уверен, что каждый поддержит мои слова. Как тренеры, так и футболисты. Мы знаем его сильные качества как защитника. Я его долго знаю как человека. Это его выбор. Больше не буду продолжать.



Что буду делать, если придёт предложение из России? Этот вопрос вообще не подходит, правильно? Я же в сборной. Сейчас скажу, что не перейду – будет плевок в сторону Ярика. Скажу, что перейду – меня сейчас...» — цитирует Коноплянку Tribuna.

Дзюба — Кокорину: с днём рождения, Хрю!

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба в социальной сети поздравил с днём рождения своего одноклубника Александра Кокорина, который в настоящее время содержится в СИЗО «Бутырка».



«С Днём Рождения, Хрю!» — написал Дзюба в «Инстаграме».

«Он был бы рад торту». Как Кокорин отметит день рождения в СИЗО Вряд ли форвард «Зенита» мог когда-то предположить, что однажды встретит день рождения в СИЗО.

Гвардиола и Лобановский — в топ-10 тренеров в истории по версии France Football

Журнал France Football опубликовал список лучших тренеров в истории футбола. Рейтинг возглавил бывший наставник «Аякса» и «Барселоны» голландец Ринус Михелс, второе место занял шотландец Алекс Фергюсон, третье — у итальянца Ариго Сакки.

Также в первую десятку вошли: Йохан Круифф, Хосеп Гвардиола, Валерий Лобановский, Эленио Эррера, Карло Анчелотти, Эрнст Хаппель и Билл Шенкли.



Также в рейтинг лучших тренеров по версии France Football вошли:



Мэтт Басби, Джованни Трапаттони, Жозе Моуринью, Брайан Клафф, Марчелло Липпи, Луи ван Гал, Оттмар Хитцфельд, Белла Гуттман, Фабио Капелло, Зинедин Зидан, Виктор Маслов, Юпп Хайнкес, Боб Пейсли, Юрген Клопп, Гус Хиддинк, Удо Латтек, Диего Симеоне, Арсен Венгер, Висенте дель Боске, Джок Стейн, Бобби Робсон, Диттмар Крамер, Мирча Луческу, Луис Арагонес, Франк Райкард, Отто Рехагель, Марсело Бьельса и Антонио Конте.