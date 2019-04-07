73-летний вратарь «Ирони Йегуда» стал самым возрастным игроком в истории футбола
spartakbestclubmira:
— Заболотный бы и ему не забил.
Мамаев перешёл из двухместной камеры в 12-местную, чтобы играть в футбол
checmatt:
— Перешел? Трансфер оценивается в 30 сигарет и 2 пачки чая.
Kas1989:
— Кокорин скоро тоже в 12-местную перейдет. Судя по его последним фото, в двухместную просто перестанет помещаться.
15 российских девушек выйдут замуж за голландцев, которые приезжали на ЧМ-2018
Tim910:
— Есть два варианта:
1) У нас появятся футболисты уровня Роббена, ван Перси и Снейдера.
2) В Голландии наступят темные времена, так как у них появятся Погребняки и Заболотные.
ЦСКА обыграл «Спартак» благодаря дублю Сигурдссона
kpmed:
— Игнатов: потрачено.
Игрокам «Спартака» на тренировках начисляют баллы, аутсайдеры оплачивают ужин
gazovik98:
— А если бы подписали Джона Терри, то худший бы отдавал жену!
С «Ахмат Арены» убрали флаг Косово после недовольства со стороны Сербии
badforward:
— А теперь продайте Беришу (с) Посол Сербии.
Жена Новосельцева: Ваня вывез из квартиры все вещи, каждую мелочь забрал
kaapiton:
— А ещё он гол в свои ворота вчера забил.
Sirrnick:
— Завхоз «Зенита: Новосельцев вывез с базы скамейку)
А. Федун: желающий купить «Спартак» должен быть готов заплатить около € 1 млрд
sp-ok:
— Пойду разобью свинью-копилку… Наконец я понял её истинное предназначение)))
Скаут: мы не знаем точного возраста Думбия на момент перехода в «Рому»
jora-pyantsev:
— «Что касается возраста Думбия, лично у меня каждый второй африканец вызывает огромные подозрения». Как всё-таки хорошо, что у Яя Туре нет Тетради смерти.
Педро Роша перешёл в «Крузейро»
saqqas1:
— Интересно, сколько «Спартаку» пришлось им заплатить?