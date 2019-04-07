Дерби ЦСКА и «Спартака», заседание суда по делу Мамаева и Кокорина, возраст Думбия – в комментариях наших читателей.

73-летний вратарь «Ирони Йегуда» стал самым возрастным игроком в истории футбола



spartakbestclubmira:

— Заболотный бы и ему не забил.



Мамаев перешёл из двухместной камеры в 12-местную, чтобы играть в футбол

checmatt:

— Перешел? Трансфер оценивается в 30 сигарет и 2 пачки чая.

Kas1989:

— Кокорин скоро тоже в 12-местную перейдет. Судя по его последним фото, в двухместную просто перестанет помещаться.

15 российских девушек выйдут замуж за голландцев, которые приезжали на ЧМ-2018



Tim910:

— Есть два варианта:

1) У нас появятся футболисты уровня Роббена, ван Перси и Снейдера.

2) В Голландии наступят темные времена, так как у них появятся Погребняки и Заболотные.



ЦСКА обыграл «Спартак» благодаря дублю Сигурдссона



kpmed:

— Игнатов: потрачено.



Игрокам «Спартака» на тренировках начисляют баллы, аутсайдеры оплачивают ужин



gazovik98:

— А если бы подписали Джона Терри, то худший бы отдавал жену!



С «Ахмат Арены» убрали флаг Косово после недовольства со стороны Сербии



badforward:

— А теперь продайте Беришу (с) Посол Сербии.



Жена Новосельцева: Ваня вывез из квартиры все вещи, каждую мелочь забрал



kaapiton:

— А ещё он гол в свои ворота вчера забил.

Sirrnick:

— Завхоз «Зенита: Новосельцев вывез с базы скамейку)



А. Федун: желающий купить «Спартак» должен быть готов заплатить около € 1 млрд

sp-ok:

— Пойду разобью свинью-копилку… Наконец я понял её истинное предназначение)))



Скаут: мы не знаем точного возраста Думбия на момент перехода в «Рому»

jora-pyantsev:

— «Что касается возраста Думбия, лично у меня каждый второй африканец вызывает огромные подозрения». Как всё-таки хорошо, что у Яя Туре нет Тетради смерти.

Педро Роша перешёл в «Крузейро»

saqqas1:

— Интересно, сколько «Спартаку» пришлось им заплатить?