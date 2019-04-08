Мама – это святое. Диего Косте грозят 12 матчей дисквалификации

«Локомотив» и «Зенит» не выявили победителя в матче РПЛ



В матче 22-го тура чемпионата России московский «Локомотив» сыграл вничью с петербургским «Зенитом» со счётом 1:1. Встреча состоялась в Москве на стадионе «РЖД Арена». Обслуживал матча арбитр Сергей Иванов, которому помогали Роман Усачёв и Дмитрий Березнев.



Счёт был открыт на 54-й минуте. Автором гола стал украинский защитник гостей Ярослав Ракицкий, который отличился ударом со штрафного. Хозяева отыгрались довольно быстро. Полузащитник Владислав Игнатьев пробил по воротам, мяч попал в форварда «Зенита» Себастьяна Дриусси и рикошетом влетел в ворота.



«Зенит», набрав 45 очков, по-прежнему лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Локомотив» (39) остался на 4-м месте в таблице.

«Чего грустные? У всех по очку, и нормально». В «Локо» не унывают А Семак раскрыл секрет штрафных Ярослава Ракицкого.

Диего Косте грозит 12-матчевая дисквалификация за оскорбление арбитра



Форвард «Атлетико» Диего Коста может получить длительную дисквалификацию за оскорбление арбитра Хесуса Хиля Мансано в субботнем матче 22-го тура Примеры против «Барселоны», сообщает Football Espana.



По информации источника, инцидент, который произошёл на 28-й минуте вчерашнего матча, будет рассмотрен дисциплинарным комитетом Ла Лиги. Если вина 30-летнего нападающего будет доказана, ему грозит 12-матчевая дисквалификация.



В середине первого тайма матча против «Барселоны» Коста был удалён за оскорбление судьи. В своём рапорте Мансано указал, что футболист использовал уничижительные высказывания в адрес его матери. Сам игрок отрицает, что оскорблял арбитра. Матч «Барселона» — «Атлетико» завершился со счётом 2:0 в пользу каталонцев.

«Барселону» можно поздравлять. Месси и Суарес добили «Атлетико» и интригу Диего Коста очень подвёл «Атлетико».

Слуцкий: этот судья считает себя богом! Никого хуже него в своей жизни не видел



Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий раскритиковал работу арбитра Сердара Гёзюбююка, который назначил два пенальти в ворота его команды в матче 29-го тура чемпионата Нидерландов с ПСВ (3:3).



«Он не смотрел этот момент, не использовал VAR. Правильно, зачем нам использовать VAR? Мне кажется, это что-то личное, потому что три раза подряд он совершает одинаковые ошибки. Ни в какой другой игре чемпионата я никогда не думаю о судье — здесь абсолютно топовый уровень, лигочемпионский. Все арбитры очень общительные, очень дружелюбные, улыбаются, шутят, жмут руки. А он никогда не говорит „привет“, никогда не говорит „до свидания“, никогда не жмёт руку, никогда не отвечает на мои вопросы, когда я спрашиваю у него, почему он не использует VAR — как, например, в эпизоде с первым голом.



Он высокомерный, слишком эгоистичный. Он думает, что он бог и что 21 тысяча болельщиков приходит посмотреть на него. Это не его игра! Он как официант, он обязан быть рядом с игрой, потому что он всего лишь арбитр. Футболисты — вот кто самые важные люди на поле. Он считает себя самым важным. Да я ни разу за 10 месяцев пребывания в Нидерландах не видел таких людей — чтобы никогда не жали руки, не здоровались, не прощались, не объясняли своих ошибок или не ошибок. Очень высокомерный, очень эгоистичный. Для меня это просто худший судья мира. Никогда никого хуже в своей жизни не видел», — сказал Слуцкий в интервью телеканалу FOX Sports.

«Витесс» получил с ПСВ 2 пенальти и удаление. Но Слуцкий всё равно не проиграл Для сенсации не хватило двух минут.

«Уотфорд» победил «Вулверхэмптон» в 1/2 финала Кубка Англии, отыгравшись с 0:2



В матче 1/2 финала Кубка Англии «Уотфорд» победил «Вулверхэмптон» со счётом 3:2 и завоевал путёвку в финал. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Уэмбли». Обслуживал матч арбитр Майкл Оливер, которому ассистировали Саймон Беннетт и Андре Марринер.



Счёт был открыт на 36-й минуте. Автором гола стал Мэтт Доэрти, которому ассистировал Диогу Жота. В середине второго тайма преимущество «волков» увеличил Рауль Хименес. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Доэрти. В конце матча «Уотфорду» удалось сначала сократить разрыв в счёте благодаря голу Жерара Деулофеу, а в компенсированное время равновесие восстановил Трой Дини, реализовавший пенальти. В овертайме победу «шершням» принёс Деулофеу.



В финале «Уотфорд» сыграет с «Манчестер Сити». Встреча состоится 18 мая.



Ранее «Манчестер Сити» пять раз становился обладателем Кубка Англии. Лучшим результатом в истории «Уотфорда» является выход в финал в сезоне-1983/84.

«Ростов» потерпел поражение в матче с «Уфой»



В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» принимала «Ростов». Встреча прошла в Уфе на стадионе «Нефтяник» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.



Автором единственного гола стал нападающий «Уфы» Сильвестр Игбун, отправивший мяч в ворота «Ростова» на 25-й минуте. Результативную передачу в актив записал защитник Боян Йокич.



«Уфа» прервали серию без побед в чемпионате России, которая состояла из семи матчей (четыре поражения, три ничьи). «Ростов» потерпел первое поражение в последних пяти встречах. В предыдущих турах команда Валерия Карпина одержала две победы и два раза сыграла вничью.

«Рубин» и «Арсенал» не выявили победителя в матче РПЛ



В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги казанский «Рубин» сыграл вничью с тульским «Арсеналом» со счётом 0:0. Встреча состоялась в Казани на стадионе «Казань Арена». Обслуживал матч арбитр Михаил Вилков, которому ассистировали Дмитрий Чельцов и Адлан Хатуев.



Жёлтые карточки у хозяев получили Павел Могилевец и Руслан Камболов. У гостей предупреждением был наказан Кантемир Берхамов.



«Рубин», набрав 30 очков, вышел на восьмое место в турнирной таблице российского национального чемпионата. «Арсенал» (31) остался на 7-м месте.

«Урал» вырвал победу у «Енисея», проигрывая в ходе матча со счётом 0:2



В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Урал» в Екатеринбурге принимал красноярский «Енисей». Встреча прошла на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.



Автором первого гола стал защитник «Енисея» Дмитрий Ятченко, реализовавший пенальти на 21-й минуте. В середине второго тайма преимущество красноярского клуба увеличил хавбек Александр Зотов, отличившийся после передачи защитника Олега Данченко.



На 72-й минуте полузащитник «Урала» Николай Димитров отыграл один мяч. В концовке игры счёт сравнял нападающий Павел Погребняк, голевой пас отдал форвард Андрей Панюков. Спустя две минуты Панюков забил победный мяч после передачи хавбека Отмана Эль-Кабира.

«ПСЖ» избежал поражения в матче со «Страсбургом»

Завершился матч 31-го тура французской Лиги 1 между «ПСЖ» и «Страсбургом». Встреча состоялась на «Парк де Пренс» и завершилась вничью со счётом 2:2.



Первыми в поединке забили хозяева. На 13-й минуте парижан вывел вперёд Эрик Шупо-Мотинг. Однако ещё в первом тайме гости не только сравняли счёт, но и забили второй мяч. В их составе отличились Жоя Да Кошта и Антони Гонсальвес. Избежать поражения лидер чемпионата Франции сумел за восемь минут до истечения основного времени матча — с передачи Юлиана Дракслера результативным ударом отметился Тило Керер.



В случае победы «ПСЖ» мог стать чемпионом Франции за семь туров до конца первенства. Сейчас отрыв команды от «Лилля», который идёт вторым, составляет 20 очков. «Страсбург» расположился на 9-й позиции с 43 баллами в активе.