Гулиев вернулся к тренировкам со «Спартаком». С Америкой вопрос урегулирован

Драма в Лиге чемпионов, интерес «Зенита» к Ковачичу и хороший день Аяза Гулиева — в дайджесте футбольных событий среды.

«Манчестер Сити» обыграл «Тоттенхэм Хотспур», но вылетел из Лиги чемпионов

Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Сити» и «Тоттенхэмом». Встреча проходила в Манчестере на стадионе «Этихад». Победу в матче со счётом 4:3 одержали хозяева.



Уже в стартовые 11 минут команды забили по два мяча, установив рекорд турнира по скорострельности в этот временной промежуток. Сначала отличился Рахим Стерлинг, затем дублем отметился Сон Хын Мин, после чего счёт сравнял Бернарду Силва. На 21-й минуте свой второй гол в игре забил Стерлинг.

Во втором тайме Серио Агуэро в четвёртый раз огорчил Уго Льориса. Однако на 73-й минуте после подачи углового Фернандо Льоренте свёл преимущество «горожан» до минимума.



Отметим, что три результативные передачи на свой счёт в этом матче записал Кевин де Брёйне.

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«Ливерпуль» разгромил «Порту» и вышел в полуфинал Лиги чемпионов

В ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов «Порту» принимал «Ливерпуль». Встреча состоялась на стадионе «Драгау» в Порту и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.



На 26-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Ливерпуля» Садио Мане. Полузащитник мерсисайдцев Мохамед Салах отправил второй мяч в ворота «Порту» на 65-й минуте. Через 3 минуты защитник португальской команды Эдер Милитао забил единственный гол хозяев. На 77-й минуте третий гол «Ливерпуля» забил вышедший на замену форвард Роберто Фирмино. До разгромного счёт в концовке встречи довёл защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.



Первый матч также завершился победой подопечных Юргена Клоппа (2:0). Таким образом, «Ливерпуль» вышел в 1/2 финала Лиги чемпионов, а «Порту» завершил выступление в турнире. Мерсисайдцы сыграют в полуфинале Лиги чемпионов с «Барселоной».

«Барселона» близка к подписанию де Лигта за € 80 млн

Защитник «Аякса» Матейс де Лигт может продолжить карьеру в «Барселоне», сообщает ESPN.



По информации источника, руководство сине-гранатовых держит ситуацию с трансфером 19-летнего игрока под контролем. Стороны уже согласовали, что, в случае поступления предложения по футболисту от другого потенциального покупателя, амстердамский клуб уведомит об этом каталонцев. Капитан «Аякса» также заинтересован в переходе именно в стан чемпиона Испании. Его агент Мино Райола находится в постоянном контакте с «Барсой».

Трансфер голландца оценивается в € 80 млн. На него также претендуют «Ювентус» и «Бавария». В нынешнем сезоне на клубном уровне де Лигт сыграл 48 матчей, забил 5 мячей и сделал 3 результативные передачи.

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Гулиев принёс извинения «Спартаку» и вернулся в общую группу

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев вернулся в общую группу московской команды. 22-летний российский футболист принёс извинения команде. После этого было решено вернуть Гулиева в общую группу московского «Спартака».

Напомним, ранее «Спартак» оштрафовал Гулиева на 5 млн рублей и отстранил от тренировок с основным составом команды.

Гулиев встретился с избитым американцем и подписал соглашение при адвокате

Как стало известно «Чемпионату», полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев провёл повторную встречу с американцем Майклом Коулом, с которым ранее вступил в конфликт. Между сторонами при адвокате было подписано соглашение.

Напомним, 11 апреля стало известно, что Гулиев, пытаясь на своём «Мерседесе» проехать на красный свет светофора, задел на пешеходном переходе мужчину, которым оказался американец. После этого игрок «Спартака» выбежал из машины, догнал пешехода и нанёс ему удар. Затем Гулиев вернулся в автомобиль, но потом снова побежал вслед за американцем, догнал его и начал избивать. В результате второй атаки футболист сломал ему нос.

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Ковачич ведёт переговоры с «Зенитом»

Полузащитник мадридского «Реала» Матео Ковачич, в настоящий момент выступающий на правах аренды за «Челси», может продолжить карьеру в «Зените».



Как сообщает Daily Mail, интерес к хорватскому футболисту проявляет «Зенит». По информации издания, 24-летний хавбек находится на стадии переговоров с петербургским клубом.

Ковачич перешёл в «Челси» летом прошлого года на правах аренды на один сезон без права выкупа. Ранее сообщалось, что игрок хочет остаться в лондонском клубе на постоянной основе, однако проблемой может стать трансферный запрет, который ФИФА наложила на синих.



Ранее сообщалось, что Ковачич не горит желанием возвращаться в «Реал» и хочет продолжить выступление в английской Премьер-лиге.

СМИ: Тухель не включил Мбаппе в заявку на матч с «Нантом» за критику партнёров

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе не поможет команде в матче 28-го тура французской Лиги 1 с «Нантом», сообщает Le Parisien.



По словам издания, форвард не был включён в заявку парижан по решению главного тренера Томаса Тухеля. Мбаппе в настоящий момент не испытывает проблем со здоровьем и тренировался без ограничений накануне, 16 апреля, однако не попал даже в список игроков, которые полетели на предстоящую встречу.



Вероятно, таким образом немецкий специалист наказал 20-летнего футболиста за критику партнёров после матча с «Лиллем», в котором «ПСЖ» мог досрочно завоевать чемпионский титул, но вместо этого потерпел поражение со счётом 1:5. Мбаппе после игры сказал, что команда сыграла, как новички, и Тухелю не понравились его слова.