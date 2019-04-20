Гулиев будет добираться на тренировки «Спартака» своим ходом. Его лишили прав

«Ахмат» на выезде обыграл «Анжи»



В матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги махачкалинский «Анжи» принимал грозненский «Ахмат». Встреча прошла в Каспийске на стадионе «Анжи-Арена» и завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.



Автором единственного гола стал полузащитник «Ахмата» Олег Иванов, отправивший мяч в ворота «Анжи» на 77-й минуте. Результативную передачу в актив записал хавбек Раванелли.



«Ахмат», набрав 33 очка, занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, «Анжи» (19) — 15-е.

Яя Туре может перейти в российский клуб



Дмитрий Селюк, агент ивуарийского полузащитника Яя Туре, поделился информацией о будущем футболиста, в настоящий момент пребывающего в статусе свободного агента.



«Думаю, где-то дней через 10-15 будет информация. Есть реальный вариант с российским чемпионатом. Какой клуб? Я не стесняюсь рассказать, но есть определённые нюансы, которые нужно решить. Это юридические формальности. Но я хочу, чтобы он приехал в Россию», — цитирует Селюка «Рейтинг букмекеров».



Последним клубом Туре был «Олимпиакос», который он покинул в декабре прошлого года. Ранее 35-летний полузащитник уже выступал за греческую команду с 2005 по 2006 год. За свою карьеру ивуариец также успел поиграть за такие клубы, как «Металлург», «Монако», «Барселона» и «Манчестер Сити».

Гулиев объяснил, почему проехал на красный свет



Полузащитник «Спартака» Аяз Гулиев, у которого сегодня, 19 апреля, решением суда отобрали водительские права, объяснил, почему нарушил правила дорожного движения. На футболиста было наложено наказание за повторный проезд на красный свет.



«Договорились ли о том, что деньги будут перечислены в благотворительный фонд? Да. Само собой, на душе хорошо от того, что помогу людям. Не заметил, что проехал на красный свет, потому что торопился на тренировку. Прав лишили, всё правильно. Как буду перемещаться? Вот так (идёт пешком)», — сказал Гулиев.

Напомним, 11 апреля стало известно, что Гулиев, пытаясь на своём «Мерседесе» проехать на красный свет светофора, задел на пешеходном переходе мужчину, которым оказался американец. После этого игрок «Спартака» выбежал из машины, догнал пешехода и нанёс ему удар. Затем Гулиев вернулся в автомобиль, но потом снова побежал вслед за американцем, догнал его и начал избивать. В результате второй атаки футболист сломал ему нос.

Вопрос дня. Что «Спартаку» делать с Гулиевым? Следом за Кокориным и Мамаевым в скандальную историю влип ещё один российский футболист.

Симеоне: ситуация с Диего Костой разрешена. Моё мнение о нём не меняется



Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне высказался об инциденте с нападающим Диего Костой, который ранее отказался тренироваться с командой.



«Могу лишь сказать, что это внутренняя ситуация и что вчера мы её разрешили. Сегодня Диего тренировался как обычно.



Я уже несколько раз объяснял свою позицию. Моё мнение о Косте не меняется. Думаю, он провёл не лучший сезон и часто травмировался. И у меня нет никаких сомнений, что в следующем сезоне он и другие футболисты выступят отлично. Диего будет голоден и полон желания исправить своё положение», — приводит слова Симеоне Goal.com.



Ранее сообщалось, что причиной демарша Косты стал возможный штраф за восьмиматчевую дисквалификацию в чемпионате Испании за оскорбление арбитра в игре с «Барселоной» (0:2).

Для Диего Косты сезон закончился. Коротко об инциденте Чью же мать имел в виду нападающий?

Йович близок к переходу в «Реал»



Мадридский «Реал» в ближайшее время завершит трансфер сербского нападающего «Айнтрахта» Луки Йовича. Об этом сообщает AS.



По данным источника, клубы близки к достижению договорённости по трансферу форварда. Сумма трансфера составит € 50-60 млн. 20% от этой суммы получит бывший клуб серба «Бенфика».



В борьбе за Йовича «Реал» опередил «Баварию». Ранее игроком также интересовалась «Барселона», но каталонский клуб отказался от трансфера форварда.



В связи с переходом Йовича «Реал» не собирается возвращать из аренды в «Райо Вальекано» Рауля де Томаса, который рассматривался в качестве дублёра Карима Бензема.



В нынешнем сезоне 21-летний Йович провёл 27 матчей в чемпионате Германии, в которых забил 17 голов.

В Англии отец 10-летнего мальчика засудил за расизм клуб, заменивший его сына



Английский клуб «Виннерш Рейнджерс» оштрафован на £ 3 тыс. за расизм и эмоциональное насилие. Об этом сообщает Daily Mail.



По данным источника, суд принял такое решение по иску отца 10-летнего футболиста команды. Отец ребёнка подал в суд на клуб за то, что его сын был заменён в одном из матчей. Инцидент произошёл в 2018 году в матче предсезонного турнира.



«Прошлым летом команды U10 играли в предсезонном турнире, и тренер заменил этого игрока. Его отец сделал неправильные выводы, так как замены — это только часть игры, тренер лишь хотел дать всем равные возможности и игровое время.



Потеря трёх тысяч фунтов — большой удар для такого клуба, как наш. Для нас важнее всего дети, мы хотим, чтобы они любили играть в футбол. Если нам встречается хороший игрок, это просто бонус для нас. Я уверен, что мы можем оспорить решение суда и вернуть наши деньги", — сказал секретарь клуба Фил Чик.

В АПЛ отказались от соцсетей. Обиделись на «Твиттер» Интернет-апокалипсис настал.

Игроки «Краснодара» 2004 г.р. победили «Чертаново» и стали чемпионами России



Футболисты «Краснодара» 2004 года рождения стали триумфаторами финального этапа первенства России, сообщает пресс-служба клуба.



В финальном матче «быки» встречались со сверстниками из «Чертаново» и добились победы со счётом 1:0. Таким образом, краснодарцы переиграли соперников во всех шести встречах.



На групповом этапе «Краснодар» занял первое место в турнирной таблице, опередив «Спартак», курский «Авангард» и академию имени Коноплёва. В плей-офф «быки» оказались сильнее СШОР «Зенит» (3:1) и московского «Локомотива» (1:0).