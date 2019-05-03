«За свои 20 лет ты уже много видел». Мама поздравила К. Кокорина с днём рождения

«Арсенал» добыл волевую победу над «Валенсией» благодаря дублю Ляказетта



Завершился первый матч 1/2 финала Лиги Европы между «Арсеналом» и «Валенсией». Игра проходила в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув». Победу во встрече одержали хозяева со счётом 3:1.



Счёт в игре на 11-й минуте открыл защитник гостей Муктар Дьякаби. Голевой передачей на француза отметился Родриго. Однако уже по истечении 14 минут «канониры» не только восстановили равновесие в счёте, но и вышли вперёд. Оба результативных удара в свой актив записал Александр Ляказетт. В первом случае он отличился с передачи Пьера-Эмерика Обамеянга, а во втором эпизоде ему ассистировал Гранит Джака. Точку в матче на 90+1-й минуте поставил Обамеянг после паса Зеада Колашинаца.



Ответный матч команды сыграют ровно через неделю, 9 мая, на «Месталье».

«Челси» сыграл вничью с «Айнтрахтом» в первом матче 1/2 финала Лиги Европы



В первом матче 1/2 финала Лиги Европы «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне принимал лондонский «Челси». Встреча прошла на стадионе «Коммерцбанк-Арена» во Франкфурте-на-Майне и завершилась со счётом 1:1.



Автором первого мяча стал нападающий «Айнтрахта» Лука Йович, отличившийся на 23-й минуте после передачи полузащитника Филипа Костича. Перед свистком на перерыв счёт сравнял форвард «Челси» Педро Родригес, голевой пас отдал хавбек Рубен Лофтус-Чик.



Ответную игру «Айнтрахт» и «Челси» проведут в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» 9 мая. Начало матча запланировано на 22:00 мск.

Лука Йович готов к топ-клубу. Он забил отличный гол в ворота «Челси»! Тем не менее Лигу Европы ждёт, скорее всего, английский финал.

Мама поздравила К. Кокорина с днём рождения



Светлана Кокорина на своей странице в «Инстаграме» поздравила младшего сына Кирилла с 20-летием. Кирилл вместе со старшим братом Александром, выступающим за «Зенит», полузащитником «Краснодара» Павлом Мамаевым и другом Александром Протасовицким с октября 2018 года находится под стражей в СИЗО из-за участия в двух драках в центре Москвы.



«Ты человек, рождения которого все ждали. Ты тот, кто безумно любит жизнь, кто каждый день дарит любовь и улыбки своим родным. Ты тот, для которого честь и достоинство семьи будут всегда стоять выше всего.



За свои 20 лет ты уже много видел и многое смог оценить. Истины, сыночек, не знает никто, а правда у каждого своя! Желаю тебе здоровья и скорейшего воссоединения с семьёй! Ты рождён быть счастливым! С днём рождения!



Р. S. Очень хочу поздравить ещё Шумилина Игоря и Протасовицкого Александра с днём рождения! Вы просто нереальные ребята! Вы настоящие! Таких, как вы, мало! Будьте всегда здоровы и бесконечно счастливы! Я очень рада, что познакомилась с вами», — написала Кокорина.

Роналду: не исключаю, что стану тренером



Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду заявил, что в будущем вполне может задуматься о тренерской карьере.



«Первое, что я делаю, когда попадаю в новый клуб, — это остаюсь собой и не пытаюсь казаться лучше других. Моя рабочая этика всегда одинакова. Нужно оставаться смиренным и понимать, что ты всего не знаешь. Если ты умён, ты замечаешь мелочи, которые делают тебя лучше как спортсмена. В „Ювентусе“ я отлично адаптировался. Одно дело говорить, а другое — делать. Именно поэтому я выиграл пять „Золотых мячей“ и пять Кубков чемпионов.



«В раздевалке в „Ювентусе“ и в „Реале“ мы с игроками говорим об обыденных футбольных вещах. Что касается возможной карьеры тренера, то я не исключаю такого варианта», — приводит слова Роналду AS.

Иванович: хочу остаться в «Зените»



Защитник «Зенита» Бранислав Иванович выразил желание продолжить выступления за петербургский клуб.



«Как говорится, ты никогда не знаешь, что может произойти в будущем. Но я готов. Я всем доволен в «Зените». И конечно я хочу остаться», — приводит слова Ивановича Sport24.



Иванович перешёл в «Зенит» в феврале 2017 года из «Челси» в статусе свободного агента. В нынешнем сезоне на клубном уровне он принял участие в 39 матчах, отметился 2 результативными ударами и 1 голевой передачей. Его контракт с клубом рассчитан до ближайшего лета. Соглашение предусматривает возможность продления сотрудничества по согласованию сторон ещё на один сезон. Ранее Иванович выступал также за сербские «Ремонт», «Срем», ОФК и московский «Локомотив».

Хави завершит карьеру по окончании нынешнего сезона



Легендарный полузащитник каталонской «Барселоны» Хави, ныне выступающий за катарский «Аль-Садд», сообщил, что нынешний сезон — последний в его карьере профессионального футболиста.

«Это мой последний сезон в качестве игрока. С нетерпением жду, когда узнаю, что ждёт меня в будущем в качестве тренера», — приводит слова 39-летнего футболиста AS.

Хави — воспитанник «Барселоны». За молодёжную команду сине-гранатовых хавбек выступал с 1991 по 1997 год. В 1998 году он дебютировал за основной состав каталонцев.



В «Барселоне» Хави 8 раз стал чемпионом испанской Примеры, выиграл 3 Кубка Испании и завоевал 4 титула Лиги чемпионов. В его активе также 6 Суперкубков Испании, 2 Суперкубка УЕФА и 2 титула чемпионата мира среди клубов.



В составе сборной Испании полузащитник выиграл чемпионат мира (2010) и два чемпионата Европы (2008, 2012).

Катарские владельцы «ПСЖ» рассматривают уход из клуба



Финансовое положение «Пари Сен-Жермен» может значительно ухудшиться в ближайшие несколько лет.



Как сообщает Get French Football News со ссылкой на Le Parisien, катарские владельцы парижского клуба охладели к своему активу и могут сократить финансирование после чемпионата мира—2022, который пройдёт у них на родине. Также они рассматривают уход из «ПСЖ».



Причиной изменения настроения владельцев парижского клуба стала постоянная критика в их адрес. По мнению катарцев, во Франции слишком много критикуют их страну, а местные футбольные власти не относятся к ним с должной благодарностью. Также владельцев не устраивают спортивные результаты «ПСЖ» и высокие налоги – с момента прихода в клуб в 2011 году они выплатили французским властям уже € 1 млрд.

«ПСЖ» могут оставить без денег. Катарские инвесторы недовольны Попытки исправить имидж с помощью футбола провалились.

Дом Артура Рамоса ограбили во время матча с «Ливерпулем», его сестре угрожали



Полузащитник «Барселоны» Артур Рамос стал жертвой преступников во время первого полуфинального матча Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (3:0), который состоялся накануне, 1 мая, на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне.



Как сообщает AS со ссылкой на Cadena SER, во время игры в дом бразильского футболиста проникли воры. Злоумышленники были уверены, что здание будет пустовать, пока Артур будет на стадионе, но неожиданно встретились с его сестрой. Девушка попыталась помешать преступникам, однако те начали ей угрожать. В ходе инцидента были похищены часы Артура. Его сестра не пострадала.



Ранее в ходе нынешнего сезона другие футболисты неоднократно сталкивались с воровством во время матчей. Так, жертвами преступников становились Эсекьель Гарай, Эрик Шупо-Мотинг, Дани Алвес, Кевин-Принс Боатенг и другие.