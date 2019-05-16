Результаты последнего тура чемпионата Нидерландов и полуфиналов Кубка России, а также многое другое – в обзоре главных новостей дня.

У «Аякса» не получилось в Лиге чемпионов. Но дома он выиграл всё

«Локомотив» и «Урал» сыграют в финале Кубка России



Московский «Локомотив» и «Урал» сыграют в финальном матче Кубка России сезона-2018/19. Встреча состоится в среду, 22 мая, на стадионе «Самара Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск.



В полуфинале Кубка России «Локомотив» обыграл «Ростов». В первом матче противостояния, который прошёл на стадионе «РЖД Арена» в Москве, команды сыграли вничью (2:2), а в ответной игре сильнее оказались подопечные Юрия Сёмина, которые одержали победу со счётом 2:0.



«Урал» в 1/2 финала турнира смог обыграть тульский «Арсенал». Первая встреча в Екатеринбурге завершилась минимальной победой «Урала» со счётом 1:0. Во втором матче екатеринбуржцы сыграли вничью с тульским «Арсеналом» (2:2) и смогли выйти в финал Кубка России.

Пенальти и удаление от Карасёва. Система VAR сделала кубковую игру в Туле! «Урал» вышел в финал Кубка России.

Сёмин вновь обыграл Карпина. «Локомотив» вышел в финал Кубка России Игру украсил сумасшедший дальний удар Жемалетдинова.

«Аякс» разгромил «Де Графсхап» и стал чемпионом Нидерландов



Матчами перенесённого 33-го тура в Нидерландах завершился чемпионат страны. Победу в первенстве одержал «Аякс», набравший в итоге 86 очков.



В матче 33-го тура амстердамцы на выезде разгромили «Де Графсхап» (4:1). Забитыми мячами в составе чемпионов отличились Лассе Шоне, Николас Тальяфико и Душан Тадич (2).



Из других результатов стоит выделить победы ПСВ над «Хераклесом» (3:1), «Фейеноорда» — над «Хераклесом» (4:1) и «Витесса» Леонида Слуцкого — над «ВВВ-Венло» (3:1).



Вторым призёром по итогам чемпионата стал ПСВ (83 очка). 3-е место занял «Фейеноорд» (65), 4-е — «АЗ Алкмар» (58), 5-е — «Витесс» (53).



Для «Аякса» это чемпионство стало 34-м в общей сложности. Результат амстердамского клуба является национальным рекордом.

«Витесс» Слуцкого сыграет в плей-офф за право сыграть в Лиге Европы



По итогам завершившегося чемпионата Нидерландов «Витесс», который возглавляет бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий, занял 5-е место.



Таким образом, команда из Арнема получила право побороться за путёвку в Лигу Европы. Соперниками подопечных российского специалиста по мини-турниру будут «Утрехт», «Хераклес» и «Гронинген». В 1/2 финала плей-офф «Витесс» встретится с 8-й командой Эредивизии — «Гронингеном». Первый матч команды сыграют в ближайшую субботу, 18 мая. Ответная встреча состоится во вторник, 21 мая, в Арнеме. В случае победы над «Гронингеном» команда Слуцкого в финале плей-офф встретится с победителем другой пары.



Победители полуфинальных противостояний разыграют последнюю путёвку от Нидерландов в Лигу Европы.

Слуцкий завершил чемпионат победой. У Караваева гол и результативная передача Теперь «Витесс» поборется за путёвку в Лигу Европы.

«ПСЖ» готов заплатить за Доннарумму € 50 млн



Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может продолжить карьеру в «ПСЖ». Об этом сообщает Football Italia со ссылкой на La Repubblica.



По информации источника, парижане заинтересованы в приобретении 20-летнего вратаря россонери и будут готовы заплатить за него € 50 млн. Миланский клуб вполне может продать футболиста из-за правила финансового фейр-плей, если команда не завоюет места в Лиге чемпионов на следующий сезон.



Контракт Доннаруммы с «Миланом» рассчитан до лета 2021 года. В нынешнем сезоне на клубном уровне голкипер сыграл 37 матчей и пропустил 32 мяча.

Хавбек «Генка» Малиновский с большой долей вероятности перейдёт в «Спартак»



Как стало известно «Чемпионату», украинский полузащитник «Генка» Руслан Малиновский с большой долей вероятности перейдёт в московский «Спартак».



На данный момент клубы ведут переговоры о переходе 26-летнего украинского полузащитника. Ранее сообщалось, что Малиновский может стать игроком «Ромы» в летнее трансферное окно.



Малиновский выступает в составе «Генка» с 2017 года. В нынешнем сезоне украинский футболист принял участие в 36 матчах чемпионата Бельгии, забил 13 мячей и отдал 10 результативных передач. С 2015 года Малиновский выступает за национальную команду Украины. Хавбек провёл за сборную 20 матчей и стал автором двух голов.

Кто такой Руслан Малиновский, который близок к переходу в «Спартак» Он – украинец, и это очень интересно.

Евдокимов может стать новым главным тренером «Рубина»



Как стало известно «Чемпионату», одним из кандидатов на пост главного тренера «Рубина» является Роберт Евдокимов. Бывший тренер «Ротора» может возглавить команду летом ввиду того, что нынешний главный тренер казанцев Курбан Бердыев точно покинет команду по завершении текущего сезона.



Ранее Евдокимов также работал с командами «Алнас», «СОЮЗ-Газпром», «КАМАЗ», «Оренбург» и «Тобол».



Бердыев возглавлял «Рубин» в период с 2001 по 2013 год. Снова в Казань он вернулся в 2017 году. С командой он дважды выигрывал чемпионат России (2008 и 2009 годы) и Кубок страны (сезон-2011/12). Всего под его руководством команда сыграла 478 матчей, одержала 208 побед, 140 раз сыграла вничью и потерпела 130 поражений.

«Спартак» и «Локомотив» рассматривают вариант с приобретением Мирзова



Как стало известно «Чемпионату», услуги полузащитника тульского «Арсенала» Резиуана Мирзова были предложены «Спартаку» и «Локомотиву». Московские клубы обдумывают вариант перехода 25-летнего российского футболиста.

Напомним, ранее Мирзов попал в расширенный состав сборной России на отборочные матчи чемпионата Европы 2020 года с Сан-Марино (8 июня, Саранск, стадион «Мордовия Арена», 19:00) и Кипром (11 июня, Нижний Новгород, «Нижний Новгород», 21:45).



Мирзов выступает в составе тульского «Арсенала» с 2018 года. Ранее российский полузащитник играл за такие команды, как «Торпедо», «Ахмат», «Ростов» и «Тосно». В нынешнем сезоне Мирзов принял участие в 24 матчах, забил 5 голов и отдал результативную передачу.

«Челси» склоняется к увольнению Сарри, несмотря на возможную победу в ЛЕ



Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри, вероятно, будет отправлен в отставку по окончании нынешнего сезона.



Как сообщает Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport, руководство синих и в частности владелец клуба Роман Абрамович хотят уволить итальянского специалиста из-за его напряжённых отношений с болельщиками. Фанаты лондонцев не в восторге от игрового стиля Сарри, и «Челси» готов к расставанию с ним, несмотря на выход в Лигу чемпионов и финал Кубка лиги, а также возможную победу в Лиге Европы.



Сарри пришёл в «Челси» летом прошлого года после трёх лет во главе «Наполи». 29 мая синие примут участие в финальном матче Лиги Европы, где их соперником станет другая лондонская команда – «Арсенал».