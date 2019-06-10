Возьми $ 25 млн и уходи! «МЮ» готов избавиться от Де Хеа любыми способами

Вратарь считает, что если не уйдёт сейчас, потом получит больше. Об этом и другом – в обзоре главных новостей дня

Португалия обыграла Нидерланды и стала первой победительницей Лиги наций



Завершился финальный матч Лиги наций УЕФА между сборными Португалии и Нидерландов. Встреча проходила в Порту на стадионе «Драгау». Победу в игре одержали хозяева финальной части турнира.



Единственный гол в матче был забит на 60-й минуте. Его автором стал Гонсалу Гуэдеш. Вингер «Валенсии», получив мяч от Бернарду Силвы, пробил примерно с линии штрафной площади соперника в левый от Яспера Силлессена угол ворот. Голкипер нидерландцев, несмотря на то, что дотянулся до мяча, спасти свою команду от гола не смог.



Таким образом, Португалия стала первым победителем турнира Лиги наций УЕФА. Сборная Нидерландов стала второй.

Португалия стала первым победителем Лиги наций. И попала на Евро-2020 Итоги финала нового турнира УЕФА.

Англия обыграла Швейцарию в серии пенальти в матче за 3-е место Лиги наций



Англия обыграла Швейцарию в серии пенальти со счётом 6:5 в матче за 3-е место Лиги наций УЕФА. Встреча состоялась в Гимарайнше на стадионе «Афонсу Энрикеш». Обслуживал матч арбитр Овидиу Хацеган, которому ассистировали Октавьян Шовре и Себастьян Георге.



Основное и дополнительное время матча завершилось вничью со счётом 0:0. На 85-й минуте нападающий английской сборной Каллум Уилсон забил гол, но арбитр отменил взятие ворот после видеоповтора, зафиксировав нарушение правил со стороны форварда.

«Манчестер Юнайтед» готов заплатить Де Хеа $ 25 млн, чтобы он ушёл в «ПСЖ» летом



«Манчестер Юнайтед», желающий продать испанского вратаря Давида Де Хеа во французский «ПСЖ», готов пойти на довольно радикальные меры ради совершения трансфера. Клуб собирается предложить 28-летнему голкиперу £ 20 млн ($ 25,474 млн), чтобы он покинул команду в летнее трансферное окно, говорится в сообщении The Sun.



Де Хеа хочет остаться в «Манчестер Юнайтед» ещё на один сезон, поскольку его контракт истекает через год. Став свободным агентом, испанец сумеет заработать значительно большую сумму от последующего трансфера, нежели сейчас. Боссы «Манчестер Юнайтед» надеются, что $ 25 млн заставят голкипера передумать и согласиться на переход.



«ПСЖ» занимается поиском нового вратаря после ухода итальянца Джанлуиджи Буффона. Помимо Де Хеа французский клуб рассматривает кандидатуру голкипера «Реала» Кейлора Наваса.

Моуринью может возглавить клуб АПЛ



Португальский тренер Жозе Моуринью рассматривает возможность возвращения в Англию. Заинтересованность в услугах 56-летнего специалиста обозначил «Ньюкасл Юнайтед».



По информации Mirror, Моуринью готов возглавить английский клуб, если его президентом станет шейх Халед бен Зайед Аль Нехайян, готовый выделить крупную сумму на укрепление состава. По мнению португальского специалиста, «Ньюкасл Юнайтед» потенциально способен бороться за трофеи. Сообщается, что Моуринью в разговоре с друзьями отметил, что серьёзно относится к возможности возглавить клуб.



Португалец работал в двух клубах английской Премьер-лиги: дважды возглавлял лондонский «Челси», а последним на данный момент местом работы был «Манчестер Юнайтед», откуда Моуринью уволили в декабре 2018 года.

Игроки «МЮ» слили одного тренера и обожают другого. Попробуйте их отличить Большой тест по высказываниям Моуринью и Сульшера по ходу прошедшего сезона.

Модель — об изнасиловании: Неймар — наркоман. Он должен сидеть в тюрьме



Бразильские СМИ обнародовали отрывки из переписки модели Нажилы Триндади, обвинившей нападающего «ПСЖ» Неймара в изнасиловании, с адвокатом вскоре после произошедшего.



«Он ударил меня и даже сфотографировал мою избитую задницу. Должно быть, похвастаться перед друзьями. Он избил и изнасиловал меня. Неймар был пьяным и обкуренным, он сам говорит об этом в сообщениях. Он наркоман, жестокий человек. Его нужно отправить в тюрьму. Нет никаких условий, по которым Неймар может оставаться в обществе, поскольку он является для него угрозой», — приводит слова модели Marca.



Триндади обвинила нападающего «ПСЖ» в изнасиловании, совершённом в одном из отелей в Париже. Позже девушка подала заявление в бразильскую полицию. Модель странно вела себя на допросах, путалась в показаниях, из-за чего её адвокат отказался вести дело.

«Я — жертва». Откровения модели, которая обвиняет Неймара в изнасиловании Её признания наделали много шуму в Бразилии, но ей почти никто не верит.

«Реал» должен продать игроков на € 300 млн, чтобы избежать проблем с FFP



Чтобы избежать возможных проблем с правилом финансового Fair Play (FFP), «Реалу» нужно продать игроков на € 300 млн. Об этом сообщает AS.



По информации источника, в летнее трансферное окно на покупку новых футболистов «Королевский клуб» планирует потратить € 400 млн. Соответственно, чтобы не нарушать правило FFP, «сливочным» следует продать игроков минимум на € 100 млн меньше от этой суммы.



При этом отмечается, что в следующем сезоне главный тренер «Реала» Зинедин Зидан не рассчитывает на 13 игроков. Это: Кейлор Навас, Хесус Вальехо, Серхио Регилон, Тео Эрнандес, Маркос Льоренте, Лукас Силва, Даниель Себальос, Матео Ковачич, Хамес Родригес, Гарет Бэйл, Мариано Диас, Рауль Де Томас, Борха Майораль.

Бэйл решил остаться в «Реале». Рискует закончиться как большой футболист И начаться как гольфист.

Источник: Мбаппе хочет перейти в «Реал», сумма трансфера составит € 230 млн



Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе намерен продолжить карьеру в «Реале», утверждает Abc.es.



По информации источника, отец 20-летнего нападающего уже работает над трансфером сына в «Королевский клуб». Француза не устраивает его роль в команде. По мнению футболиста, он находится на одном уровне с главной звездой парижан Неймар и должен иметь те же привилегии, что и бразилец. Также Мбаппе хочет получать те же € 36 млн в год, что и самый высокооплачиваемый игрок команды. Сумма трансфера игрока в «Реал» должна составить порядка € 230 млн.

В завершившемся сезоне Мбаппе принял участие в 43 матчах на клубном уровне. На счету нападающего 39 забитых мячей и 17 результативных передач. Контракт футболиста с «ПСЖ» рассчитан до лета 2023 года.

«Динамо» объявило о переходе Плиева



Защитник грозненского «Ахмата» Заурбек Плиев перешёл в «Динамо», сообщается на официальном сайте московского клуба. Соглашение Плиева с «Динамо» рассчитано на три года. Детали сделки не сообщаются.



В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги в 19 матчах за грозненский «Ахмат» (17 — в основном составе) Плиев стал автором одной результативной передачи. На счету защитника четыре жёлтые карточки. Ранее 27-летний футболист выступал в составе «Спартака» из Нальчика, «Астаны», «Алании» и «Кайрата».