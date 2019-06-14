Мадрид по-королевски встретил Азара. Но болельщики скандировали имя Мбаппе

Билич назначен главным тренером «Вест Бромвич Альбион»



«Вест Бромвич Альбион» на своём официальном сайте объявил о назначении на должность главного тренера команды хорватского специалиста Славена Билича.



Стороны подписали соглашение сроком на два года. Комментируя своё назначение, 50-летний наставник сказал: «Конечно же я очень рад этой возможности. Мы хотим совершенствоваться, хотим добиться прогресса на поле. „Вест Бромвич Альбион“ убедил меня, что команда хочет вернуться в Премьер-лигу. У клуба есть краткосрочный и долгосрочный проекты, и они не противоречат друг другу. В клубе хотели, чтобы я возглавил команду и помог ей добиться прогресса. Мне дали понять, что хотят видеть меня новым тренером, и я не думал дважды, когда со мной вступили в переговоры».



Напомним, с 2012 по 2013 год Билич работал с московским «Локомотивом».

Презентация Азара собрала 50 тыс. человек, больше в «Реале» собирал лишь Роналду



Презентацию бельгийского вингера Эдена Азара в качестве игрока «Реала» посетили около 50 тысяч болельщиков, сообщает Marca.



По информации источника, на официальное представление лишь одного футболиста в истории «Королевского клуба» приходило больше людей — в 2009 году на презентацию Криштиану Роналду на «Сантьяго Бернабеу» пришли примерно 70 тысяч человек.



Трансфер Азара обошёлся «Королевскому клубу» в € 100 млн. Соглашение между «сливочными» и бельгийским футболистом рассчитано на пять сезонов — до лета 2024 года. Сегодня игрок уже прошёл медицинское обследование.



Роналду выступал за «Реал» в период с 2009 по 2018 год. Португалец является лучшим бомбардиром в истории клуба, забив в 438 играх за «сливочных» 450 мячей.

Болельщики «Реала» во время презентации Азара скандировали: «Хотим Мбаппе!»



Как сообщает Marca, во время презентации на «Сантьяго Бернабеу» очередного летнего новичка мадридского «Реала» — вингера «Челси» Эдена Азара — собравшиеся на стадионе фанаты «сливочных» скандировали: «Хотим Мбаппе!».



Ранее форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе намекнул, что этим летом может сменить команду. Контракт 20-летнего нападающего с парижанами рассчитан до лета 2023 года. Рыночная трансферная стоимость француза на сегодняшний день составляет € 200 млн. Трансфер Азара обошёлся «Королевскому клубу» в € 100 млн.

«Реал» подписал защитника, которого хотела «Барса». Спасибо Зидану Купив Ферлана Менди, клуб установил личный трансферный рекорд уже к середине июня.

ЦСКА близок к договорённости с «Эвертоном» по трансферу Влашича



Как стало известно «Чемпионату», московский ЦСКА близок к договорённости с «Эвертоном» по переходу полузащитника Николы Влашича. «Армейцы» могут объявить о полноценном трансфере Влашича после завершения чемпионата Европы U21, где хавбек выступает за сборную Хорватии.



Никола перешёл в ЦСКА в конце лета 2018 года на правах аренды до завершения сезона-2018/19. В 25 матчах Российской Премьер-Лиги 21-летний футболист забил 5 голов и отдал 5 результативных передач. В Лиге чемпионов хорват записал в свой актив 3 мяча и 2 голевых паса в 6 встречах.



Ранее стало известно, что Влашич заинтересован в трансфере в турецкий «Бешикташ».

«Спартак» предложил € 20 млн за 20-летнего хавбека «Брайтона»



«Спартак» нацелился на полузащитника «Брайтон энд Хоув Альбион» Алексиса Мак Аллистера, утверждает аргентинский журналист Луис Фрегосси в своём «твиттере».



По информации источника, красно-белые уже предложили за 20-летнего хавбека € 20 млн. Тем самым московский клуб нарушил планы «Бока Хуниорс», который был близок к подписанию футболиста. Теперь будущее аргентинца остаётся неопределённым.



За «Брайтон» Мак Аллистер не провёл пока ни одного матча. В январе прошлого года английский клуб выкупил контракт игрока у «Аргентинос Хуниорс» за € 8 млн. Однако вторую часть сезона-2018/19 полузащитник провёл в родном клубе в аренде, которая была рассчитана до этого лета. Контракт футболиста с «Брайтоном» действует до лета 2023 года.

5 игроков, от которых топ-клубы АПЛ должны избавиться Кто-то ужасно играет, кто-то не играет вообще.

Апелляция Кокорина и Мамаева отклонена



Сегодня, 13 июня, состоялось рассмотрение апелляции по делу, фигурантами которого проходят форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев.



Заседание суда постановило апелляции отклонить. Таким образом, наказание для футболистов и их компании осталось в силе. Кирилл Кокорин получил 1 год и 6 месяцев в колонии общего режима, Александр Кокорин — 1 год и 6 месяцев, Павел Мамаев — 1 год и 5 месяцев, Александр Протасовицкий — 1 год и 5 месяцев.



Напомним, в октябре прошлого года Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий поучаствовали в двух потасовках в Москве, в результате чего пострадали три человека.



8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам колонии общего режима. Мамаев и Протасовицкий получили сроки в 1 год и 5 месяцев.

Суд отменил приговор Кокорину и Мамаеву. Но они всё равно будут сидеть Разбираемся, что это значит.

Спортивный директор «Ювентуса» прилетел в Лондон для переговоров по Погба



Спортивный директор туринского «Ювентуса» Фабио Паратичи прилетел в Лондон для переговоров по трансферу полузащитника «Манчестер Юнайтед» Полю Погба, сообщает Sky Sport Italia.



Переговоры находятся на ранней стадии. По информации издания, сейчас стороны обсуждают вариант, при котором в сделке будет задействован защитник туринцев Жоау Канселу.



Ранее сообщалось, что «красные дьяволы» готовы продать Погба в другой клуб за € 170 млн. Помимо «Ювентуса» в 26-летнем французе заинтересованы мадридский «Реал» и парижский «ПСЖ».

Поль перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» летом 2016 года. Сумма трансфера составила € 105 млн. В сезоне-2018/19 хавбек забил 13 голов и отдал 9 результативных передач в 35 матчах английской Премьер-лиги. Контракт Погба рассчитан до 30 июня 2021 года.

Аллегри: собираюсь взять отпуск на один год



Бывший наставник туринского «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сообщил, что он не планирует заниматься тренерской деятельностью в сезоне-2019/20.



«Собираюсь взять отпуск на один год, чтобы перезарядиться и навести порядок в личной жизни. Хочу вновь ощутить привязанность моей семьи, детей и друзей.



Последние 16 лет чувствовал себя, как в блендере. Мне приходилось жертвовать временем, которое я мог провести с семьёй и друзьями.



Использую это время, чтобы перезарядиться перед следующим сезоном», — приводит слова 51-летнего итальянского специалиста Football Italia.



Аллегри возглавлял «Ювентус» с 2014 по 2019 год. Ранее он работал главным тренером в «Милане», «Кальяри», «Сассуоло», «Лекко», «Удинезе», «Гроссето», СПАЛе и «Альянезе».