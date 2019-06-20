Месси хочет Неймара в «Барсе», «Спартак» расстался с Глушаковым и Комбаровым, а ЦСКА сохранил на 5 лет Влашича. Такие новости, друзья.

Испания снова без главного тренера. Может и игрокам пора посмотреть в зеркало?

Месси попросил Бартомеу вернуть Неймара в «Барселону»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси положительно относится к возвращению в клуб форварда Неймара, в настоящий момент защищающего цвета «Пари Сен-Жермен».



Как утверждает El Mundo, аргентинец сообщил о желании видеть бразильца в команде президенту каталонского клуба Хосепу Марии Бартомеу. Руководство сине-гранатовых в настоящий момент продумывает условия возможной сделки.

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Неймар защищал цвета «Барселоны» с 2013 по 2017 год, после чего перебрался в «ПСЖ» за рекордные € 222 млн. В ходе пребывания форварда в парижском клубе в СМИ неоднократно появлялась информация о том, что он не чувствует себя счастливым в команде и хочет вернуться в Испанию. Сообщалось, что на бразильца помимо «Барселоны» претендует и мадридский «Реал».

«Барселона» хочет включить Гризманна в сделку по Неймару

Руководство «Барселоны» продумывает условия потенциального возвращения нападающего Неймара из «Пари Сен-Жермен».



Как сообщает El Mundo, боссы сине-гранатовых хотят включить в сделку форварда Антуана Гризманна, несмотря на то что формально он всё ещё является футболистом мадридского «Атлетико». В «Барселоне» знают, что команда не лучшим образом относится к возможному трансферу француза, с которым у каталонцев заключено предварительное соглашение, и предпочитают видеть в своих рядах Неймара.

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Ассистент Луиса Энрике возглавил сборную Испании

Глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес сообщил, что новым главным тренером сборной Испании станет Роберт Морено, который ранее был ассистентом прежнего наставника Луиса Энрике.



«Решение RFEF состоит в том, чтобы довериться Роберту Морено в качестве главного тренера. Он останется с тем же сроком действия контракта, который уже был подписан, и будет отвечать за выступление команды в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года», — приводятся слова Рубиалеса в официальном «твиттере» сборной Испании.

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«Спартак» объявил о расторжении контракта с Глушаковым

Московский «Спартак» на своём официальном сайте объявил об уходе полузащитника и капитана команды Дениса Глушакова.



С 32-летним футболистом был расторгнут контракт по обоюдному согласию сторон.



«Благодарим Дениса за большой вклад в победы «Спартака» последних лет и желаем успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении красно-белых.

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Глушаков перешёл в «Спартак» из «Локомотива» летом 2013 года. С красно-белыми он стал чемпионом России в сезоне-2016/17, а также завоевал Суперкубок страны в 2017 году. Его контракт с клубом был рассчитан до 30 июня 2020 года.

«Спартак» объявил об уходе Комбарова

Московский «Спартак» на своём официальном сайте объявил о расторжении соглашения с защитником Дмитрием Комбаровым.



32-летний футболист выступал за красно-белых с 2010 года. С тех пор он сыграл за команду в 274 матчах, войдя в топ-20 футболистов «Спартака» по этому показателю. В 2017 году Комбаров стал со «Спартаком» чемпионом России и выиграл Суперкубок страны.



«Мы благодарим Дмитрия за годы, проведённые в клубе, и желаем успехов в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении «Спартака».

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Боккетти покинет «Спартак» вслед за Глушаковым и Комбаровым

Владелец «Спартака» Леонид Федун рассказал о предстоящих изменениях в команде.



«Разговоров о Зе Луише много: там и турки, и китайцы, но формального предложения нет. Но окно только открылось, вся «тусня» начинается в середине августа.

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Кто уходит кроме Глушакова? Комбаров, Боккетти – это железно. Может быть, ещё Зе Луиш, если будет хорошее предложение. По «железным» – это досрочное расторжение? Да, там есть специальная формула, по которой мы выплачиваем определённую часть зарплаты. Детали официально огласим позже», — сказал Федун в беседе с корреспондентами «Чемпионата» Михаилом Гончаровым, Дмитрием Егоровым и Денисом Целых.

ЦСКА выкупил трансфер Влашича

ЦСКА договорился с «Эвертоном» о трансфере хорватского полузащитника Николы Влашича, который в сезоне-2018/19 выступал за «армейцев» на правах аренды. Ранее «Чемпионат» сообщал, что ЦСКА близок к договорённости с «Эвертоном» по переходу хавбека.

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С самим игроком подписан контракт сроком на пять лет до окончания сезона-2023/24. Об этом сообщил официальный сайт столичной команды.