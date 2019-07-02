Васютин, Жиров и Комличенко могут сменить клубы, а Лодыгин и Нойштедтер точно не останутся там, где завершали сезон.

Российские легионеры в Европе. Что нового у Черышева и других?

Александр Васютин, «Сарпсборг 08»

24-летний воспитанник «Зенита» запомнился выступлением в составе «Сарпсборга 08» на групповом этапе Лиги Европы. В чемпионате Норвегии сезона-2019 голкипер сыграл 11 матчей, в которых пропустил 11 мячей. Васютин достаточно хорош в норвежском клубе, поэтому неудивительно, что им заинтересовались в России. Как стало известно «Чемпионату», Александр может перейти в «Ростов».

Александр Васютин, «Сарпсборг 08» Фото: instagram.com/95sava95

Вратарь «Сарпсборг 08» Васютин может перейти в «Ростов»

Первый сезон во Франции ушёл у полузащитника сборной России на адаптацию, тем не менее главную задачу он с «Монако» решил – сохранил место в Лиге 1. 23-летний экс-игрок ЦСКА забил четыре гола и отдал четыре голевых паса в 35 матчах за монегасков. Появлялась информация об интересе к Головину со стороны «Тоттенхэма», «Арсенала», «Интера» и «Хоффенхайма», но у Александра нет планов менять клуб.

Александр Головин, «Монако» Фото: Soccrates Images/Getty Images

Головин — приоритетная трансферная цель «Хоффенхайма»

«Интер», «Арсенал» и «Тоттенхэм» претендуют на Головина

Зимой переход Жамалетдинова из ЦСКА в «Лех» на правах аренды наделал шуму из-за публикации интервью 22-летнего игрока. У российского нападающего появился шанс доказать свой класс в Польше. Тимур сыграл семь матчей и забил один гол. Раскрыться ему помешала травма голеностопа. Однако Жамалетдинов получит новый шанс: «Лех» с ЦСКА договорились о продлении аренды на сезон.

«Это полный бред!» Жамалетдинов винит журналиста в искажении интервью Мы поговорили с Тимуром Жамалетдиновым, его агентом и польским журналистом, который брал интервью.

28-летний уроженец Барнаула, которого в 2015 году заметил и включил в расширенный состав сборной России Фабио Капелло, прижился в Германии. Жиров сыграл 18 матчей и забил два гола за «Зандхаузен». Попал в число лучших защитников второй Бундеслиги по версии Kicker. Как стало известно «Чемпионату», теперь Александром интересуются «Штутгарт», «Нюрнберг», «Гамбург» и ряд других немецких клубов.

Жировым интересуются несколько клубов Бундеслиги

Самый заметный россиянин в немецком футболе. Возможно, вы его даже не помните Он забивал «Спартаку», входил в список Капелло, а на 28-м году решился на кардинальные перемены.

В новом сезоне тренерский штаб «Бенфики» планирует сделать 22-летнего воспитанника ЦСКА вторым вратарём команды. Пока Злобин выступал только за фарм-клуб лиссабонцев. В завершившемся сезоне сыграл 22 матча и пропустил 21 мяч во втором дивизионе. Россиянин составит конкуренцию Одиссеасу Влаходимосу. В интервью для «Чемпионата» Иван рассказал о своей карьере в Португалии.

«Платил по 1000 рублей, лишь бы поиграть в футбол». Русский вратарь в Португалии Он впервые рассказывает, почему на самом деле покинул ЦСКА и был близок к уходу из футбола.

Воспитанник ЦСКА – основной правый защитник команды Леонида Слуцкого. В минувшем сезоне у Караваева 45 матчей за «Витесс», один гол и восемь голевых передач. Уже на протяжении нескольких месяцев ходят разговоры о возможном возвращении 24-летнего игрока в РПЛ, прежде всего, называют «Зенит». Однако Вячеслав по-прежнему в «Витессе», из которого попал в сборную России.

Вячеслав Караваев, «Витесс» Фото: instagram.com/acsparta_cz

Караваев: обязательно рассмотрю вариант переезда в Россию

24-летний нападающий провёл выдающийся сезон за «Младу Болеслав», став лучшим бомбардиром и установив рекорд результативности чемпионата Чехии. На счету воспитанника «Краснодара» 29 голов и семь голевых передач в 33 матчах. С трансфером Комличенко в «Спартак» не сложилось, но летом Николай наверняка сменит клуб: им точно интересуются «Гент», «Фортуна», «Аугсбург» и ПАОК.

Николай Комличенко, «Млада Болеслав» Фото: instagram.com/nkomlichenko

Комличенко может перейти в «Гент»

Экс-голкипер сборной России стал летом свободным агентом по истечении контракта с «Зенитом». Вторую половину минувшего сезона Лодыгин отыграл за «Олимпиакос», однако лишь три раза выходил на поле в составе команды из Пирей. Теперь Юрий ждёт новых предложений, при этом вариант с возвращением в РПЛ не рассматривает. 29-летний уроженец Владимира перейдёт только туда, где его видят «первым номером».

Юрий Лодыгин, «Олимпиакос» Фото: instagram.com/lodygin1

Лодыгин: возвращение в Россию даже не рассматриваю

Митрюшкин продлил контракт со «Сьоном»

Победитель и лучший игрок юношеского Евро-2013 пропустил полтора года из-за серьёзной травмы колена. Тем не менее в конце мая «Сьон» продлил контракт с 23-летним российским голкипером на три сезона. Значит, руководители швейцарского клуба уверены, что Митрюшкин, выводивший осенью 2017-го команду на поле с капитанской повязкой, вернётся на прежний уровень и сможет прогрессировать.

Антон Митрюшкин, «Сьон» Фото: instagram.com/mitr_anton

Нойштедтер может стать игроком «Бешикташа»

Центральный защитник сборной России ушёл свободным агентом из «Фенербахче», за который выступал в течение трёх лет. Во второй части минувшего сезона Нойштедтер потерял место в основе, а всего сыграл за сезон 31 матч и стал автором двух голов. Писали, что у Романа есть вариант с переходом в «Динамо», но сам 31-летний игрок сообщил о желании перейти в «Бешикташ», куда его зовёт знакомый тренер.

Роман Нойштедтер, «Фенербахче» Фото: instagram.com/romainnewton

Прошедший сезон вингер сборной России и «Вильярреала» отыграл за «Валенсию» на правах аренды. Черышев забил четыре гола и отдал пять голевых пасов в 41 матче за валенсийцев. В договоре двух испанских клубов был пункт выкупа прав на 28-летнего игрока за 8 млн евро, но «Валенсии» удалось сбить цену и договориться на 5 млн. Теперь Денису надо поскорее восстановиться от травмы и вернуть лучшую форму.

Денис Черышев, «Валенсия» Фото: MB Media/Getty Images