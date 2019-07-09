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Неймар и его отец, трансферы «Зенита», Макрон и Трамп

Неймар и его отец
«Чемпионат»
Неймар не явился на первый сбор «ПСЖ». Его отец всё объяснил
Неймар не явился в предсезонный лагерь «ПСЖ», «Зенит» покупает и продает, кричалка про Трампа — в футбольном дайджесте понедельника.
Футбол 0

Отец Неймара объяснил неявку сына на старт предсезонной подготовки «ПСЖ»

Отец нападающего «ПСЖ» Неймара прокомментировал отсутствие сына в предсезонном лагере французской команды.

«Причина отсутствия Нея была давно известна. Всё планировалось ещё год назад вместе с благотворительным фондом Instituto Neymar Jr. В «ПСЖ» прекрасно знают об этом, ведь сам клуб принимает активное участие в работе Instituto Neymar Jr.

Мы не можем отложить определённые мероприятия. Никакой драмы в этом нет, Неймар вернётся в клуб 15 июля», — цитирует отца футболиста Fox Sports Brazil.

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А Неймар больше не хочет играть за «ПСЖ».

Тадич продлил контракт с «Аяксом». Он войдёт в тренерский штаб клуба

Полузащитник «Аякса» Душан Тадич поставил подпись под новым соглашением с амстердамским «Аяксом». Новый контракт сербского футболиста действует до 2023 года, сообщает официальный сайт клуба.

Интересно, что в соглашении прописан пункт, по которому в случае завершения профессиональной карьеры через четыре года он ещё три года будет работать в тренерском штабе клуба.

В минувшем сезоне 30-летний Тадич провёл 34 матча в чемпионате Нидерландов, в которых отличился 28 забитыми мячами и 13 ассистами. Кроме того, на его счету 9 голов и 2 результативные передачи в Лиге чемпионов.

Напомним, «Аякс», ведомый Душаном, дошёл до полуфинала престижных соревнований, а сам полузащитник попал в символическую сборную Лиги чемпионов.

Футболистом «Аякса» Тадич стал летом 2018 года. Ранее он четыре сезона выступал в составе «Саутгемптона». Кроме того, серб играл за «Твенте», «Гронинген» и «Войводину».

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«Зенит» объявил о переходе Набиуллина в «Сочи»

Защитник «Зенита» Эльмир Набиуллин перейдёт в «Сочи».

«Сине-бело-голубые и футбольный клуб «Сочи» достигли соглашения о переходе защитника. По условиям договора «Зенит» сохраняет за собой приоритетное право обратного выкупа игрока», — сообщает официальный «твиттер» петербургского клуба.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что на игрока претендовал также «Ахмат», но «Сочи» являлся фаворитом в борьбе за него.

«Зенит» объявил о трансфере Сутормина под музыку из «Санта-Барбары»

Полузащитник «Рубина» Алексей Сутормин официально перешёл в «Зенит».

Пресс-служба петербургского клуба объявила о переходе хавбека роликом под музыку из «Санта-Барбары».

«Алексей Сутормин возвращается в «Зенит»! Сине-бело-голубые и «Рубин» достигли соглашения о переходе полузащитника. Соглашение с игроком рассчитано на 3 года с возможностью продления ещё на один год», — сообщает официальный «твиттер» «Зенита».

Ранее «Чемпионат» сообщал, что соглашение между футболистом и петербургским клубом рассчитано на четыре года.

25-летний Сутормин является воспитанником «Зенита». В минувшем сезоне хавбек выступал за «Оренбург». В летнее трансферное окно он перешёл в «Рубин», с которым заключил четырёхлетний контракт.

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Обвинённый в растлении мальчика экс-врач «Уотфорда» найден мёртвым в своём доме

Бывший врач «Уотфорда» Фил Эдвардс был найден мёртвым в своём доме в Уилстоне, где он проживал один, сообщает The Sun.

По словам издания, в полиции уверены, что 60-летний мужчина покончил жизнь самоубийством. Такой шаг, вероятно, связан с расследованием, которое ведётся в его отношении. В прошлом месяце Эдвардс был арестован и обвинён в растлении мальчика. Позднее его отпустили под залог, однако правоохранительные органы продолжили расследование.

Эдвардс ранее также работал в таких клубах, как «Барнет» и «Бирмингем Сити».

Макрон заявил о намерении бороться с гомофобией и расизмом в футболе

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил уверенность, что гомофобии и расизму не должно быть места на футбольных стадионах, а также заявил о намерении бороться с дискриминацией в этом виде спорта.

«Мы не смиримся с гомофобией и расизмом под предлогом, что это происходит на футбольных стадионах. Не существует вида спорта, в котором корни и дух представляют собой ненависть к другим людям. Такое поведение нельзя ничем оправдать. Мы боремся с гомофобией и расизмом во всех сферах общества. Примем ли мы такие вещи на наших стадионах? Конечно нет. Я приветствую футболистов, выражающих такую позицию», — цитирует Макрона France Football со ссылкой на France Info.

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Трампа оскорбили в прямом эфире после финала женского чемпионата мира

После финала женского чемпионата мира, который проходил во Франции, телеканал Fox News организовал прямое включение из спортбара в Лионе в честь победы женской сборной США. Эфир закончился оскорбительной кричалкой болельщиков «F… Trump» в адрес президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа.

Американки в финальной встрече обыграли сборную Нидерландов со счётом 2:0. Сборная США отстояла титул чемпиона мира, который она выиграла на предыдущем первенстве планеты, проходившем в Канаде в 2015 году. Для американок эта победа стала четвёртой на мировых форумах, что является рекордом. Финал стал для команды США первой игрой на турнире, в которой ей не удалось забить в стартовые 12 минут.

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