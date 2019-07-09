Неймар не явился на первый сбор «ПСЖ». Его отец всё объяснил

Отец Неймара объяснил неявку сына на старт предсезонной подготовки «ПСЖ»
Отец нападающего «ПСЖ» Неймара прокомментировал отсутствие сына в предсезонном лагере французской команды.
«Причина отсутствия Нея была давно известна. Всё планировалось ещё год назад вместе с благотворительным фондом Instituto Neymar Jr. В «ПСЖ» прекрасно знают об этом, ведь сам клуб принимает активное участие в работе Instituto Neymar Jr.
Мы не можем отложить определённые мероприятия. Никакой драмы в этом нет, Неймар вернётся в клуб 15 июля», — цитирует отца футболиста Fox Sports Brazil.
Тадич продлил контракт с «Аяксом». Он войдёт в тренерский штаб клуба
Полузащитник «Аякса» Душан Тадич поставил подпись под новым соглашением с амстердамским «Аяксом». Новый контракт сербского футболиста действует до 2023 года, сообщает официальный сайт клуба.
Интересно, что в соглашении прописан пункт, по которому в случае завершения профессиональной карьеры через четыре года он ещё три года будет работать в тренерском штабе клуба.
В минувшем сезоне 30-летний Тадич провёл 34 матча в чемпионате Нидерландов, в которых отличился 28 забитыми мячами и 13 ассистами. Кроме того, на его счету 9 голов и 2 результативные передачи в Лиге чемпионов.
Напомним, «Аякс», ведомый Душаном, дошёл до полуфинала престижных соревнований, а сам полузащитник попал в символическую сборную Лиги чемпионов.
Футболистом «Аякса» Тадич стал летом 2018 года. Ранее он четыре сезона выступал в составе «Саутгемптона». Кроме того, серб играл за «Твенте», «Гронинген» и «Войводину».
«Зенит» объявил о переходе Набиуллина в «Сочи»
Защитник «Зенита» Эльмир Набиуллин перейдёт в «Сочи».
«Сине-бело-голубые и футбольный клуб «Сочи» достигли соглашения о переходе защитника. По условиям договора «Зенит» сохраняет за собой приоритетное право обратного выкупа игрока», — сообщает официальный «твиттер» петербургского клуба.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что на игрока претендовал также «Ахмат», но «Сочи» являлся фаворитом в борьбе за него.
«Зенит» объявил о трансфере Сутормина под музыку из «Санта-Барбары»
Полузащитник «Рубина» Алексей Сутормин официально перешёл в «Зенит».
Пресс-служба петербургского клуба объявила о переходе хавбека роликом под музыку из «Санта-Барбары».
«Алексей Сутормин возвращается в «Зенит»! Сине-бело-голубые и «Рубин» достигли соглашения о переходе полузащитника. Соглашение с игроком рассчитано на 3 года с возможностью продления ещё на один год», — сообщает официальный «твиттер» «Зенита».
Ранее «Чемпионат» сообщал, что соглашение между футболистом и петербургским клубом рассчитано на четыре года.
25-летний Сутормин является воспитанником «Зенита». В минувшем сезоне хавбек выступал за «Оренбург». В летнее трансферное окно он перешёл в «Рубин», с которым заключил четырёхлетний контракт.
Обвинённый в растлении мальчика экс-врач «Уотфорда» найден мёртвым в своём доме
Бывший врач «Уотфорда» Фил Эдвардс был найден мёртвым в своём доме в Уилстоне, где он проживал один, сообщает The Sun.
По словам издания, в полиции уверены, что 60-летний мужчина покончил жизнь самоубийством. Такой шаг, вероятно, связан с расследованием, которое ведётся в его отношении. В прошлом месяце Эдвардс был арестован и обвинён в растлении мальчика. Позднее его отпустили под залог, однако правоохранительные органы продолжили расследование.
Эдвардс ранее также работал в таких клубах, как «Барнет» и «Бирмингем Сити».
Макрон заявил о намерении бороться с гомофобией и расизмом в футболе
Президент Франции Эммануэль Макрон выразил уверенность, что гомофобии и расизму не должно быть места на футбольных стадионах, а также заявил о намерении бороться с дискриминацией в этом виде спорта.
«Мы не смиримся с гомофобией и расизмом под предлогом, что это происходит на футбольных стадионах. Не существует вида спорта, в котором корни и дух представляют собой ненависть к другим людям. Такое поведение нельзя ничем оправдать. Мы боремся с гомофобией и расизмом во всех сферах общества. Примем ли мы такие вещи на наших стадионах? Конечно нет. Я приветствую футболистов, выражающих такую позицию», — цитирует Макрона France Football со ссылкой на France Info.
Трампа оскорбили в прямом эфире после финала женского чемпионата мира
После финала женского чемпионата мира, который проходил во Франции, телеканал Fox News организовал прямое включение из спортбара в Лионе в честь победы женской сборной США. Эфир закончился оскорбительной кричалкой болельщиков «F… Trump» в адрес президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа.
Американки в финальной встрече обыграли сборную Нидерландов со счётом 2:0. Сборная США отстояла титул чемпиона мира, который она выиграла на предыдущем первенстве планеты, проходившем в Канаде в 2015 году. Для американок эта победа стала четвёртой на мировых форумах, что является рекордом. Финал стал для команды США первой игрой на турнире, в которой ей не удалось забить в стартовые 12 минут.
- 9 июля 2019
-
01:00
-
00:53
-
00:51
-
00:21
-
00:02
- 8 июля 2019
-
23:47
-
23:22
-
23:16
-
23:04
-
22:45
-
22:30
-
22:27
-
22:19
-
22:19
-
22:18
-
21:46
-
21:34
-
21:33
-
21:03
-
20:58
-
20:57
-
20:50
-
20:23
-
20:20
-
20:07
-
20:05
-
20:01
-
19:35
-
19:34
-
19:28
-
19:27
-
19:05
-
18:46
-
18:19
-
18:08