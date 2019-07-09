Неймар не явился в предсезонный лагерь «ПСЖ», «Зенит» покупает и продает, кричалка про Трампа — в футбольном дайджесте понедельника.

Неймар не явился на первый сбор «ПСЖ». Его отец всё объяснил

Отец Неймара объяснил неявку сына на старт предсезонной подготовки «ПСЖ»



Отец нападающего «ПСЖ» Неймара прокомментировал отсутствие сына в предсезонном лагере французской команды.

«Причина отсутствия Нея была давно известна. Всё планировалось ещё год назад вместе с благотворительным фондом Instituto Neymar Jr. В «ПСЖ» прекрасно знают об этом, ведь сам клуб принимает активное участие в работе Instituto Neymar Jr.



Мы не можем отложить определённые мероприятия. Никакой драмы в этом нет, Неймар вернётся в клуб 15 июля», — цитирует отца футболиста Fox Sports Brazil.

Президент «ПСЖ» разнёс Неймара в интервью. Его готовы продать А Неймар больше не хочет играть за «ПСЖ».

Тадич продлил контракт с «Аяксом». Он войдёт в тренерский штаб клуба



Полузащитник «Аякса» Душан Тадич поставил подпись под новым соглашением с амстердамским «Аяксом». Новый контракт сербского футболиста действует до 2023 года, сообщает официальный сайт клуба.



Интересно, что в соглашении прописан пункт, по которому в случае завершения профессиональной карьеры через четыре года он ещё три года будет работать в тренерском штабе клуба.



В минувшем сезоне 30-летний Тадич провёл 34 матча в чемпионате Нидерландов, в которых отличился 28 забитыми мячами и 13 ассистами. Кроме того, на его счету 9 голов и 2 результативные передачи в Лиге чемпионов.



Напомним, «Аякс», ведомый Душаном, дошёл до полуфинала престижных соревнований, а сам полузащитник попал в символическую сборную Лиги чемпионов.



Футболистом «Аякса» Тадич стал летом 2018 года. Ранее он четыре сезона выступал в составе «Саутгемптона». Кроме того, серб играл за «Твенте», «Гронинген» и «Войводину».

У «Аякса» не получилось в Лиге чемпионов. Но дома он выиграл всё Результаты последнего тура чемпионата Нидерландов и полуфиналов Кубка России, а также многое другое – в обзоре главных новостей дня.

«Зенит» объявил о переходе Набиуллина в «Сочи»



Защитник «Зенита» Эльмир Набиуллин перейдёт в «Сочи».



«Сине-бело-голубые и футбольный клуб «Сочи» достигли соглашения о переходе защитника. По условиям договора «Зенит» сохраняет за собой приоритетное право обратного выкупа игрока», — сообщает официальный «твиттер» петербургского клуба.



Ранее «Чемпионат» сообщал, что на игрока претендовал также «Ахмат», но «Сочи» являлся фаворитом в борьбе за него.

«Зенит» объявил о трансфере Сутормина под музыку из «Санта-Барбары»



Полузащитник «Рубина» Алексей Сутормин официально перешёл в «Зенит».



Пресс-служба петербургского клуба объявила о переходе хавбека роликом под музыку из «Санта-Барбары».



«Алексей Сутормин возвращается в «Зенит»! Сине-бело-голубые и «Рубин» достигли соглашения о переходе полузащитника. Соглашение с игроком рассчитано на 3 года с возможностью продления ещё на один год», — сообщает официальный «твиттер» «Зенита».



Ранее «Чемпионат» сообщал, что соглашение между футболистом и петербургским клубом рассчитано на четыре года.



25-летний Сутормин является воспитанником «Зенита». В минувшем сезоне хавбек выступал за «Оренбург». В летнее трансферное окно он перешёл в «Рубин», с которым заключил четырёхлетний контракт.

Российского игрока нужно уметь уговорить. Чему учит история Сутормина Трансфер кандидата в сборную России – ценный урок для спортивного департамента «Зенита».

Обвинённый в растлении мальчика экс-врач «Уотфорда» найден мёртвым в своём доме



Бывший врач «Уотфорда» Фил Эдвардс был найден мёртвым в своём доме в Уилстоне, где он проживал один, сообщает The Sun.



По словам издания, в полиции уверены, что 60-летний мужчина покончил жизнь самоубийством. Такой шаг, вероятно, связан с расследованием, которое ведётся в его отношении. В прошлом месяце Эдвардс был арестован и обвинён в растлении мальчика. Позднее его отпустили под залог, однако правоохранительные органы продолжили расследование.

Эдвардс ранее также работал в таких клубах, как «Барнет» и «Бирмингем Сити».

Макрон заявил о намерении бороться с гомофобией и расизмом в футболе



Президент Франции Эммануэль Макрон выразил уверенность, что гомофобии и расизму не должно быть места на футбольных стадионах, а также заявил о намерении бороться с дискриминацией в этом виде спорта.



«Мы не смиримся с гомофобией и расизмом под предлогом, что это происходит на футбольных стадионах. Не существует вида спорта, в котором корни и дух представляют собой ненависть к другим людям. Такое поведение нельзя ничем оправдать. Мы боремся с гомофобией и расизмом во всех сферах общества. Примем ли мы такие вещи на наших стадионах? Конечно нет. Я приветствую футболистов, выражающих такую позицию», — цитирует Макрона France Football со ссылкой на France Info.

Расизм или сексизм? Камерунские девушки обвинили ФИФА в ненависти Британские СМИ в ответ назвали женщин Камеруна позором спорта, которые не имеют права называться футболистками.

Трампа оскорбили в прямом эфире после финала женского чемпионата мира

После финала женского чемпионата мира, который проходил во Франции, телеканал Fox News организовал прямое включение из спортбара в Лионе в честь победы женской сборной США. Эфир закончился оскорбительной кричалкой болельщиков «F… Trump» в адрес президента Соединённых Штатов Америки Дональда Трампа.

Американки в финальной встрече обыграли сборную Нидерландов со счётом 2:0. Сборная США отстояла титул чемпиона мира, который она выиграла на предыдущем первенстве планеты, проходившем в Канаде в 2015 году. Для американок эта победа стала четвёртой на мировых форумах, что является рекордом. Финал стал для команды США первой игрой на турнире, в которой ей не удалось забить в стартовые 12 минут.