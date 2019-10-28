Всё в пользу «Зенита». Преследователи чемпиона дружно теряют очки

Голы Жиркова и Дзюбы принесли «Зениту» победу в матче с «Крыльями Советов»



В матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги самарские «Крылья Советов» принимали «Зенит» из Санкт-Петербурга. Встреча состоялась в Самаре на стадионе «Самара Арена» и завершилась со счётом 2:0 в пользу гостей.

Автором первого гола стал защитник «Зенита» Юрий Жирков, отправивший мяч в ворота соперника на 28-й минуте. В конце встречи отличился нападающий Артём Дзюба.



Победная серия «Зенита» в чемпионате России достигла трёх матчей. «Крылья Советов» потерпели первое поражение в последних пяти встречах. В предыдущих турах команда Миодрага Божовича одержала три победы подряд и один раз сыграла вничью.



Сине-бело-голубые, набрав 32 очка, возглавляют турнирную таблицу Премьер-Лиги, клуб из Самары (17) занимает седьмое место.

«Спартак» разгромил «Локомотив», одержав первую победу при Тедеско



В матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» разгромил «Локомотив» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Москве на стадионе «РЖД Арена». Обслуживал матч арбитр Алексей Еськов (Москва). Ассистировали ему Тихон Калугин (Москва) и Валентин Мурашов (Москва).



Счёт был открыт на 57-й минуте. Автором забитого мяча стал Эсекьель Понсе, которому ассистировал Зелимхан Бакаев. На 79-й минуте преимущество красно-белых увеличил Джордан Ларссон с передачи Бакаева. Через несколько минут Ларссон довёл счёт до крупного, оформив дубль. Голевой передачей вновь отметился Бакаев.



Эта победа стала первой для «Спартака» под руководством Доменико Тедеско.

ЦСКА проиграл «Динамо», доведя безвыигрышную серию в РПЛ до 3 матчей



ЦСКА уступил «Динамо» в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и завершилась со счётом 0:1.



Автором единственного гола в игре стал нападающий «Динамо» Клинтон Н'Жье. На 85-й минуте встречи камерунец поразил ворота Игоря Акинфеева ударом из пределов штрафной площади.



ЦСКА свой самый реальный шанс забить не реализовал на 22-й минуте. Никола Влашич пробил мимо с пенальти, который был назначен после просмотра VAR за фол Владимира Рыкова на Фёдоре Чалове.



ЦСКА не может выиграть уже в трёх матчах РПЛ подряд. Ранее «армейцы» проиграли «Ростову» (1:3) и сыграли вничью с «Уфой» (1:1). «Динамо» под руководством Кирилла Новикова одержало первую победу.

«Краснодар» и «Оренбург» не выявили победителя в матче РПЛ



В матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» и «Оренбург» сыграли вничью со счётом 1:1. Встреча состоялась в Краснодаре на одноимённом стадионе. Обслуживал матч московский арбитр Алексей Матюнин. В качестве его ассистентов выступили Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург) и Адлан Хатуев (Грозный).



Счёт был открыт на 32-й минуте. Автором забитого мяча стал Джордже Деспотович. В концовке первого тайма краснодарский клуб восстановил равновесие благодаря голу Мануэла Фернандеша с передачи Магомеда-Шапи Сулейманова. «Краснодар» доигрывал матч вдесятером из-за удаления Маркуса Берга на 80-й минуте.

Тедеско прокомментировал своё первое предупреждение в карьере



Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал победу в матче 14-го тура РПЛ с «Локомотивом» (3:0).



«Безусловно, нам нужно работать над позиционным футболом, над тем, как грамотнее открываться, быстрее работать с мячом, играть в одно касание. Сегодня хватало моментов, когда мы делали лишние касания и теряли мяч. Говоря о таких великих клубах, как та же «Барселона» или «Реал», – они и владеют мячом, и играют на контратаках. Оба компонента важны.

Что касается спада в игре Шюррле, то он болел. Пропустил три недели, не тренировался. Долгий срок, за который всегда теряешь силы и игровой ритм. Тем не менее на минувшей неделе Андре хорошо и интенсивно тренировался. В первом тайме он провёл большой объём работы, прессинговал трёх защитников. После такого футболист неизбежно устаёт.

Что касается моего предупреждения, то оно первое для меня. Дотронулся до резервного судьи. Это моя ошибка, принимаю решение арбитра. А вообще не люблю обсуждать действия рефери, иначе можно найти много проблем извне: снег идёт, мяч не тот, поле не то, ветер дует. Нужно всегда смотреть на себя", — передаёт слова Тедеско корреспондент «Чемпионата» Михаил Гончаров.

«Счёт слишком большой. У нас не всё было идеально!» Тедеско в порядке Пресс-конференция тренеров после дерби «Локомотив» — «Спартак».

Слуцкий — о Базуре, который его оскорбил: ждём действий с его стороны



Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий высказался о ситуации с отстранением от тренировок с командой полузащитника Ришедли Базура, который несколько дней назад его оскорбил.



«Я не придаю большого значения той ситуации. Его будущее в команде зависит не от меня, а от руководства клуба. Это очень сложная ситуация. Мы также имеем дело с окружением Базура. Я не знаю, как и когда разрешится эта ситуация. Но мы ждём действий с его стороны», — приводит слова Слуцкого Omroep Gelderland.



Напомним, на одной из тренировок Базур столкнулся с одноклубником Джей-Роем Гротом, и это обернулось потасовкой. Когда игроков разняли, Базур пообещал партнёру разобраться с ним в раздевалке.



В результате произошедшего Слуцкий выгнал Базура с тренировки. Уходя, полузащитник бросил тренеру фразу: «*** [отвали], я не хочу играть за твою команду».