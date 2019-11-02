Дубль Промеса помог «Аяксу» обыграть «ПЕК Зволле». Об этом и других новостях – в обзоре дня.

У «Спартака» дела пошли на лад. И у Промеса — тоже!

Дубль Промеса помог «Аяксу» обыграть «ПЕК Зволле»



В матче 12-го тура чемпионата Нидерландов «Аякс» обыграл «ПЕК Зволле». Встреча проходила на стадионе «МАК³ПАРК» в Зволле и завершилась со счётом 4:2.

Уже к 21-й минуте матча в воротах хозяев побывало три безответных мяча. В составе действующего чемпиона забитыми мячами отметились бывший игрок московского «Спартака» Квинси Промес, оформивший дубль, и Давид Нерес. Усилиями Густаво Хамера и Мустафы Саймака «ПЕК Зволле» удалось сократить отставание в счёте до минимума. Однако последнее слово в матче осталось за гостями. На 88-й минуте итоговый счёт встречи установил Нерес.



«Аякс» продолжает уверенно возглавлять турнирную таблицу Эредивизии, набрав 32 очка. «ПЕК Зволле» занимает 14-е место, имея в активе 10 очков.

Каррера претендует на пост главного тренера «Удинезе»



Руководство «Удинезе» начало поиски нового главного тренера команды. Нынешний наставник чёрно-белых Игор Тудор, скорее всего, уйдёт в отставку до следующего матча в чемпионате Италии с «Дженоа», который состоится 3 ноября, сообщает Sky Sport Italia.



Одним из кандидатов на пост нового главного тренера «Удинезе» является Массимо Каррера, ранее возглавлявший московский «Спартак». Другие претенденты — Франческо Гвидолин, Стефано Колантуоно и Паскуале Марино.



Боссы «Удинезе» рассматривают также кандидатуру экс-наставника «Милана» Дженнаро Гаттузо, но сделка считается маловероятной с экономической точки зрения из-за большого количества членов его тренерского штаба.

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Ибрагимович может продолжить карьеру в Австралии



Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович может продолжить карьеру в Австралии, несмотря на слухи о возвращении в Европу.

Как сообщает Le Figaro, в услугах 38-летнего шведского футболиста заинтересован «Перт Глори». Информацию о переговорах со Златаном и его агентом Мино Райолой уже подтвердил исполнительный директор клуба Тони Пиньята.



После трёх туров «Перт Глори» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Австралии с 5 очками в активе и на 4 очка отстаёт от лидера первенства.



Контракт Ибрагимовича с «Лос-Анджелес Гэлакси» истекает в конце этого года. Ранее сообщалось, что форвард может вернуться в Италию, где им интересуются «Наполи» и «Интер». Также по-прежнему не исключён вариант, что Златан останется в США.

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Черчесов: не рассматриваем в сборной Бакаева как игрока центра поля



Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал смену позиции на поле у футболистов «Спартака» после назначения на пост наставника команды Доменико Тедеско.



«Как правило, такие ситуации и возникают, когда команду принимают новые тренеры. В «Динамо» теперь практикуют схему игры с тремя центральными защитниками, причём место в составе потерял основной игрок молодёжной сборной России Евгеньев. Вместе с тем сейчас в составе играют кандидаты в национальную команду Шунин, Рауш и Нойштедтер.



«Спартак» в двух последних матчах после долгого перерыва действовал в три центральных защитника, двумя из них были Джикия и Кутепов. Бакаев играл в середине поля, а Зобнин и вовсе латераля. И это тоже повод для анализа. Потому что мы не рассматриваем в сборной Бакаева как футболиста центра поля, а Зобнина как флангового игрока тем более», — цитирует Черчесова Sport24.

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Первый канал покажет матч отбора Евро-2020 Россия — Бельгия



Первый канал сообщил, что будет транслировать в прямом эфире матч 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы—2020 между национальными командами России и Бельгии.



Матч Россия — Бельгия состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» 16 ноября, начало — в 20:00 мск.



Бельгия, набрав 24 очка в 8 матчах, возглавляет турнирную таблицу группы I отбора Евро-2020, Россия (21) занимает второе место. Обе сборные уже гарантировали себе участие в предстоящем чемпионате Европы.



Напомним, в матче 1-го тура Бельгия и Россия встретились в Брюсселе на стадионе «Руа Бодуэн» 21 марта. Финальный свисток тогда зафиксировал победу хозяев со счётом 3:1.

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Чалов вызван в молодёжную сборную России на ближайшие матчи отбора Евро-2021



Тренерский штаб молодёжной сборной России во главе с Михаилом Галактионовым назвал имена 23 футболистов, включённых в состав команды на отборочные матчи чемпионата Европы 2021 года с Латвией и Сербией.

Заявка молодёжной сборной России:



вратари: Денис Адамов («Краснодар-2»), Александр Максименко («Спартак»), Матвей Сафонов («Краснодар»);



защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Роман Евгеньев («Динамо»), Алексей Татаев («Млада-Болеслав»), Николай Рассказов («Спартак»), Никита Калугин («Сочи»), Данил Степанов («Рубин»), Никита Каккоев («Томь»), Михаил Лысов («Локомотив»);



полузащитники: Артём Голубев («Уфа»), Данил Глебов («Ростов»), Константин Кучаев, Иван Обляков (оба – ЦСКА), Максим Глушенков, Наиль Умяров (оба – «Спартак»), Даниил Уткин («Краснодар»), Александр Ломовицкий («Арсенал»), Магомед-Шапи Сулейманов («Краснодар»);



нападающие: Вячеслав Грулёв («Динамо»), Фёдор Чалов (ЦСКА), Иван Игнатьев («Краснодар»).



Матч с Латвией состоится 15 ноября в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» и начнётся в 18:00 мск. Встреча с Сербией пройдёт 19 ноября в Нише на арене «Чаир», начало – в 21:00 мск.