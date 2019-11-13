Слуцкий рассказал о разводе с жёной. И попросил прощения у родных

Лэмпард ввёл систему штрафов в «Челси». € 23 тыс. — за опоздание на тренировку



Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард ввёл в клубе систему штрафов для игроков, сообщает Daily Mail.



Самое большое наказание грозит за опоздание на тренировку: провинившийся футболист заплатит € 23 тыс. Игроки, не сообщившие о травме или заболевании в преддверии выходного дня или в течение 90 минут после тренировки, будут оштрафованы на сумму более € 11 тыс.

Опоздавшие к клубному врачу или в автобус в день отъезда лишатся около € 3 тыс. Телефонный звонок во время нахождения в столовой или на клубном собрании уменьшит счёт игрока на € 1,1 тыс.



Штрафы контролируются тренерским штабом Лэмпарда и удваиваются, если не выплачиваются в течение 14 дней. Все средства идут на благотворительные и командные мероприятия.



Лэмпард запретил агентам находиться на тренировочной базе без предварительного согласования, а игроки должны информировать клуб, если собираются выехать за границу, причем даже в запланированные выходные.

Сборная России не сыграет в новой форме в матчах с Бельгией и Сан-Марино



Пресс-служба Российского футбольного союза сообщила, что сборная России не сыграет в новой форме в предстоящих матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командами Бельгии и Сан-Марино.



«Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл», — передаёт заявление пресс-службы корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.



Несколько дней назад сборная России представила форму, в которой сыграет на чемпионате Европы — 2020. Производителем экипировки выступила немецкая компания adidas.

Новой формой сборной России сильно недовольны. Кто виноват и что с этим делать С Бельгией и Сан-Марино команда сыграет в старой форме.

«Спартак» оценивает Рошу в € 15 млн, но никто не намерен платить такую сумму



Московский «Спартак» хочет получить € 15 млн за бразильского нападающего Педро Рошу, который в данный момент выступает на «Крузейро», утверждает Superesportes.



По данным источника, ни один из заинтересованных клубов не готов платить за футболиста требуемую сумму. Агент Роши допускает, что «Крузейро» может предложить в обмен на Рошу нескольких игроков, но списка футболистов он не видел.



Роша перешёл в «Крузейро» на правах аренды в апреле 2019 года за € 750 тыс.

И всё-таки «Спартак» прогрессирует. «Крылья» обыграны почти без шансов У самарской команды – два удаления, но проиграла она не из-за них.

Слуцкий — о разводе с женой: прошу прощения у родных



Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал о разводе с женой.



«Мы развелись год назад. Для тренера это довольно обычная история. Если ты проводишь большое количество времени с игроками, это может разрушить твою семью. Но мы продолжаем сохранять хорошие отношения. Развод — это просто часть жизни. Многие интересуются, не собираюсь ли я искать себе новую жену. Но я не считаю это проблемой. В настоящий момент футбол для меня — это и жена, и вся семья. Прошу прощения у родных, но это правда», — сказал Слуцкий в интервью TV Show op Reis.

«Витесс» пострадал от «лавочника» и фанатов. У Слуцкого третье поражение подряд Два гола забил парень, который два месяца безвылазно сидел на лавке.

Ван Дейк — футболист года по версии Goal. Роналду не вошёл в тройку



Интернет-издание Goal огласило победителя в номинации «Футболист года» по своей версии.



Первое место в списке лучших игроков года занял защитник «Ливерпуля» и сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк, которому за последние несколько месяцев удалось завоевать на клубном уровне Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА, а также дойти с национальной командой до финала Лиги наций.



На второй строчке расположился нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси. Тройку лидеров замкнул партнёр ван Дейка по «Ливерпулю» египетский форвард Мохамед Салах.



Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду, который наряду с Месси является пятикратным обладателем «Золотого мяча», оказался вне первой тройки и занял четвёртое место. Строчкой ниже расположился ещё один футболист «Ливерпуля» – форвард Садио Мане.

«Сарри – лысый шарлатан!» Реакция соцсетей на замену Роналду в Москве Биполярное расстройство в «Твиттере».

Видео с необычным финтом россиянина набрало более 2 млн просмотров за сутки



В Сети набирает популярность ролик, в котором российский спортсмен и тренер демонстрирует невероятный футбольный финт.



На видео к главному герою подбегает оппонент и совершает подкат. Спортсмену, на тот момент державшему ногу на мяче, удаётся подбросить футбольный снаряд так, что соперник проезжает под ним и остаётся не у дел.



«Друзья, есть мысли, как у меня это получилось?» — сопроводил видео его автор.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате»

Стерлинг отстранён от матча сборной Англии из-за стычки с Гомесом из «Ливерпуля»



Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг не поможет национальной команде в матче 9-го тура отборочного этапа чемпионата Европы – 2020 с Черногорией.



Как сообщает The Guardian, 24-летний форвард был отстранён от участия во встрече по решению тренерского штаба сборной. Причиной для такого шага стала стычка с его участием, которая произошла после прибытия в расположение команды. По словам издания, Стерлинг, по-прежнему находившийся на взводе после состоявшегося днём ранее матча 12-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:3), решил выяснить отношения с защитником Джо Гомесом, с которым у него произошёл конфликт во время игры чемпионата.



Последовавшие после инцидента извинения не помогли Рахиму избежать отстранения от матча сборной Англии.