Промес неудержим! У экс-игрока «Спартака» 9 голов в 9 матчах

И это только в чемпионате! Дубль Квинси за «Аякс», очередной судейский скандал в РПЛ и возвращение Моуринью — в обзоре дня.

Дубль Промеса помог «Аяксу» разгромить «Хераклес»



В матче 13-го тура чемпионата Нидерландов «Аякс» разгромил «Хераклес» со счётом 4:1. Встреча состоялась в Амстердаме на стадионе «Йохан Круифф Арена». Обслуживал матч арбитр Деннис Хиглер, ему ассистировали Ангело Бонман и Христиан Добре.

Счёт был открыт в середине первого тайма, автором забитого мяча стал Квинси Промес, которому ассистировал Хаким Зиеш. На 56-й минуте преимущество амстердамского клуба увеличил Закария Лабьяд с передачи Дейли Блинда. Через несколько минут счёт до крупного довёл Промес, который оформил дубль с паса Зиеша. На 87-й минуте четвёртый гол забил Клас-Ян Хунтелар с передачи Серджино Деста. В компенсированное время разрыв в счёте сократил Сирил Дессерт.

«Манчестер Сити» обыграл «Челси» и поднялся на третье место в таблице АПЛ



В матче 13-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимал лондонский «Челси». Встреча прошла в Манчестере на стадионе «Этихад» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.



Автором первого гола стал полузащитник «Челси» Н'Голо Канте, отправивший мяч в ворота манкунианцев на 21-й минуте после передачи хавбека Матео Ковачича. Спустя восемь минут полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брёйне сравнял счёт. До перерыва нападающий Рияд Марез вывел «горожан» вперёд с паса полузащитника Родриго Эрнандеса.

Лэмпард сыграл смелее, чем Гвардиола. «Челси» даже больше владел мячом Но одно решение Гвардиолы в перерыве всё изменило, и «Сити» вернул контроль над игрой.

Фанаты «Факела» напали на футболистов по окончании матча ФНЛ (фото)



Болельщики «Факела» напали на футболистов воронежского клуба по окончании матча 25-го тура Футбольной национальной лиги с «Нижним Новгородом» (0:2).



«Факел» потерпел поражение на своём поле со счётом 0:2, а по окончании матча на поле выбежали фанаты, которые набросились на футболистов.



«Прекратите безобразие на поле!» — кричал диктор по стадиону, пытаясь урезонить разбушевавшихся фанатов. Драку удалось прекратить благодаря вмешательству стюардов и сотрудников полиции.

Драка в ФНЛ! Фанаты «Факела» выбежали на поле и набросились на футболистов Болельщики в ярости от результатов команды Владимира Бесчастных.

«Динамо» обыграло «Ростов», дважды забив с пенальти



В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» принимало «Ростов». Встреча состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.



Автором первого гола стал полузащитник «Ростова» Ивелин Попов, отправив мяч в ворота соперника на 13-й минуте с передачи хавбека Алексея Ионова. До перерыва нападающий «Динамо» Максимилиан Филипп сравнял счёт, реализовав пенальти. На 90-й минуте Филипп вывел хозяев вперёд, забив второй гол с 11-метровой отметки. В компенсированное время арбитр назначил пенальти уже в ворота «Динамо», но Ионов не сумел его реализовать.



Беспроигрышная серия московского клуба в чемпионате России достигла пяти матчей (три победы, две ничьи). Команда из Ростова-на-Дону не выигрывает уже в течение трёх туров кряду (два поражения, одна ничья).

«Второй пенальти – смех!» Матч «Динамо» и «Ростова» закончился скандалом Шунин стал героем матча, а Карпин — возмущён.

«Тоттенхэм» обыграл «Вест Хэм» в первом матче под руководством Моуринью



В матче 13-го тура английской Премьер-лиги «Вест Хэм Юнайтед» уступил «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:3. Встреча состоялась в Лондоне на стадионе «Олимпийский». Обслуживал матч арбитр Майкл Оливер. Ему ассистировали Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт.



Счёт был открыт на 36-й минуте. Автором забитого мяча стал Сон Хын Мин, ему ассистировал Деле Алли. На 43-й минуте преимущество «шпор» увеличил Лукас Моура с передачи Сон Хын Мина. В начале второго тайма счёт до крупного довёл Гарри Кейн с паса Сержа Орье. На 73-й минуте разрыв в счёте сократил Майкл Антонио с подачи Марка Ноубла. В компенсированное время ещё один гол в ворота «шпор» забил Анджело Огбонна.



Таким образом, «Тоттенхэм Хотспур» одержал победу в первом же матче под руководством нового главного тренера — Жозе Моуринью.

«Зенит» обыграл «Рубин» в гостевом матче РПЛ благодаря голам Азмуна и Дзюбы



В матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги «Рубин» принимал петербургский «Зенит». Встреча состоялась на стадионе «Центральный» в Казани и завершилась победой гостей со счётом 2:1.



На 8-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Зенита» Сердар Азмун. Во втором тайме, на 66-й минуте, форвард «Рубина» Евгений Марков сравнял счёт. На 79-й минуте форвард Артём Дзюба вновь вывел петербургскую команду вперёд.

«Рубин» вернулся к схеме Бердыева. Но Дзюба всё решил! Гол капитана сборной России принёс лидеру РПЛ победу в Казани.

ЦСКА готов продать Чалова зимой и уже ищет ему замену



Форвард ЦСКА Фёдор Чалов может сменить команду в зимнее трансферное окно, сообщает Sky Sports.



Согласно информации источника, заинтересованность в услугах 21-летнего нападающего «армейцев» проявляют «Челси» и «Кристал Пэлас». Видеть соотечественника на «Стэмфорд Бридж» желает лично владелец синих Роман Абрамович. Отмечается, что «Кристал Пэлас» готов потратить на покупку нового форварда до € 30 млн. ЦСКА готов продать футболиста в ближайшее трансферное окно и уже начал поиски игрока ему на замену.