Роналду начал поход за шестым «Золотым мячом». Забил трижды и вписал своё имя в историю

Португалец отметил 2020 год хет-триком. Об этом и другом — в обзоре событий дня.

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Хет-трик Роналду принёс «Ювентусу» крупную победу в матче с «Кальяри»

В матче 18-го тура чемпионата Италии «Ювентус» разгромил «Кальяри» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Турине на стадионе «Альянц». Обслуживал матч арбитр Пьеро Джакомелли, которому ассистировали Стефано Либерти и Маттео Боттегони.

Счёт был открыт в начале второго тайма. На 49-й минуте автором забитого мяча стал Криштиану Роналду. В середине тайма португалец увеличил преимущество туринского клуба, реализовав одиннадцатиметровый. На 81-й минуте счёт до крупного довёл Гонсало Игуаин с передачи Роналду. Ещё через минуту Роналду оформил хет-трик.



«Ювентус», набрав 45 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Серии А. «Кальяри» (29) — на шестом месте.

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«Милан» не сумел обыграть «Сампдорию» в матче Серии А, Ибрагимович вышел на замену

В матче 18-го тура итальянской Серии А «Милан» принимал «Сампдорию». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась ничьей со счётом 0:0.



На 55-й минуте нападающий «Милана» Кшиштоф Пёнтек покинул поле. Вместо него вышел шведский форвард Златан Ибрагимович, накануне вернувшийся в команду. Напомним, Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год. Вместе с красно-чёрными форвард стал чемпионом итальянской Серии А и выиграл Суперкубок Италии.



«Милан» набрал 22 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Сампдория» (16) — на 16-м месте. Лидером соревнований в настоящий момент является туринский «Ювентус», набравший 45 очков в 18 матчах.

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Роналду — 1-й игрок, забивавший голы в топ-5 чемпионатов в течение 18 лет подряд

Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду отметился хет-триком в матче 18-го тура чемпионата Италии с «Кальяри» (4:0).



Таким образом, португалец стал первым футболистом, который забивал голы в топ-5 чемпионатов Европы на протяжении 18 лет подряд (2003-2020). Повторить подобное достижение в этом году могут только полузащитник «Бетиса» Хоакин Санчес и нападающий «Вердера» Клаудио Писарро.



Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне 34-летний португалец принял участие в 15 матчах итальянского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых забил 13 голов (четыре — с пенальти) и отдал две результативные передачи.

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Смолов заинтересовал «Эспаньол»

Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов может перебраться в одну из европейских топ-лиг в зимнее трансферное окно.



Как сообщает Diario La Grada, в услугах 29-летнего российского футболиста заинтересован «Эспаньол», желающий усилиться перед второй половиной сезона, чтобы побороться за сохранение прописки в высшем дивизионе.



При этом Фёдор является вторым выбором, и каталонский клуб попытается купить его, если не сумеет заполучить форварда «Бенфики» Рауля Де Томаса, ранее выступавшего за мадридский «Реал».

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Кудряшов стал игроком «Антальяспора»

Защитник сборной России Федор Кудряшов стал игроком «Антальяспора», сообщает пресс-служба турецкого клуба. Контракт 32-летнего российского игрока с турецкой командой рассчитан на 1,5 года.

Последним клубом Кудряшова был «Сочи», за который он выступал с лета 2019 года. В декабре руководство клуба расторгло контракт с футболистом. Ранее Фёдор играл в «Истанбул Башакшехир», «Рубине», «Ростове», «Тереке», «Краснодаре», «Томи», «Химках», московском «Спартаке» и «Сибиряке».



В нынешнем сезоне Кудряшов принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги. Защитник записал в свой актив 1 гол.



«Антальяспор» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Турции. Команда Бюлента Коркмаза набрала в 17 встречах 14 очков (3 победы, 5 ничьих, 9 поражений).

Скопинцев подписал контракт с «Динамо»

Как стало известно «Чемпионату», защитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев подписал контракт с московским «Динамо».



Скопинцев перешёл в «Краснодар» в феврале 2019 года, сумма трансфера составила € 4,4 млн. В нынешнем сезоне 22-летний футболист принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги (в двух — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с краснодарским клубом действует до лета 2023 года. Ранее Скопинцев выступал также за «РБ Лейпциг», «Лиферинг» и «Балтику».



«Краснодар», набрав 35 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» (24) — на 8-м месте.

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Полузащитник «Спартака» С. Бакаев подписал пятилетний контракт с «Рубином»

Как подтвердили источники «Чемпионата», полузащитник московского «Спартака» Солтмурад Бакаев продолжит карьеру в «Рубине».



20-летний футболист, чьё соглашение с красно-белыми истекает летом этого года, подписал с казанским клубом контракт на пять сезонов, который вступит в силу по окончании нынешней кампании.

Солтмурад является воспитанником «Спартака» и младшим братом Зелимхана Бакаева, также выступающим за столичный клуб. В нынешнем сезоне хавбек принял участие лишь в 2 матчах Российской Премьер-Лиги, выйдя в них на замену и суммарно проведя на поле 16 минут. За это время он получил 1 жёлтую карточку.

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Де Росси объявил о завершении карьеры

Итальянский полузащитник «Боки Хуниорс» Даниэле Де Росси сообщил, что он принял решение о завершении карьеры.



«У меня нет серьёзной травмы или какой-то другой проблемы. Я просто чувствую необходимость вернуться к своей семье. Особенно сильно я скучаю по своей дочери, а она по мне. Я принял решение о завершении карьеры, и оно окончательное.



Меня пытались убедить в обратном, просили ещё подумать, но решение принято, и в этом нет ничего странного.



Я оставляю здесь часть своего сердца, потому что никто не может понять, что значит играть на «Бомбонере» и находиться в раздевалке «Боки». Это был уникальный опыт.



Вместе с уходом из «Боки», которая навсегда останется в моём сердце, я также завершаю свою игровую карьеру. Конечно же я продолжу работать в футболе», — приводит слова Де Росси Football Italia.