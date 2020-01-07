Роналду начал поход за шестым «Золотым мячом». Забил трижды и вписал своё имя в историю

Хет-трик Роналду принёс «Ювентусу» крупную победу в матче с «Кальяри»
В матче 18-го тура чемпионата Италии «Ювентус» разгромил «Кальяри» со счётом 4:0. Встреча состоялась в Турине на стадионе «Альянц». Обслуживал матч арбитр Пьеро Джакомелли, которому ассистировали Стефано Либерти и Маттео Боттегони.
Счёт был открыт в начале второго тайма. На 49-й минуте автором забитого мяча стал Криштиану Роналду. В середине тайма португалец увеличил преимущество туринского клуба, реализовав одиннадцатиметровый. На 81-й минуте счёт до крупного довёл Гонсало Игуаин с передачи Роналду. Ещё через минуту Роналду оформил хет-трик.
«Ювентус», набрав 45 очков, вышел на первое место в турнирной таблице Серии А. «Кальяри» (29) — на шестом месте.
«Милан» не сумел обыграть «Сампдорию» в матче Серии А, Ибрагимович вышел на замену
В матче 18-го тура итальянской Серии А «Милан» принимал «Сампдорию». Встреча прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане и завершилась ничьей со счётом 0:0.
На 55-й минуте нападающий «Милана» Кшиштоф Пёнтек покинул поле. Вместо него вышел шведский форвард Златан Ибрагимович, накануне вернувшийся в команду. Напомним, Ибрагимович выступал за «Милан» с 2010 по 2012 год. Вместе с красно-чёрными форвард стал чемпионом итальянской Серии А и выиграл Суперкубок Италии.
«Милан» набрал 22 очка и занимает 12-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Сампдория» (16) — на 16-м месте. Лидером соревнований в настоящий момент является туринский «Ювентус», набравший 45 очков в 18 матчах.
Роналду — 1-й игрок, забивавший голы в топ-5 чемпионатов в течение 18 лет подряд
Португальский нападающий туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду отметился хет-триком в матче 18-го тура чемпионата Италии с «Кальяри» (4:0).
Таким образом, португалец стал первым футболистом, который забивал голы в топ-5 чемпионатов Европы на протяжении 18 лет подряд (2003-2020). Повторить подобное достижение в этом году могут только полузащитник «Бетиса» Хоакин Санчес и нападающий «Вердера» Клаудио Писарро.
Роналду перешёл в «Ювентус» летом 2018 года из мадридского «Реала». Сумма трансфера составила € 117 млн. В нынешнем сезоне 34-летний португалец принял участие в 15 матчах итальянского национального чемпионата (все — в основном составе), в которых забил 13 голов (четыре — с пенальти) и отдал две результативные передачи.
Смолов заинтересовал «Эспаньол»
Нападающий московского «Локомотива» Фёдор Смолов может перебраться в одну из европейских топ-лиг в зимнее трансферное окно.
Как сообщает Diario La Grada, в услугах 29-летнего российского футболиста заинтересован «Эспаньол», желающий усилиться перед второй половиной сезона, чтобы побороться за сохранение прописки в высшем дивизионе.
При этом Фёдор является вторым выбором, и каталонский клуб попытается купить его, если не сумеет заполучить форварда «Бенфики» Рауля Де Томаса, ранее выступавшего за мадридский «Реал».
Кудряшов стал игроком «Антальяспора»
Защитник сборной России Федор Кудряшов стал игроком «Антальяспора», сообщает пресс-служба турецкого клуба. Контракт 32-летнего российского игрока с турецкой командой рассчитан на 1,5 года.
Последним клубом Кудряшова был «Сочи», за который он выступал с лета 2019 года. В декабре руководство клуба расторгло контракт с футболистом. Ранее Фёдор играл в «Истанбул Башакшехир», «Рубине», «Ростове», «Тереке», «Краснодаре», «Томи», «Химках», московском «Спартаке» и «Сибиряке».
В нынешнем сезоне Кудряшов принял участие в 16 матчах Российской Премьер-Лиги. Защитник записал в свой актив 1 гол.
«Антальяспор» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Турции. Команда Бюлента Коркмаза набрала в 17 встречах 14 очков (3 победы, 5 ничьих, 9 поражений).
Скопинцев подписал контракт с «Динамо»
Как стало известно «Чемпионату», защитник «Краснодара» Дмитрий Скопинцев подписал контракт с московским «Динамо».
Скопинцев перешёл в «Краснодар» в феврале 2019 года, сумма трансфера составила € 4,4 млн. В нынешнем сезоне 22-летний футболист принял участие в пяти матчах Российской Премьер-Лиги (в двух — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также получил одну жёлтую карточку. Контракт игрока с краснодарским клубом действует до лета 2023 года. Ранее Скопинцев выступал также за «РБ Лейпциг», «Лиферинг» и «Балтику».
«Краснодар», набрав 35 очков, занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» (24) — на 8-м месте.
Полузащитник «Спартака» С. Бакаев подписал пятилетний контракт с «Рубином»
Как подтвердили источники «Чемпионата», полузащитник московского «Спартака» Солтмурад Бакаев продолжит карьеру в «Рубине».
20-летний футболист, чьё соглашение с красно-белыми истекает летом этого года, подписал с казанским клубом контракт на пять сезонов, который вступит в силу по окончании нынешней кампании.
Солтмурад является воспитанником «Спартака» и младшим братом Зелимхана Бакаева, также выступающим за столичный клуб. В нынешнем сезоне хавбек принял участие лишь в 2 матчах Российской Премьер-Лиги, выйдя в них на замену и суммарно проведя на поле 16 минут. За это время он получил 1 жёлтую карточку.
Де Росси объявил о завершении карьеры
Итальянский полузащитник «Боки Хуниорс» Даниэле Де Росси сообщил, что он принял решение о завершении карьеры.
«У меня нет серьёзной травмы или какой-то другой проблемы. Я просто чувствую необходимость вернуться к своей семье. Особенно сильно я скучаю по своей дочери, а она по мне. Я принял решение о завершении карьеры, и оно окончательное.
Меня пытались убедить в обратном, просили ещё подумать, но решение принято, и в этом нет ничего странного.
Я оставляю здесь часть своего сердца, потому что никто не может понять, что значит играть на «Бомбонере» и находиться в раздевалке «Боки». Это был уникальный опыт.
Вместе с уходом из «Боки», которая навсегда останется в моём сердце, я также завершаю свою игровую карьеру. Конечно же я продолжу работать в футболе», — приводит слова Де Росси Football Italia.
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22:01Скопинцев подписал контракт с «Динамо» Эксклюзив
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