«Спартаку» или «Зениту» больше помогали судьи? Мы выяснили

Сегодня вечером лидер чемпионата «Зенит» примет на «Газпром Арене» московский «Спартак», занимающий второе место в турнирной таблице. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией матч пройдёт без зрителей, за исключением посетителей изолированных лож и владельцев сезонных абонементов в клубных бизнес-зонах.
В преддверии дерби двух столиц разбираемся, кому чаще помогали судьи в этом сезоне. Собрали мнения российского арбитра Игоря Федотова по матчам «Зенита» и «Спартака» в Тинькофф РПЛ.
Ошибки в пользу «Зенита»
1-й тур. «Ротор» – «Зенит» — 0:2. Главный судья: Алексей Матюнин.
«В момент атаки «Зенита» сначала шла подача на Дзюбу. Он находился в офсайде, но вступил в единоборство с 28-м номером. Гол Дзюбы «Ротору» забит не по правилам, его следовало отменить, такое нельзя засчитывать! На повторе прекрасно видно положение «вне игры» – у Дзюбы торчит колено и плечо, так что мяч «Зенита» засчитывать было нельзя. Почему не вмешался VAR?».
2-й тур. «Ростов» – «Зенит» — 0:2. Главный судья: Павел Кукуян.
«Пенальти в ворота «Ростова». По новым правилам 11-метровый в ворота «Ростова» в матче с «Зенитом» назначать не стоило. Мяч попадает в рукав игроку «Ростова», а не в голую руку. По новым правилам это не пенальти, следовало продолжить игру. Даже если после попадания мяча в рукав мяч бы отлетел в кисть, то нужно продолжать игру. Но нужно, чтобы эти критерии ясно и понятно объяснили командам и болельщикам».
4-й тур. «Зенит» — «Тамбов» — 4:1. Главный судья: Игорь Панин.
«Гол Ерохина на 68-й минуте стоило отменить, так как Дзюба находился в офсайде. Выпрыгивая вверх, он вмешивался в игру, вводя в заблуждение вратаря, который реагировал сначала на него, а только потом на Ерохина. Но на матче не было VAR, если бы они увидели этот момент, то должны были бы вмешаться».
8-й тур. «Урал» – «Зенит» — 1:1. Главный судья: Сергей Карасёв.
«Самый резонансный эпизод – засчитанный гол Дзюбы в ворота «Урала». По тому, что нам показало телевидение, я не могу понять, было касание по мячу или нет. Потом показана разлиновка VAR, но она обрезает стопу Дзюбы: линия идёт по стопе, а не впереди. Скорее всего, это офсайд, мяч закрывает ногу бьющему. По правилам игры, положение офсайда фиксируется, когда нападающий коснулся мяча, а не так, как говорят комментаторы: когда мяч оторвался от ноги. По второму стоп-кадру с разлиновкой я не могу сказать: пошёл мяч или нет.
Но при разлиновке на телевидении точно обрезали стопу Дзюбы. Даже если они берут по точке головы, то она находится ближе к воротам, чем стопа защитника. Такой гол засчитывать нельзя, я склоняюсь к тому, что у Дзюбы был офсайд».
18-й тур. «Зенит» — «Динамо» — 3:1. Главный судья: Сергей Иванов.
«На 32-й минуте Сантос пытался прострелить на Дзюбу, сзади Паршивлюк его догнал, и Сантос упал. VAR пригласил Иванова просмотреть эпизод на наличие пенальти. Тут двоякая ситуация: сначала у Паршивлюка нога попала в землю, а потом уже в ахилл, после чего он её одёрнул. Формально, это нарушение правил, но это не такое нарушение, когда игрок прыгает с двух ног, особой агрессии у Паршивлюка не было. По букве закона Иванов прав, но я бы такой пенальти не поставил. Дзюба и Сантос ничего не поняли даже: «Что вы смотрите там»? Нужно было больше агрессии, чтобы оценивать безрассудные действия. По видео все скажут, что это 11-метровый удар. По футбольным понятиям – нет».
Ошибки в пользу «Спартака»
3-й тур. «Уфа» — «Спартак» — 1:1. Главный судья: Станислав Васильев.
«Пробитие одиннадцатиметрового в ворота «Уфы». До удара три игрока «Уфы» вошли в штрафную. Из-за этого по правилам игры пенальти следовало перебить. Что касается Беленова, то левая нога у него цеплялась за линию ворот – всё в порядке. За игроками «Уфы» следил именно Васильев».
5-й тур. «Ротор» — «Спартак» — 0:1. Главный судья: Алексей Сухой.
«Падение Соболева на 53-й минуте – это не одиннадцатиметровый удар. Ну положили на него ручки, ну и что? «Спартак» не должен был бить пенальти в ворота «Ротора».
11-й тур. «Химки» – «Спартак» – 2:3. Главный судья: Кирилл Левников.
«После матча я долго пересматривал момент единоборства на 35-й минуте между Логашовым и Понсе. Пока смотрел повторы, в матче «Ростова» и «Ахмата» произошёл похожий эпизод между защитником хозяев и Мелкадзе. Нападающего «Ахмата» также хватали за футболку. И это точно фол. После этого поймал себя на мысли – чем этот эпизод в Ростове-на-Дону отличается от момента в Химках? И доводов, что там не было фола, я всё-таки не нашёл. И там, и там следовало назначить 11-метровый удар.
Момент на 56-й минуте в штрафной «Химок» для меня не 11-метровый удар. Понсе играл по мячу, Логашов ничего на нарушение правил не делал – это игровой момент. Может, что-то было после удара Понсе, но это не 11-метровый удар. Выходит, сначала у «Спартака» пенальти отобрали, а потом подарили. И я был уверен, что Левников не назначит 11-метровый за этот эпизод с Понсе после просмотра повтора. Может, в голове у него сидел момент на 35-й минуте, который он пересматривали в перерыве».
12-й тур. «Краснодар» — «Спартак» — 1:3. Главный судья: Владислав Безбородов.
«Что Безбородов мог увидеть в моменте с голом Понсе? Чем этот момент с голом отличается от такого же в центре поля? Все судьи за такое бы назначили штрафной удар. Можно подумать, как видел момент Безбородов: оба игрока стремились к мячу, шла борьба за позицию, а Понсе левой рукой отталкивал защитника. Судья ещё может сказать, что защитник в последний момент пытался сыграть в подкате, и упал он не от толчка Понсе, а от того, что терял равновесие и пытался сыграть в подкате.
Но тогда возникает вопрос: если Безбородов допустил такую планку единоборств, как с голом Понсе, то что он мог увидеть на 65-й минуте в штрафной «Спартака»? Да, руку на спину Жиго положили, и защитник начал заваливаться. Но почему Понсе он дал бороться, а тут нет? И там, и там руки пошли в ход, Жиго правую тоже в сторону выставлял. Где одинаковый подход к эпизодам? Отмазать Безбородова можно, но если Понсе нормально боролся, то и Мартынович — тоже. Это не предвзятость, а неодинаковая трактовка эпизодов. Сначала он обозначил одну планку борьбы, а потом её поменял.
Но важно, что отменённого гола «Краснодара» не было, свисток прозвучал раньше, чем мяч влетел в ворота Максименко, поэтому VAR вмешаться тут не мог. Так что тут вопрос к трактовке единоборств, к этому и нужно придираться».
14-й тур. «Урал» — «Спартак» — 2:2. Главный судья: Павел Кукуян
«Первый гол «Спартака» нельзя было засчитывать. Джордан прыгал защитнику в ноги, а потом Соболев забил. Но до этого был фол защитника «Урала» на Айртоне – он его хватал. Так что следовало отменить гол и назначить 11-метровый в ворота «Урала» и показать жёлтую карточку защитнику «Урала». Вопрос один – почему VAR не вмешался?».
Вывод
В матчах «Зенита» и «Спартака» было совершено по пять грубых ошибок, которые сыграли на руку командам. Они повлияли на итоговые результаты игр, а где-то даже помогли клубам одержать победу или спастись от поражения.
Сегодняшнюю встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Помогать на линиях ему будут Роман Усачёв и Алексей Лунев, а на ВАР будет работать Алексей Сухой. Надеемся, что матча пройдёт без судейского скандала!
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