11 топ-матчей пятницы: отбор ЧМ-2026, квал Евро-2024, НХЛ, НБА и Итоговый

Всё самое яркое 17 ноября: много хоккея, баскетбола, футбола и тенниса. А ещё тестовые звезды Ф-1 в Лас-Вегасе.

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Время в материале указано по Москве.

⚽️ 3:00: Аргентина — Уругвай, ЧМ-2026 — отбор, 5-й тур

Интрига: продлится ли серия аргентинцев?

Аргентина в этой квалификации пока безупречна: четыре матча, четыре победы, ни одного пропущенного мяча. Уругвай, к слову, тоже в относительном порядке: несмотря на две потери очков (проиграли Эквадору и сыграли вничью с Колумбией), команда занимает второе место в отборочной группе и даже обходит Бразилию по дополнительным показателям. Очередная победа позволит аргентинцам оторваться как минимум от одного из преследователей и продлить крутую серию. У Уругвая же есть шанс остановить чемпионов мира и улучшить свои позиции в квалификации.

Аргентина в этой квалификации пока безупречна: четыре матча, четыре победы Фото: Daniel Jayo/Getty Images

⚽️ 3:00: Колумбия — Бразилия, ЧМ-2026 — отбор, 5-й тур

Интрига: реабилитируются ли бразильцы за поражение?

Бразилия, в отличие от Аргентины, пока идёт в отборе не так уверенно. Семь очков в четырёх турах и третье место в группе. В предыдущем матче бразильцы проиграли Уругваю и теперь по-хорошему должны реабилитироваться за неудачный результат. Но легко не будет, ведь играть с Колумбией предстоит в гостях. А сами колумбийцы, несмотря на серию из трёх ничьих, отстают от соперника всего на одно очко и тоже входят в группу команд, которые на данный момент квалифицируются на чемпионат мира.

Бразилия, в отличие от Аргентины, пока идёт в отборе не так уверенно Фото: Pedro Vilela/Getty Images

🏒 3:00: «Питтсбург Пингвинз» — «Нью-Джерси Дэвилз», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 17 ноября 2023, пятница. 03:00 МСК Питтсбург Пингвинз Питтсбург Не начался Нью-Джерси Дэвилз Ньюарк Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Питтсбург» продолжит победную серию?

В последнее время «Питтсбург» находится в великолепной форме и выиграл уже пять матчей кряду, что является лучшей на данный момент серией в Столичном дивизионе. Звёздные ветераны – Кросби, Малкин и Карлссон – задают тон игре всей команды, малыш Сид так вообще в последней игре оформил хет-трик. Малкин пропустил последнюю тренировку из-за плохого самочувствия, но есть надежда, что поправится к матчу с «Нью-Джерси». «Дьяволы» без Джека Хьюза совсем захандрили, так что у «пингвинов» отличные шансы продолжить победную серию.

Евгений Малкин Фото: AP/TASS

🏒 4:00: «Чикаго Блэкхоукс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 17 ноября 2023, пятница. 04:00 МСК Чикаго Блэкхоукс Чикаго Не начался Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Тампа» снова не забьёт?

До «Чикаго», который в 1929 году не мог забить на протяжении восьми матчей, «Тампе», конечно, ещё далеко, но кризис уже начал давить на плечи. Какое-то время они держались без Андрея Василевского (уже скоро он должен вернуться в строй), но сейчас их неудачная серия составляет три матча, причём последние два они проиграли с общим счётом 0:9. Есть ощущение, что команда сильно устала от недавних походов за титулами и ей уже трудно вытаскивать из себя максимум. Начнёт ли «Тампа» забивать или её сухая серия продолжится в матче с «Блэкхоукс»?

Начнёт ли «Тампа» забивать или её сухая серия продолжится в матче с «Блэкхоукс»? Фото: AP/TASS

🏀 6:00: «Голден Стэйт Уорриорз» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА

Интрига: смогут ли «Уорриорз» без Карри прервать серию поражений?

Второй матч подряд пропустит лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри. Его состояние снова оценят через несколько дней. Также нельзя забывать про то, что не сыграет Дрэймонд Грин, который отбывает дисквалификацию длиной в пять встреч из-за инцидента с Руди Гобером. Всё это произошло не в самое удачное время для калифорнийской команды, которая имеет серию из четырёх поражений. В свою очередь, «Оклахома» в этом сезоне сделала ещё один шаг вперёд и выглядит как команда, которая не только должна выходить в плей-офф, но и способна доставить проблемы почти любому сопернику в Западной конференции. Есть ли шансы у «Голден Стэйт»?

Джейлен Уильямс Фото: Ezra Shaw/Getty Images

🏎 11:00: Формула-1, Гран-при Лас-Вегаса, вторая практика

Интрига: какой окажется новая трасса в Вегасе?

В пятницу с утра мы получим первую возможность оценить новую уличную трассу Формулы-1 в Лас-Вегасе. Первая тренировка стартует рано, в 7:30 мск, а вот ко второй уже точно можно налить себе кофейку и посмотреть, насколько хорошо или плохо всё получится. Только тренировки покажут, насколько интересен новый уличный автодром, прогреваются ли шины при низких вечерне-ночных температурах (в Вегасе будет поздний вечер) и насколько эффектны специальные ливреи команд Формулы-1. Ну и, конечно, заодно мы хотя бы примерно поймём, сохраняется ли на новой трассе преимущество «Ред Булл» над всеми соперниками.

Какой окажется новая трасса в Вегасе? Фото: Chris Graythen/Getty Images

🎾 16:30*: Карлос Алькарас (Испания, 2) — Даниил Медведев (Россия, 3), Итоговый чемпионат ATP, групповой этап

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: завершит ли Медведев групповой этап без поражений?

Даниил Медведев досрочно вышел в плей-офф из Красной группы, но в заключительном туре предварительного этапа наверняка он будет биться за победу. Тогда россиянин сможет завершить групповой этап без поражений и гарантированно выйти в плей-офф с первого места. Но соперник по данному матчу ему достался непростой — чемпион Уимблдона Карлос Алькарас, который тоже жаждет победы. Теннисисты ранее встречались четырежды и по два раза обменялись победами. Даниил был сильнее на Уимблдоне-2021 и US Open — 2023, а Карлос первенствовал в Индиан-Уэллсе и на Уимблдоне-2023. Кто же окажется сильнее на этот раз?

Даниил Медведев Фото: Clive Brunskill/Getty Images

⚽️ 18:00: Казахстан — Сан-Марино, Евро-2024 — отбор, 9-й тур

Интрига: добудет ли Казахстан важнейшую победу?

На бумаге удобнее соперника для достижения цели не придумать. Казахстану нужно любой ценой побеждать и продолжать борьбу за выход на чемпионат Европы, а тут как раз домашний матч с абсолютным аутсайдером в лице Сан-Марино, который до сих пор не набрал ни одного очка и имеет разницу мячей 1-26. На данный момент команда Магомеда Адиева отстаёт от Дании и Словении на четыре очка, но плюс в том, что лидеры в этом туре будут играть между собой. Шанс!

Казахстану нужно любой ценой побеждать Сан-Марино и продолжать борьбу за выход на чемпионат Европы Фото: Charles McQuillan/Getty Images

⚽️ 22:45: Англия — Мальта, Евро-2024 — отбор, 9-й тур

Интрига: англичане ярко отметят выход на Евро?

Англия уже может покупать билеты и готовиться к поездке на чемпионат Европы. Матч с Мальтой — возможность ярко отметить успех со своими болельщиками. Играть дома, соперник слаб. Мальта, как и полагается, проиграла все встречи, забив всего два мяча и пропустив 18. Лёгкая победа для англичан?

Англия уже может покупать билеты и готовиться к поездке на чемпионат Европы Фото: Richard Heathcote/Getty Images

⚽️ 22:45: Италия — Северная Македония, Евро-2024 — отбор, 9-й тур

Интрига: Италия догонит главного конкурента?

Важнейший матч для итальянцев: если удастся победить, установится равенство по очкам с Украиной, с которой ещё предстоит играть в последнем туре. Правда, соперник для этого не самый удобный, ведь именно Северная Македония не пустила Италию на чемпионат мира — 2022, а потом отняла у неё очки в нынешней квалификации. В общем, окончание отбора у итальянцев хардкорное, но, учитывая амбиции команды, нужно брать все очки и снимать вопросы. Пропустить вслед за ЧМ-2022 ещё и Евро-2024 — просто непозволительно.

Важнейший матч для итальянцев Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

🎾 23:00*: Андрей Рублёв (Россия, 5) — Александр Зверев (Германия, 7), Итоговый чемпионат ATP, групповой этап

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: хлопнет ли Рублёв дверью напоследок?

Андрей Рублёв досрочно лишился возможности попасть в плей-офф из Красной группы. Однако у россиянина есть шанс завершить сезон победным матчем и повлиять на битву за место в полуфинале, не пустив туда Александра Зверева. Ранее теннисисты в официальных матчах играли восемь раз, и первые пять встреч остались за Зверевым, однако три последних поединка и все в этом сезоне выиграл Рублёв — в Дубае, Бостаде и Вене. Чем завершится матч в Турине?