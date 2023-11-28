11 топ-матчей среды: 1/4 Пути РПЛ в Кубке, НХЛ и Хвича против «Реала»

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Время в материале указано по Москве.

🏒 4:00: «Миннесота Уайлд» — «Сент-Луис Блюз», регулярный чемпионат НХЛ

Интрига: проснётся ли «Миннесота» после смены главного тренера?

Семиматчевая серия поражений привела «Миннесоту» к большим переменам на тренерском мостике — со своих должностей были уволены Дин Эвасон и его помощник Боб Вудс. Первый матч после смены главного тренера Кирилл Капризов и его партнёры проведут с «Сент-Луисом». Оживят ли радикальные перестановки тонущих «дикарей»?

Кто теперь тренирует Капризова? Источник: Джон Хайнс станет новым главным тренером «Миннесоты»

🏀 4:00: «Миннесота Тимбервулвз» — «Оклахома-Сити Тандер», регулярный чемпионат НБА

Интрига: битва двух лучших команд Запада: кто займёт первую строчку в конференции?

Вопреки всем ожиданиям, «Миннесота» и «Оклахома» занимают первую и вторую строчки в Западной конференции на данный момент. «Тимбервулвз» смогли найти свою идентичность в жёсткой защитной игре и решили пазл по тому, как эффективно одновременно использовать Руди Гобера и Карла-Энтони Таунса на паркете. «Оклахома» после нескольких лет радикальной перестройки теперь наслаждается тем, как все бесчисленные приобретённые молодые таланты начинают раскрываться и приносить конкретный результат. Если «Тандер» смогут одолеть команду из Миннеаполиса, они займут первую строчку на Западе. Получится ли это сделать у молодой команды?

🏀 4:30: «Даллас Маверикс» — «Хьюстон Рокетс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 29 ноября 2023, среда. 04:30 МСК Даллас Маверикс Даллас Не начался Хьюстон Рокетс Хьюстон Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: техасское противостояние в рамках борьбы за места в плей-офф, кто сильнее на данный момент?

Обе техасские команды проводят хороший сезон, в отличие от ещё одной команды из того же штата — «Сан-Антонио». Особенно удивляют «Рокетс», которые за одно лето путём хороших приобретений и смены тренера смогли сделать большой шаг вперёд и закончить перестройку. «Хьюстону» удавалось одерживать победы над самыми серьёзными фаворитами, в том числе и в последнем своём матче с действующим чемпионом — «Денвер Наггетс». «Даллас» занимает пятую строчку на Западе, а «ракеты» — седьмое. Кто сможет улучшить свои позиции в очень конкурентной конференции?

Алперен Шенгюн поблагодарил Джеймса Хардена за тёплые слова: «Этого я никогда не забуду». Шенгюн вспомнил, что Джеймс Харден сказал ему наедине

🏒 5:00: «Аризона Койотс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг», регулярный чемпионат НХЛ

НХЛ - регулярный чемпионат НХЛ - регулярный чемпионат 29 ноября 2023, среда. 05:00 МСК Аризона Койотс Глендейл Не начался Тампа-Бэй Лайтнинг Тампа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: реабилитируется ли «Тампа» за предыдущую неудачу?

«Тампа» проведёт второй матч за 24 часа. Первая игра выездной серии получилась для «молний» неудачной. Команда Джона Купера без особых вариантов уступила «Колорадо Эвеланш» (1:4). Уже известно, что в матче с «Аризоной» не примет участия российский вратарь Андрей Василевский, который получит выходной. Справится ли американская команда в отсутствие вернувшегося после травмы своего первого номера?

⚽️ 16:00: «Оренбург» — «Спартак», Кубок России, Путь РПЛ, 1/4 финала

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Интрига: «Спартак» начнёт плей-офф Кубка с победы?

«Спартак» и «Оренбург» стартуют в Пути РПЛ. Команды успешно провели групповой этап Кубка, попав в верхнюю сетку. Клубы уже встречались в текущем сезоне в рамках РПЛ: победу со счётом 3:2 одержал «Спартак». Правда, тогда «Оренбург» ещё тренировал Иржи Ярошик. Сейчас оренбуржцев возглавляет Давид Деограсия. В РПЛ «Спартак» одержал две победы подряд, а «Оренбург» не побеждает в шести встречах. Однако Кубок – другая история. Тем более что оренбуржцы проводят первую игру дома. А ответная состоится в марте. Будет время, чтобы подготовиться к поездке в Москву. Но всё же фаворитом предстоящего матча является «Спартак».

⚽️ 18:00: «Зенит СПб» — «Белогорье», Суперлига (м), 8-й тур

Интрига: как покажут себя питерцы на волне успеха в Кубке России?

У «Белогорья» реальный шанс на три очка в Питере: измученные дополнительной нагрузкой в Кубке России хозяева могут вновь выставить неоптимальный состав. Ведь ответный матч с «Динамо» за выход в финал уже в эти выходные — и шанс продолжить бороться за трофей. Белгородцы же неделю провели в подготовке — приблизиться к первой тройке они могут уже завтра.

⚽️ 18:15: «Ростов» — ЦСКА, Кубок России, Путь РПЛ, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: действующий обладатель Кубка продолжает защиту трофея

«Ростов» и ЦСКА выдали весёлый матч в первом круге РПЛ, сыграв со счётом 3:3. Теперь голевое шоу может перенестись на Кубок России. По итогам группового этапа команды заняли места в топ-2 своих квартетов. Жеребьёвка свела их в 1/4 финала Пути РПЛ. ЦСКА – действующий обладатель Кубка России. Нет сомнений, что армейцы не против забрать трофей второй год подряд. Однако в пользу «Ростова» в первой встрече играет фактор домашнего поля. А ответный матч состоится только в марте. Возможно, это поможет команде Карпина пройти дальше по верхней сетке?

⚽️ 18:15: «Динамо» — «Зенит», Кубок России, Путь РПЛ, 1/4 финала

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: повторение одной из самых эпичных вывесок прошлого Кубка России

В прошлом розыгрыше «Зенит» и «Динамо» встретились в нижней сетке Кубка и выдали эпичный матч. Тогда победу в серии пенальти в Санкт-Петербурге одержали бело-голубые. Правда, уже в следующем раунде «Динамо» вылетело от «Акрона». Теперь же динамовцы встречаются с «Зенитом» в верхней сетке.

Противостояние из двух матчей уменьшает вероятность «шальной» победы. Да и в случае поражения ещё есть Путь регионов, где можно продолжить борьбу за трофей. Первый матч команд состоится в Москве. И «Динамо», и «Зенит» набрали неплохой ход, встреча обязана получиться интересной. Кто окажется удачливее?

🏒 19:00: «Торпедо» — «Локомотив», регулярный чемпионат КХЛ

💬 Матч с текстовой трансляцией

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 29 ноября 2023, среда. 19:00 МСК Торпедо Нижний Новгород Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: прервёт ли «Торпедо» серию поражений?

Команда Игоря Ларионова во второй раз в нынешнем сезоне потерпела три поражения подряд. И на этот раз прервать затянувшуюся полосу неудач будет довольно проблематичным занятием. Нижегородская команда испытывает серьёзные кадровые проблемы. В лазарете находится большое число лидеров. А в среду в Нижний Новгород приедет «Локомотив», одержавший шесть побед в последних семи матчах. Сможет ли «Торпедо» прервать серию неудач?

Что думает Игорь Ларионов о кризисе «Торпедо»? Ларионов — о трёх поражениях подряд: команда у нас растёт на глазах, обрастает опытом

⚽️ 20:45: «Галатасарай» — «Манчестер Юнайтед», ЛЧ, группа A, 5-й тур

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Интрига: «МЮ» пролетит мимо плей-офф Лиги чемпионов?

У «Юнайтед» сложилась тяжёлая ситуация в группе Лиги чемпионов. Команда Эрика тен Хага после четырёх туров занимает последнее, четвёртое место, набрав всего три очка. В первом матче с «Галатасараем» англичане уступили дома – 2:3. Болельщикам манкунианцев не позавидуешь. Теперь необходимо обыгрывать «Галатасарай» в Стамбуле, чтобы обогнать их в таблице. И надеяться, что «Бавария» разберётся с «Копенгагеном». Тогда «МЮ» поднимется на второе место. Правда, в последнем туре им придётся играть с «Баварией»… В общем, непростые времена для «Юнайтед» в ЛЧ.

⚽️ 23:00: «Реал» — «Наполи», ЛЧ, группа C, 5-й тур

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Интрига: «Реал» не позволит «Наполи» забронировать место в плей-офф?

«Реал» уже обеспечил себе участие в 1/8 финала Лиги чемпионов. Мадридцы набрали 12 очков в четырёх турах. А вот «Наполи» пока не забронировал место в следующем раунде. У итальянцев семь очков. Хотя они достаточно комфортно опережают «Брагу» и «Унион», вторую строчку необходимо гарантировать. Это можно сделать по итогам выездной встречи с «Реалом». Тяжёлая задача. Да ещё и тренер у неаполитанцев сменился: вместо Руди Гарсии пришёл Вальтер Маццарри. Может, перестановки сыграют в плюс и «Наполи» совершит мини-сенсацию?