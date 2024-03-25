12 топ-событий вторника: Кубок Гагарина, квалификация Евро-2024, теннис и баскетбол

Яркий спорт 26 марта: даст ли Александрова бой Свёнтек, сравняет ли «Спартак» счёт в серии и поможет ли Левандовски поехать Польше на Евро?

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Время в материале указано по Москве.

🎾 3:30*: Ига Свёнтек (Польша, 1) — Екатерина Александрова (Россия, 14), Майами, четвёртый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: даст ли россиянка бой первой ракетке мира?

Екатерина Александрова выдержала непростое противостояние с Анастасией Павлюченковой. Но теперь в четвёртом круге ей предстоит сражение с ещё более грозной соперницей — первой ракеткой мира Игой Свёнтек. Теннисистки ранее играли четыре раза. В Мельбурне-2021 сильнее была Александрова, а затем первенствовала только Свёнтек — в Остраве-2022, Мадриде-2023 и Дохе-2024. Победительница нового поединка в 1/4 финала Майами сразится с кем-то из пары Эмма Наварро — Джессика Пегула.

🏀 5:00: «Сакраменто Кингз» — «Филадельфия Сиксерс», регулярный чемпионат НБА

НБА - регулярный чемпионат НБА - регулярный чемпионат 26 марта 2024, вторник. 05:00 МСК Сакраменто Кингз Сакраменто Не начался Филадельфия Сиксерс Филадельфия Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: Сабонис побьёт рекорд НБА?

После травмы Джоэла Эмбиида «Филадельфия Сиксерс» с третьего места Восточной конференции откатилась на седьмое. Сейчас команде предстоит матч с ещё одной командой зоны плей-ин – «Сакраменто Кингз», но уже со стороны Западной конференции. «Филадельфия» в последнем матче вчистую обыграла «Клипперс» со счётом 121:107. В свою очередь, «короли» в сложнейшей игре одолели «Орландо» – 109:107. При этом один из лидеров «Сакраменто» Домантас Сабонис сравнялся с Кевином Лавом по количеству дабл-даблов подряд в НБА. В домашнем матче сын советской легенды Арвидаса Сабониса может побить рекорд лиги, удастся ли ему это?

🎯 9:00: Биатлон, чемпионат России — 2024, гонки преследования (мужчины, женщины)

Интрига: воспрянут ли лучшие биатлонисты сезона во второй гонке ЧР-2024?

Спринтерские гонки в рамках Альфа-Банк чемпионата России в Тюмени получились неудачными для победителей общего зачёта Кубка страны. И Эдуард Латыпов, и Наталия Шевченко оказались за пределами тройки призёров. Буйвол из Камышлы стал только девятым, а экс-лыжница и вовсе заняла 13-е место. Тем не менее в гонке преследования они заняли неплохие позиции для реванша. Но отдадут ли знамя первенства новоиспеченные чемпионы? Виктория Сливко и Карим Халили настроены серьёзно.

🏒 16:30: «Авангард» — «Локомотив», КХЛ — плей-офф, 1/4 финала

Интрига: закроет ли «Локомотив» серию?

Команда Игоря Никитина приехала в Омск в надежде завершить противостояние в свою пользу. Ярославцы ведут в серии 3-1 и находятся в одном шаге от выхода в полуфинал Кубка Гагарина. В этой серии в Омске «Локомотив» ещё не потерпел ни одного поражения. Сможет ли ярославский клуб добиться успеха на гостевом льду?

🏒 19:30: «Спартак» — «Металлург» Мг, КХЛ — плей-офф, 1/4 финала

Интрига: сравняет ли «Спартак» счёт в серии?

После двух сухих поражений в Магнитогорске в третьем матче в Москве «Спартак» смог наконец подобрать ключи к владениям Ильи Набокова. Зажгла первая тройка красно-белой команды, которую поддержали и остальные звенья. «Спартак» возродил интригу в серии, но поражение в завтрашней встрече снова поставит команду Алексея Жамнова в критическую ситуацию. Как сложится важнейший матч?

⚽️ 20:00: Грузия — Греция, чемпионат Европы — 2024, квалификация. Путь C. Финал

Интрига: преподнесёт ли Грузия большой сюрприз?

Сборная Грузии находится в шаге от исторического события. В случае победы она впервые сыграет на чемпионате Европы. Правда, соперник достаточно непростой. Греция в полуфинале стыкового турнира разнесла Казахстан (5:0) и считается фаворитом предстоящего матча. С другой стороны, игра пройдёт в Грузии, что немного увеличивает шансы хозяев на итоговый успех. К тому же теперь они рассчитывают на помощь звёздного Хвичи Кварацхелии, пропустившего прошлый матч из-за дисквалификации. Справятся ли грузинские футболисты с соперником такого уровня?

В Грузии большой ажиотаж перед матчем: Деметрадзе: в Грузии уже полмиллиона человек стоят в очереди за билетами на матч с Грецией

🏀 20:00: «Локомотив-Кубань» — УНИКС, Единая лига, группа А

Единая лига ВТБ . Группа А Единая лига ВТБ . Группа А 26 марта 2024, вторник. 20:00 МСК Локомотив-Кубань Краснодар Не начался УНИКС Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: «Локо» на домашнем паркете огорчит действующего чемпиона Единой лиги?

Противостояние краснодарского «Локомотива-Кубань» и казанского УНИКСа после финала Единой лиги прошлого сезона начинает приобретать принципиальный характер. Каждый матч данных коллективов проходит в ожесточённой борьбе от первой и до последней секунды. В нынешнем сезоне клубы встречались трижды, и каждый раз победу одерживали хозяева – дважды УНИКС и один раз «Локо». На этот раз данный сценарий повторится?

⚽️ 22:45: Уэльс — Польша, чемпионат Европы — 2024, квалификация. Путь А. Финал

Интрига: кто поедет на Евро-2024?

Польская сборная слабо провела отборочный цикл. Она заняла только третье место в группе — пропустила вперёд Албанию и Чехию. К счастью для поляков, у них появился ещё один вариант отбора — через стыковые матчи. В первой игре команда не оставила никаких шансов Эстонии (5:1), но теперь придётся играть на выезде. Сборная Уэльса не считается фаворитом матча, но у неё есть преимущество в виде домашнего стадиона. Там она уже разгромила крепкую сборную Финляндии (4:1), которая выступала на предыдущем чемпионате Европы.

⚽️ 22:45: Украина — Исландия, чемпионат Европы — 2024, квалификация. Путь В. Финал

Интрига: кому достанется путёвка в Германию?

Сборная Украины с большим трудом преодолела полуфинал стыкового турнира. Команда Сергея Реброва проигрывала боснийцам вплоть до последних минут, а потом оформила камбэк — превратила 0:1 в 2:1. На это у гостей ушло всего три минуты. Исландцы, в свою очередь, разгромили Израиль (4:1), хотя непонятно, как бы всё завершилось, реализуй соперник пенальти. Кстати, в XXI веке команды играли друг с другом всего два раза: одна победа Исландии и одна ничья. Изменят ли ситуацию украинцы? Или же на Евро поедет соперник?

Что Ребров сказал после победы над Исландией: Главный тренер сборной Украины отреагировал на волевую победу в матче с Боснией

⚽️ 22:45: Англия — Бельгия, товарищеский матч

Интрига: порадуют ли команды голами?

Несколько дней назад англичане проиграли в товарищеском матче Бразилии (0:1). А ещё потеряли из-за повреждений Кайла Уолкера и Гарри Магуайра. Хотя эта новость в большей степени огорчает тренеров двух манкунианских клубов. Сборная Бельгии, которой сейчас рулит Доменико Тедеско, также провела товарищеский матч и тоже не забила — 0:0 с Ирландией. Могло быть хуже, но соперник не реализовал пенальти в первой половине. Увидим ли мы голы в предстоящем матче?

⚽️ 22:45: Германия — Нидерланды, товарищеский матч

Интрига: кто победит в битве двух участников Евро-2024?

Германия продолжает подготовку к домашнему чемпионату Европы. Форма команды в предыдущих матчах вызывала большие вопросы, однако в марте она прибила на выезде Францию (2:0). Не последнюю роль в этом сыграл вернувшийся в сборную Тони Кроос — он отдал голевую передачу. Хоть матч и был товарищеский, результат впечатляет. А вот у нидерландцев всё было намного проще — они спокойно раскатали шотландцев (4:0). Правда, три из четырёх мячей победитель забил, начиная с 72-й минуты.

⚽️ 23:30: Испания — Бразилия, товарищеский матч

Интрига: возьмут ли испанцы реванш за поражение 11-летней давности?

Предыдущие матчи с участием команд завершились со счётом 1:0. Только вот бразильцы одолели Англию, а испанцы проиграли Колумбии. В XXI веке Испания и Бразилия встречались друг с другом всего один раз. Это было в финале Кубка конфедераций — 2013. Тогда южноамериканцы победили 3:0 благодаря дублю Фреда и голу Неймара, а Серхио Рамос не реализовал пенальти. Плюс Жерар Пике оставил европейцев вдесятером в ходе второго тайма. А как будет на этот раз?