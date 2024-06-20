Спорт 21 июня: Аргентина — Канада, Польша — Турция и Нидерланды — Франция в футболе, а «Газпром-Югра» постарается взять четвёртый титул.

Топ-матчи пятницы: Месси на Кубке Америки, волейбол, финал в футзале и Евро-2024

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⚽️ 3:00: Аргентина — Канада, Кубок Америки — 2024, группа A. 1-й тур

Интрига: как Аргентина с Месси начнёт защиту титула?

Аргентина — действующий чемпион мира и обладатель Кубка Америки. И в таком статусе команда начинает новую Копу. В 1-м туре сборная под руководством Лионеля Скалони встречается с Канадой. Не самый сложный, но неприятный соперник. Но для разгона Аргентины — самое то. Есть хороший шанс набрать три очка, при этом почувствовать сопротивление. Всё же в планах у аргентинцев добраться до финала, дорогая предстоит долгая.

🏐 13:00: Италия — США, Лига наций (женщины), 1/4 финала

Интрига: кто круче — Эгону или Ларсон?

Сборная Италии — вторая сборная в мировом рейтинге. Сборная США — действующие олимпийские чемпионки. Италия завершила регулярный сезон Лиги наций на втором месте, одержав 10 побед в 12 матчах, американки стали всего лишь седьмыми, выиграв семь встреч. На прошлой неделе Италия обыграла США в четырёх партиях, но в играх плей-офф предварительные расклады не работают. Предсказать победителя невозможно. Многое будет зависеть от игры лидеров команд — диагональной Паолы Эгону и связующей Джордан Ларсон.

⚽️ 16:00: Словакия — Украина, ЧЕ-2024, группа E. 2-й тур

Интрига: Словакия выйдет в плей-офф Евро?

В 1-м туре обе сборные завершили свои матчи с неожиданными результатами. Словакия обыграла Бельгию (1:0), а Украина разгромно уступила Румынии (0:3). Теперь от плей-офф команду Франческо Кальцоны отделяет одна победа. А вот украинцам необходимы три очка, чтобы продолжить борьбу за выход в 1/8 финала. У каждой сборной есть своя мотивация биться на 100%. Тем интереснее выйдет игра.

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🏐 16:30: Польша — Турция, Лига наций (женщины), 1/4 финала

Интрига: кто лишний из триумфаторов прошлого сезона?

В этом матче встретятся действующий победитель Лиги наций (Турция) и бронзовый призёр прошлого сезона (Польша). Кто-то из этих команд в нынешнем сезоне останется без медалей. Польские волейболистки стали третьими на предварительном этапе, турчанки заняли шестое место. Между собой команды в регулярке не играли.

🏆⚽️ 18:00: «Ухта» — «Газпром-Югра», футзал, Суперлига, финал, пятый матч

Пари Суперлига . Финал Пари Суперлига . Финал 21 июня 2024, пятница. 18:00 МСК Ухта Ухта Не начался Газпром-Югра Югорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: сможет ли «Газпром-Югра» забрать четвёртый чемпионский титул?

Пятый матч финала в Ухте — важнейший в борьбе за чемпионский титул. Несмотря на довольно равную игру, «Газпром-Югра» лидирует в серии — 3:1. До четвёртого титула в истории югорчанам осталась одна победа. Преимущество явно на стороне подопечных Владимира Колесникова — у «Ухты» на матче не будут двух основных голкиперов. Но даже в таких условиях ухтинцы постараются дать отпор и продлить серию.

⚽️ 19:00: Польша — Австрия, ЧЕ-2024, группа D. 2-й тур

Интрига: исправятся ли сборные за поражения в 1-м туре?

В 1-м туре обе сборные уступили. Польша проиграла Нидерландам (1:2), хотя вела в счёте по ходу матча. А Австрия с минимальным счётом уступила Франции. Теперь команды сыграют между собой: победитель приблизится к плей-офф, а вот проигравший наверняка лишится надежд на 1/8 финала. А вот расклад с ничьей не устроит никого. Тогда у обеих сборных будет по одному очку, а впереди — матчи с Нидерландами и Францией. Выиграть будет проблематично. А одно или даже два набранных очка не дадут путёвку в плей-офф (даже с третьего места). В общем, Австрии и Польше предстоит ключевая битва.

⚽️ 22:00: Нидерланды — Франция, ЧЕ-2024, группа D. 2-й тур

Интрига: какая из команд обеспечит выход в плей-офф?

Топ-вывеска на Евро-2024. В 1-м туре голландцы провели крутой матч с Польшей (2:1), хотя изрядно намучились, вырвав победу только на 83-й минуте. А Франция обыграла Австрию (1:0), показав прагматизм. Теперь сборным предстоит очный матч за выход в плей-офф и первое место. Победитель гарантирует себе 1/8 финала и итоговую первую строчку. А это облегчит жизнь в 3-м туре, позволив выпустить полурезервный состав. Так что победа критически необходима как Франции, так и Нидерландам.