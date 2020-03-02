«Реал» обыграл «Барселону», Ковальчук набрал 1-е очко за «Вашингтон». Главные новости дня

Сборная России по биатлону заняла второе место в итоговом медальном зачёте чемпионата Европы, «Реал» обыграл «Барселону», дубль Александра Овечкина помог «Вашингтону» обыграть «Миннесоту», Илья Ковальчук набрал первое очко за столичный клуб и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. Испанский теннисист Рафаэль Надаль стал победителем турнира в Акапулько. В финале соревнований он одержал победу над американцем Тейлором Фритцем. Благодаря этой победе испанцу удалось установить два рекорда.
2. Россия заняла третье место в мужской эстафете на этапе Кубка мира в Лахти.
3. Российский саночник Роман Репилов стал победителем общего зачёта Кубка мира сезона-2019/2020. Итоговую победу Репилову принесло удачное выступление на заключительном этапе Кубка мира, который проходил в Кёнигзее (Германия), где российский саночник показал третий результат.
4. Гол Александра Кокорина не спас «Сочи» от поражения в матче с «Арсеналом» в чемпионате России.
5. Сборная России по биатлону заняла второе место в итоговом медальном зачёте чемпионата Европы, который проходил в Раубичах (Беларусь). Российские биатлонисты завоевали две золотые и две серебряные медали.
6. «Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу» в финале Кубка лиги.
7. Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отдал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз» (3:5). Он стал первым из российских игроков, кому покорилась отметка в 90 очков по ходу этого сезона.
8. Матч Любительской лиги (ЛФЛ) в Москве между командами СССР и «Мегамужики» был перенесён из-за подозрения в заболевании коронавирусом у одного из игроков. Встреча должна была состояться 1 марта. Позже было опубликовано видео из палаты для больных короновирусом, где лежит футболист.
9. Российский сноубордист Дмитрий Логинов завоевал золотую медаль этапа Кубка мира в параллельном гигантском слаломе в Блю Маунтине (Канада). Логинов впервые в сезоне поднялся на первую ступень пьедестала на Кубке мира и заработал 1000 очков FIS. В финале россиянин был быстрее немца Штефана Баумайстера.
10. «Реал» обыграл «Барселону» и возглавил турнирную таблицу чемпионата Испании.
11. Дубль и передача Александра Овечкина помогли «Вашингтону» обыграть «Миннесоту». Форвард Илья Ковальчук набрал первое очко за столичный клуб.
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