Вспышка коронавируса в «Ростове» и перенос финала ЛЧ в Санкт-Петербурге. Главное к утру

Неожиданная вспышка коронавируса в «Ростове», перенос финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге, финал Кубка Италии и возобновление английской Премьер-лиги — главное к утру в подборке «Чемпионата».
1. Все игроки основного состава «Ростова», персонал и тренерский штаб, помещены на карантин из-за 6 случаев выявления коронавируса у футболистов команды.
2. Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге перенесён с 2021 на 2022 год.
3. «Наполи» обыграл «Ювентус» в серии пенальти и стал обладателем Кубка Италии.
4. «Привыкаешь к 7 млн в месяц, но я и на 300 тыс. могу прожить». Российский экс-защитник «Динамо» Виталий Дьяков высказался о многократном сокращении зарплаты.
5. «Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» в матче АПЛ.
6. Президент UFC назвал четвёрку величайших бойцов. Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора в списке нет.
7. Известный хоккеист Павел Дацюк оказался в захваченном храме. Он заступился за священника, отрицающего коронавирус.
8. «Финал восьми» Лиги чемпионов пройдёт с 12 по 23 августа.
9. Мария Шарапова снялась в пятом сезоне американского сериала «Миллиарды».
10. Вратарь «Астон Виллы» завалился с мячом в ворота, но арбитр не засчитал гол.
11. Подававший большие надежды хоккеист Игорь Ишаев устроил ДТП в состоянии опьянения.
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