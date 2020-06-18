Вспышка коронавируса в «Ростове» и перенос финала ЛЧ в Санкт-Петербурге. Главное к утру

Неожиданная вспышка коронавируса в «Ростове», перенос финала Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге, финал Кубка Италии и возобновление английской Премьер-лиги — главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. Все игроки основного состава «Ростова», персонал и тренерский штаб, помещены на карантин из-за 6 случаев выявления коронавируса у футболистов команды.

2. Финал Лиги чемпионов в Санкт-Петербурге перенесён с 2021 на 2022 год.

3. «Наполи» обыграл «Ювентус» в серии пенальти и стал обладателем Кубка Италии.

4. «Привыкаешь к 7 млн в месяц, но я и на 300 тыс. могу прожить». Российский экс-защитник «Динамо» Виталий Дьяков высказался о многократном сокращении зарплаты.

5. «Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» в матче АПЛ.

6. Президент UFC назвал четвёрку величайших бойцов. Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора в списке нет.

7. Известный хоккеист Павел Дацюк оказался в захваченном храме. Он заступился за священника, отрицающего коронавирус.

8. «Финал восьми» Лиги чемпионов пройдёт с 12 по 23 августа.

9. Мария Шарапова снялась в пятом сезоне американского сериала «Миллиарды».

10. Вратарь «Астон Виллы» завалился с мячом в ворота, но арбитр не засчитал гол.

11. Подававший большие надежды хоккеист Игорь Ишаев устроил ДТП в состоянии опьянения.