Волков уступил Блейдсу, «Зенит» разгромил ЦСКА, коронавирус в «Динамо». Главное к утру

Разгромное домашнее поражение ЦСКА от «Зенита», поражение Волкова в бою с американцем Блейдсом на турнире UFC Вегас 3 и заражение игроков «Динамо» коронавирусом — главное к утру в подборке «Чемпионата».
1. «Зенит» разгромил ЦСКА в матче РПЛ. Малком оформил дубль.
2. Волков уступил Блейдсу единогласным решением судей в главном бою турнира UFC Вегас 3.
3. Московское «Динамо» в полном составе село на карантин в связи с заражением коронавирусом нападающего Клинтона Н'Жье и полузащитника Шарля Каборе.
4. «Надо встать на защиту игроков «Ростова» и отменить результат матча с «Сочи». Председатель ЛДПР Владимир Жириновский выразил своё мнение о матче 23-го тура чемпионата России «Сочи» — «Ростов» (10:1).
5. Губерниев: ребята, может закончим пока с футболом? Побережём жизни и здоровье людей?
6. «Динамо» договаривается с «Краснодаром» о переносе матча.
7. «Спартак» обыграл «Арсенал» и вышел на 6-е место в РПЛ.
8. Главному тренеру ЦСКА Виктору Гончаренко стало плохо после матча с «Зенитом».
9. «Рубин» одержал волевую победу в выездном матче РПЛ с «Уралом».
10. Полиция возбудила уголовное дело против болельщиков «Спартака».
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