Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Врачи-болельщики
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

В Испании вернут зрителей на стадионы, в «Уфе» заражение коронавирусом. Главное к утру

В Испании вернут зрителей на стадионы, в «Уфе» заражение коронавирусом. Главное к утру
Футбол / РПЛ 0

В матчах чемпионата Испании зрители могут частично вернуться на стадионы, «Уфа» выступила с заявлением о возможном случае коронавируса в команде, на тренировочной базе «Монако» произошёл несчастный случай, один человек погиб, игрок «Спартака» не вызван в сборную Беларуси. Он заявил, что Лукашенко не его президент, и другие важные новости в подборке «Чемпионата».

1. В матчах чемпионата Испании зрители могут частично вернуться на стадионы.

2. «Марсель» наказан за нарушение финансового фэйр-плей.

3. На тренировочной базе «Монако» произошёл несчастный случай, один человек погиб.

4. Игрок «Спартака» не вызван в сборную Беларуси. Он заявил, что Лукашенко не его президент.

5. «Уфа» выступила с заявлением о возможном случае коронавируса в команде.

6. Первый игрок НБА официально отказался от участия в рестарте сезона.

7. Чернокожему гонщику NASCAR подбросили в боксы петлю для виселицы.

8. На болидах Формулы-1 появится символ радуги.

9. Сергей Овчинников будет готовить ЦСКА к матчу с «Динамо».

10. Утверждена дата проведения ЧМ-2021 по хоккею, который пройдёт в Минске и Риге.

Гончаренко хочет уйти из ЦСКА, матч «Краснодар» — «Динамо» перенесён. Главное к утру
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020