В Испании вернут зрителей на стадионы, в «Уфе» заражение коронавирусом. Главное к утру

В матчах чемпионата Испании зрители могут частично вернуться на стадионы, «Уфа» выступила с заявлением о возможном случае коронавируса в команде, на тренировочной базе «Монако» произошёл несчастный случай, один человек погиб, игрок «Спартака» не вызван в сборную Беларуси. Он заявил, что Лукашенко не его президент, и другие важные новости в подборке «Чемпионата».
1. В матчах чемпионата Испании зрители могут частично вернуться на стадионы.
2. «Марсель» наказан за нарушение финансового фэйр-плей.
3. На тренировочной базе «Монако» произошёл несчастный случай, один человек погиб.
4. Игрок «Спартака» не вызван в сборную Беларуси. Он заявил, что Лукашенко не его президент.
5. «Уфа» выступила с заявлением о возможном случае коронавируса в команде.
6. Первый игрок НБА официально отказался от участия в рестарте сезона.
7. Чернокожему гонщику NASCAR подбросили в боксы петлю для виселицы.
8. На болидах Формулы-1 появится символ радуги.
9. Сергей Овчинников будет готовить ЦСКА к матчу с «Динамо».
10. Утверждена дата проведения ЧМ-2021 по хоккею, который пройдёт в Минске и Риге.
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