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Поражение А. Емельяненко в бою с Исмаиловым и победа «ПСЖ» в Кубке Франции. Главное к утру

Поражение А. Емельяненко в бою с Исмаиловым и победа «ПСЖ» в Кубке Франции. Главное к утру
Футбол / Франция 0

Магомед Исмаилов сенсационно нокаутировал Александра Емельяненко, «ПСЖ» завоевал очередной трофей, а Килиан Мбаппе может выбыть на долгий срок из-за травмы – главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. Магомед Исмаилов нокаутировал Александра Емельяненко в главном бою турнира АСА 107.

2. «ПСЖ» обыграл «Сент-Этьен» (1:0) и завоевал Кубок Франции в 13-й раз.

3. Килиан Мбаппе получил повреждение в финале Кубка Франции с «Сент-Этьеном» и вынужден был покинуть поле.

4. «Локомотив» подколол «Спартак» в одной из социальных сетей, написав: «Лучше 9 дней без «Твиттера», чем сезон без еврокубков».

5. Стал известен календарь матчей нового сезона ФНЛ.

6. ЦСКА интересуется хавбеком «Ривер Плейт» Хорхе Карраскалем.

7. «Емеля, сколько же ты газовал». Пётр Ян прокомментировал поражение Александра Емельяненко.

8. «Зенит» близок к договорённости с «Ливерпулем» о переходе Деяна Ловрена за € 12 млн.

9. «Урал» объявил об уходе Павла Погребняка.

10. «Спартак» может приобрести защитника «Црвены Звезды» и сборной Австралии.

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