Сборная России обыграла Сербию, в КХЛ отменили матч из-за бойкота. Главное к утру

В КХЛ отменили матч, сборная России победила команду Сербии в Лиге наций, Гус Тиль перешёл из «Спартака» во «Фрайбург» и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

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3. КХЛ объявила об отмене матча между минским «Динамо» и «Йокеритом»

4. Отец Месси подтвердил, что игрок может остаться в «Барселоне» ещё на сезон

5. Стала известна зарплата Алексея Миранчука в «Аталанте»

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7. Дубль Дзюбы принёс сборной России победу над Сербией в Лиге наций

8. Алексей Еськов: мне жаль, что произошёл вот такой резонанс из-за матча «Спартак» — «Сочи»

9. «Спартак» объявил о переходе Гуса Тиля во «Фрайбург»