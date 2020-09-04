Сборная России обыграла Сербию, в КХЛ отменили матч из-за бойкота. Главное к утру

В КХЛ отменили матч, сборная России победила команду Сербии в Лиге наций, Гус Тиль перешёл из «Спартака» во «Фрайбург» и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».
1. Гол Проворова во втором овертайме принёс «Филадельфии» победу в матче с «Айлендерс»
2. Даниил Медведев пробился в 3-й круг US Open 2020
3. КХЛ объявила об отмене матча между минским «Динамо» и «Йокеритом»
4. Отец Месси подтвердил, что игрок может остаться в «Барселоне» ещё на сезон
5. Стала известна зарплата Алексея Миранчука в «Аталанте»
6. Вильмар Барриос не хочет играть за «Зенит» и стремится перейти в «Брайтон»
7. Дубль Дзюбы принёс сборной России победу над Сербией в Лиге наций
8. Алексей Еськов: мне жаль, что произошёл вот такой резонанс из-за матча «Спартак» — «Сочи»
9. «Спартак» объявил о переходе Гуса Тиля во «Фрайбург»
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