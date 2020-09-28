Разгром «Манчестер Сити», дубль Суареса и победа Рублёва. Главные новости к утру

«Локомотив» добился победы в дерби с ЦСКА, Суарес сделал дубль в дебютной игре за «Атлетико», Чимаев вызвал на бой Адесанью и другие главные новости дня в подборке «Чемпионата».

1. Рублёв одолел Циципаса в финале Гамбурга и выиграл третий трофей в сезоне.

2. «Локомотив» обыграл ЦСКА благодаря голу Смолова.

3. «Барселона» разгромила «Вильярреал» в первом официальном матче под руководством Кумана.

4. UFC представил видеоанонс поединка Хабиб — Гэтжи.

5. «Лейкерс» встретятся с «Майами» в финале НБА.

6. Луис Суарес – первый игрок, сделавший дубль в дебютном матче за «Атлетико».

7. Хамзат Чимаев вызвал на бой чемпиона UFC Исраэля Адесанью.

8. «Хоффенхайм» разгромил «Баварию», забив четыре мяча.

9. «Лестер» в гостях разгромил «Манчестер Сити». Варди сделал хет-трик.