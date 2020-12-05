Штраф для арены СКА, клубный ЧМ по футболу пройдёт в конце 2021 года. Главное к утру

Арену СКА оштрафовали почти на полмиллиона рублей, Роналду — лучший в Италии в ноябре. Эти и другие новости — в традиционной утренней подборке «Чемпионата».

1. Ледовый дворец в Санкт-Петербурге, где играет СКА, оштрафован на 480 тыс. рублей за нарушения на концерте Басты.

2. Хабиб Нурмагомедов номинирован на премию главной спортивной звезды года по версии BBC.

3. Клубный чемпионат мира по футболу в Японии пройдёт в конце 2021 года.

4. Оливье Жиру — лучший игрок недели в Лиге чемпионов УЕФА.

5. Суд по делу Романа Широкова вновь перенесён.

6. Умер отец футболистов сборной России Алексея и Антона Миранчуков.

7. Криштиану Роналду — лучший игрок чемпионата Италии в ноябре.

8. WTA планирует начать сезон 2021 года за пределами Австралии.

9. Ахмед Муса и «Галатасарай» полностью согласовали переход.