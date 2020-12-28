Россия проиграла Чехии на МЧМ, а Федерер пропустит Australian Open. Главное к утру

Сборная России потерпела первое поражение на МЧМ-2021, всухую уступив Чехии, а 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер пропустит Australian Open-2021 – главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. Сборная России потерпела первое поражение на МЧМ-2021, всухую уступив Чехии.

2. Роджер Федерер пропустит Australian Open-2021.

3. Вратарь «Шахтёра» Трубин может перейти в «Интер».

4. «Витязь» обыграл ЦСКА в домашнем матче КХЛ.

5. АЕК официально назначил Хименеса на место Карреры.

6. «Рубин» представил новогодний клип с поющим Слуцким и Тарасовым в роли президента.

7. Лионель Месси ответил на вопрос об уходе из «Барселоны».

8. Теннисистка Наоми Осака признана спортсменкой 2020 года по версии Associated Press.

9. «Ливерпуль» упустил победу в концовке матча АПЛ.

10. Карри побил рекорд ко количеству реализованных штрафных подряд.