Россия проиграла Чехии на МЧМ, а Федерер пропустит Australian Open. Главное к утру

Сборная России потерпела первое поражение на МЧМ-2021, всухую уступив Чехии, а 20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Роджер Федерер пропустит Australian Open-2021 – главное к утру в подборке «Чемпионата».
1. Сборная России потерпела первое поражение на МЧМ-2021, всухую уступив Чехии.
2. Роджер Федерер пропустит Australian Open-2021.
3. Вратарь «Шахтёра» Трубин может перейти в «Интер».
4. «Витязь» обыграл ЦСКА в домашнем матче КХЛ.
5. АЕК официально назначил Хименеса на место Карреры.
6. «Рубин» представил новогодний клип с поющим Слуцким и Тарасовым в роли президента.
7. Лионель Месси ответил на вопрос об уходе из «Барселоны».
8. Теннисистка Наоми Осака признана спортсменкой 2020 года по версии Associated Press.
9. «Ливерпуль» упустил победу в концовке матча АПЛ.
10. Карри побил рекорд ко количеству реализованных штрафных подряд.
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