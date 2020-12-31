Россия обыграла Швецию на МЧМ, а ЦСКА установил рекорд Евролиги. Главное к утру

Сборная России в овертайме победила команду Швеции на молодёжном чемпионате мира по хоккею, а баскетбольный ЦСКА обыграл «Милан» и установил феноменальный рекорд Евролиги – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».

1. Сборная России в овертайме обыграла команду Швеции на МЧМ-2021.

2. ЦСКА обыграл «Милан» и установил феноменальный исторический рекорд Евролиги и рекорд франшизы.

3. «Валенсия» в меньшинстве проиграла «Гранаде», Черышев отдал результативную передачу.

4. Стала известна причина срыва боя Чимаева и Эдвардса.

5. «Авангард» потерпел поражение от «Куньлуня» в дебютном матче Ковальчука.

6. Представители сборной России попали в ДТП по дороге на «Тур де Ски».

7. Юрий Красножан возглавил женскую сборную России.

8. «Ливерпуль», сыграв вничью с «Ньюкаслом», второй матч подряд теряет очки в АПЛ.

9. Ольга Смородская будет участвовать в выборах президента ФНЛ.

10. Опубликован календарь РПЛ на первые четыре тура в 2021 году.