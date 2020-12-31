Россия обыграла Швецию на МЧМ, а ЦСКА установил рекорд Евролиги. Главное к утру

Сборная России в овертайме победила команду Швеции на молодёжном чемпионате мира по хоккею, а баскетбольный ЦСКА обыграл «Милан» и установил феноменальный рекорд Евролиги – главные новости к утру в подборке «Чемпионата».
1. Сборная России в овертайме обыграла команду Швеции на МЧМ-2021.
2. ЦСКА обыграл «Милан» и установил феноменальный исторический рекорд Евролиги и рекорд франшизы.
3. «Валенсия» в меньшинстве проиграла «Гранаде», Черышев отдал результативную передачу.
4. Стала известна причина срыва боя Чимаева и Эдвардса.
5. «Авангард» потерпел поражение от «Куньлуня» в дебютном матче Ковальчука.
6. Представители сборной России попали в ДТП по дороге на «Тур де Ски».
7. Юрий Красножан возглавил женскую сборную России.
8. «Ливерпуль», сыграв вничью с «Ньюкаслом», второй матч подряд теряет очки в АПЛ.
9. Ольга Смородская будет участвовать в выборах президента ФНЛ.
10. Опубликован календарь РПЛ на первые четыре тура в 2021 году.
- 31 декабря 2020
-
09:55
-
09:46
-
09:37
-
09:29
-
09:15
-
09:00
-
08:32
-
08:30
-
07:10
-
05:51
-
05:18
-
03:47
-
03:27
-
03:07
-
02:51
-
02:20
-
02:04
-
01:48
-
01:25
-
01:01
-
00:52
-
00:40
-
00:31
-
00:23
-
00:05
-
00:00
- 30 декабря 2020
-
23:57
-
23:45
-
23:28
-
23:25
-
23:08
-
22:48
-
22:47
-
22:31
-
22:25